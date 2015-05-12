Поліцейські повідомили про підозру 66-річному місцевому мешканцю у вчиненні хуліганських дій на території столиці.
Про це повідомляє поліція Києва.
Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили фото та відеоматеріали, на яких чоловік в громадських місцях прилюдно демонструє статеві органи перехожим. Вказані порушення були зафіксовані на зупинці громадського транспорту та в приміщеннях двох кав’ярень у Дарницькому районі столиці.
Під час перевірки поліцейські встановили особу підозрюваного та затримали його. Порушником виявився 66-річний місцевий мешканець, якому поліцейські Дарницького управління поліції повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.
новини які ми заслужили з іншого боку їм реально нічим зайнятися сидіти в соц мережах на роботі ? коли перегляд порнохабу теж увійде в них в обовязки
Міноборони розпочинає бета-тестування електронного направлення на ВЛК
💬Про це на своїй офіційній Facebook-сторінці зазначив Міністр оборони України Рустем Умєров, а також пояснив як це буде працювати:
👉Як працює новий сервіс: 1. Користувач надсилає запит через Резерв+. 2. Керівник ТЦК підтверджує запит. 3. Користувач отримує сповіщення із всією необхідною інформацією: номер реєстрації направлення, адреса медзакладу, підпис керівника ТЦК.
❗️У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, які самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.
🎯Мета бета-тестування – перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами Резерв+ і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску.
andrijk777 написав:Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану?
Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. ... У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
buratinyo написав:Про воєнний стан. Стаття 92 Конституції України, пункт 19 про те, що виключно Законом України встановлюється правовий режим воєнного стану. Законом!!!!
Правовой режим да, устанавливается Законом, но сам воєнний стан устанавливается Указом Президента, подтвержденным Верховной Радой:
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. ... Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. ... У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. ... Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: ... 31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації; ... Стаття 92. Виключно законами України визначаються: ... 19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації; ... Стаття 106. Президент України: ... 20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
ЗАКОН УКРАЇНИ Про правовий режим воєнного стану ... Стаття 2. Правова основа введення воєнного стану
1. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, цей Закон та указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.
Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану ... такі заходи правового режиму воєнного стану:
всего 24 пункта. Интересный пункт 7:
7) перевіряти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;
{Пункт 7 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1702-IX від 16.07.2021 - вводиться в дію з 01.01.2022}
Смотрим этот Порядок
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 29 грудня 2021 р. № 1456 Київ
Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану
5. Право на проведення перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян надановідповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.
Т.е. если ТЦК и СП являются частью ЗСУ и в Приказе коменданта его сотрудники есть, то они имеют право (естеств. с соотв. документом от коменданта) и без полиции проверять документы, осматривать транспорт, жилье, багаж и т.д. и это будет по Закону!
freeze написав:Тут затронули тему службы 60+. Не всё так просто. Если брать обычного человека (кроме высшего комсостава) это еще тот квест. Невозможно 60+ прийти в ТЦК и сказать мобилизуйте меня, или человек служит, исполняется 60 и он к комбату, я еще послужу пару лет. Во-первых, служба 60+ исключительно по контракту, а не по мобилизации, контракт сроком только на год. Должно быть отношение из части, где гарантируется определенная должность. Согласие на заключение контракта утверждается самим Командующим Рода войск( например Командующим Военно-Морскими Силами). Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК. Начальник ВЛК спрашивает как здоровье, тот говорит хорошее здоровье. И начальник ему прямо в лоб, вы дурачка не включайте в 60+ не бывает хорошего здоровья, пройдете по полной программе. И это было приключение на 4 недели - и велосипед крутил, и спирометрию делал, несколько раз делал УЗИ, кучу анализов крови - общий, биохимия, гормоны, липидограмма, какал на панкреатическую амилазу, моча общая и суточная, 6-минутный тест по ходьбе сдавал и что-то еще. В результате все-таки прошел со многими пунктами Б, спасло его только то, что он начальник связи и как бы под эти пункты Б прошел. А второй товарищ, командир саперного взвода 60+ при попытке заключить контракт сразу получил облом, у него стент где-то у сердца стоял, так у него даже документы на ВЛК не взяли, не отнимайте время, мы вам не подпишем положительное решение ВЛК, это невозможно.
