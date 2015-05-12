Додано: Чет 23 січ, 2025 17:33

andrijk777 написав: Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану?

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

...

У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.



У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

buratinyo написав: Про воєнний стан. Стаття 92 Конституції України, пункт 19 про те, що виключно Законом України встановлюється правовий режим воєнного стану. Законом!!!! Про воєнний стан. Стаття 92 Конституції України, пункт 19 про те, що виключно Законом України встановлюєтьсявоєнного стану. Законом!!!!

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.



В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

...

Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

...

У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.



У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

...

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

...

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

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Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

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19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації;

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Стаття 106. Президент України:

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20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правовий режим воєнного стану

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Стаття 2. Правова основа введення воєнного стану



1. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, цей Закон та указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО



м. Київ

12 травня 2015 року

№ 389-VIII

Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану

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такі заходи правового режиму воєнного стану:

7) перевіряти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;



{Пункт 7 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1702-IX від 16.07.2021 - вводиться в дію з 01.01.2022}

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА



від 29 грудня 2021 р. № 1456

Київ



Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану

5. Право на проведення перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.

без полиции

Правовой режим да, устанавливается Законом, но сам воєнний стан устанавливается Указом Президента, подтвержденным Верховной Радой:И еще:Этот Закон впервые был принятТам, в статье 8всего 24 пункта. Интересный пункт 7:Смотрим этот Порядока тамТ.е. если ТЦК и СП являются частью ЗСУ и в Приказе коменданта его сотрудники есть, то они имеют право (естеств. с соотв. документом от коменданта) ипроверять документы, осматривать транспорт, жилье, багаж и т.д. и это будет по Закону!