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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12091120921209312094>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 17:45

yanyura

Как Вы там? Держитесь? Честно, каждый раз когда Вы появляетесь на форуме, у меня слезы на глазах от бессилия, что не могу Вам помочь (((
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 17:50

  ЛАД написав:Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.

[/quote]

у вас ніколи не мав сумніву-стара школа,
руки досі помятають рукоять маузера?

Левый марш


(Матросам)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покорённой.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами го́ря
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат на́нятой,
стальной изливаются ле́евой[1], —
России быть под Трампом.
Левой!
Левой!
Левой!
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 17:54

  andrijk777 написав:Так обрізали на пів року. І? Зеленському пофіг.
Просто загинуло більше українців/знищено більше території. А винен Трамп.
Так зараз Трамп навіть обрізати не може, бо усі насліди "повішають" на Трампа. А Зе взагалі буде в шоколаді - "то все Трамп винен. Трамп обіцяв закінчити війну а по факту просто злив Україну Путіну".
По-моєму це надто сильний удар по Трампу. Нафіг Трампу такий варіант?
Просто продовжувати фінансування як при Байдені. Гроші невеликі для США. По-моєму цей варіант значно кращий для Трампа.
В кінці кінців якщо Україна(в лиці Зе) так хоче продовжувати воювати то Трамп може подумати - "То хай воюють".


Вы понимаете что ваш прогноз значит?
Это значит что даже милостивой смерти мы не заслужили.Эвтаназии.
Будущее- овощ,подключенный к аппаратам.И прыгающий над этим телом злобный вурдалак, пьющий остатки крови из тонких вен.
Я весь 2024 ждал Трампа. Я подожду еще до полугода, так как куча упоротых предсказывала ему проигрыш,а он выиграл.Пока еще не все потеряно.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:00

  ЛАД написав:, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
а если бы вы были президентом рф, тоже бы вели себя жёсче? или были бы мягким и пушистым.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:03

  yanyura написав:
  andrijk777 написав:
  buratinyo написав:Ну, кто бы говорил тут про пургу? :D Тот, кто в период внешней агрессии гонит на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?

:D :D :D
Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)?

Стаття 83.

За развернутый ответ -- спасибо, но вопрос был про немного другие выборы :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:08

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
а если бы вы были президентом рф, тоже бы вели себя жёсче? или были бы мягким и пушистым.


наверное,еще больше по контракту платил бы,если продлить аналогию. :(
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:09

  Slon_Nosov написав:.........
Те що написав пан Фриз більш корисна інформація для суспільства, а ніж ваше ставлення до незнайомих людей. Можливо хтось почує, що людину в 50+ років не будуть гоняти на полігоні як хлопців у 25-35 років. Бо як приклад, в мого знайомого добровольця 50+ вистачило на декілько місяців у 22-му році, потім повернули паралізованим після інсульту та з записом про службу в якийсь військовій частині. Про те що той інсульт наслідок дій по захисту країни не сказано. Зараз жінка покинула, але діти наче допомогають і допомога від держави наче 3000 грн, так як офіційно не працював.
Ось і думай кому ти потрібен після того як тебе використали...

Это как раз сложный вопрос.
Инсульт достаточно часто бывает и без фронта.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:09

  yanyura написав:Т.е. если ТЦК и СП являются частью ЗСУ и в Приказе коменданта его сотрудники есть, то они имеют право (естеств. с соотв. документом от коменданта) и без полиции проверять документы, осматривать транспорт, жилье, багаж и т.д. и это будет по Закону!

Саме так
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:09

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы знач
России быть под Трампом.
Левой!
Левой!
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Под Маском. Твердая , энергично зигующая рука при отправке экспериментальных космобурятов на Марс, вместо белки и стрелки - это что им нужно
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Закон про воєнний стан.
№ 389-VIII
Діючий

Стаття 22. Неприпустимість використання правового режиму воєнного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб

1. Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання. Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.


Имеет право проверять только если гражданин что-то нарушили

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456-2021-%D0%BF#n8

Пункт 7

Так что проверять не имеют право просто так
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