мдя... торетически в 59 и в 60 один и тот же человек будет годен и не годен. сюрреализм.
freeze написав:Тут затронули тему службы 60+. Не всё так просто. Если брать обычного человека (кроме высшего комсостава) это еще тот квест. Невозможно 60+ прийти в ТЦК и сказать мобилизуйте меня, или человек служит, исполняется 60 и он к комбату, я еще послужу пару лет. Во-первых, служба 60+ исключительно по контракту, а не по мобилизации, контракт сроком только на год. Должно быть отношение из части, где гарантируется определенная должность. Согласие на заключение контракта утверждается самим Командующим Рода войск( например Командующим Военно-Морскими Силами). Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК. Начальник ВЛК спрашивает как здоровье, тот говорит хорошее здоровье. И начальник ему прямо в лоб, вы дурачка не включайте в 60+ не бывает хорошего здоровья, пройдете по полной программе. И это было приключение на 4 недели - и велосипед крутил, и спирометрию делал, несколько раз делал УЗИ, кучу анализов крови - общий, биохимия, гормоны, липидограмма, какал на панкреатическую амилазу, моча общая и суточная, 6-минутный тест по ходьбе сдавал и что-то еще. В результате все-таки прошел со многими пунктами Б, спасло его только то, что он начальник связи и как бы под эти пункты Б прошел. А второй товарищ, командир саперного взвода 60+ при попытке заключить контракт сразу получил облом, у него стент где-то у сердца стоял, так у него даже документы на ВЛК не взяли, не отнимайте время, мы вам не подпишем положительное решение ВЛК, это невозможно.
Кому вы что то пытаетесь растолковать ? При всем моем глубочайшем уважении к вам ! Людям которые не служили или убежавшим со службы в ЗСУ ?
Тут можно проследить сюжет мультфильма " Маугли ". ... шакал Табаки все время кричал -" свободу волкам ", Акелла промахнулся , мы стая . Ну дальше вы помните .... Так на форуме уже не счесть толкующих конституцию , законы , акты и подакты , и при этом убегающих от службы теми самыми антиконституционными способами , или просто убегают из армии . Вы просто давно не читали местных "патриотов ". Все сводится что служить должны другие , но только не он . При этом фразу " я боюсь за свой сфинктер "- могут расписать на две страницы , цитируя Фрейда и Ницше .
Те що написав пан Фриз більш корисна інформація для суспільства, а ніж ваше ставлення до незнайомих людей. Можливо хтось почує, що людину в 50+ років не будуть гоняти на полігоні як хлопців у 25-35 років. Бо як приклад, в мого знайомого добровольця 50+ вистачило на декілько місяців у 22-му році, потім повернули паралізованим після інсульту та з записом про службу в якийсь військовій частині. Про те що той інсульт наслідок дій по захисту країни не сказано. Зараз жінка покинула, але діти наче допомогають і допомога від держави наче 3000 грн, так як офіційно не працював. Ось і думай кому ти потрібен після того як тебе використали...
ЛАД написав:Это вы пошутили? Да просто остановить всю помощь уже будет достаточно. А если ещё "намекнуть" Европе...
Ні, серйозно. Звучить круто, але він це зробити не може.
Не буду спорить, может или нет. Но достаточно даже пригрозить и действительно обрезать финансовую поддержку.
Так обрізали на пів року. І? Зеленському пофіг. Просто загинуло більше українців/знищено більше території. А винен Трамп. Так зараз Трамп навіть обрізати не може, бо усі насліди "повішають" на Трампа. А Зе взагалі буде в шоколаді - "то все Трамп винен. Трамп обіцяв закінчити війну а по факту просто злив Україну Путіну". Що скаже/подумає народ США? По-моєму це надто сильний удар по Трампу. Нафіг Трампу такий варіант? Просто продовжувати фінансування як при Байдені. Гроші невеликі для США. По-моєму цей варіант значно кращий для Трампа. В кінці кінців якщо Україна(в лиці Зе) так хоче продовжувати воювати то Трамп може подумати - "То хай воюють".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 23 січ, 2025 17:53, всього редагувалось 1 раз.