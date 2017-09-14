ЛАД написав:Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
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у вас ніколи не мав сумніву-стара школа, руки досі помятають рукоять маузера?
Левый марш
(Матросам)
Разворачивайтесь в марше! Словесной не место кляузе. Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер. Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу историю загоним. Левой! Левой! Левой!
Эй, синеблузые! Рейте! За океаны! Или у броненосцев на рейде ступлены острые кили?! Пусть, оскалясь короной, вздымает британский лев вой. Коммуне не быть покорённой. Левой! Левой! Левой!
Там за горами го́ря солнечный край непочатый. За голод, за мора море шаг миллионный печатай! Пусть бандой окружат на́нятой, стальной изливаются ле́евой[1], — России быть под Трампом. Левой! Левой! Левой!
andrijk777 написав:Так обрізали на пів року. І? Зеленському пофіг. Просто загинуло більше українців/знищено більше території. А винен Трамп. Так зараз Трамп навіть обрізати не може, бо усі насліди "повішають" на Трампа. А Зе взагалі буде в шоколаді - "то все Трамп винен. Трамп обіцяв закінчити війну а по факту просто злив Україну Путіну". По-моєму це надто сильний удар по Трампу. Нафіг Трампу такий варіант? Просто продовжувати фінансування як при Байдені. Гроші невеликі для США. По-моєму цей варіант значно кращий для Трампа. В кінці кінців якщо Україна(в лиці Зе) так хоче продовжувати воювати то Трамп може подумати - "То хай воюють".
Вы понимаете что ваш прогноз значит? Это значит что даже милостивой смерти мы не заслужили.Эвтаназии. Будущее- овощ,подключенный к аппаратам.И прыгающий над этим телом злобный вурдалак, пьющий остатки крови из тонких вен. Я весь 2024 ждал Трампа. Я подожду еще до полугода, так как куча упоротых предсказывала ему проигрыш,а он выиграл.Пока еще не все потеряно.
ЛАД написав:, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
а если бы вы были президентом рф, тоже бы вели себя жёсче? или были бы мягким и пушистым.
ЛАД написав:, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
а если бы вы были президентом рф, тоже бы вели себя жёсче? или были бы мягким и пушистым.
наверное,еще больше по контракту платил бы,если продлить аналогию.
Slon_Nosov написав:......... Те що написав пан Фриз більш корисна інформація для суспільства, а ніж ваше ставлення до незнайомих людей. Можливо хтось почує, що людину в 50+ років не будуть гоняти на полігоні як хлопців у 25-35 років. Бо як приклад, в мого знайомого добровольця 50+ вистачило на декілько місяців у 22-му році, потім повернули паралізованим після інсульту та з записом про службу в якийсь військовій частині. Про те що той інсульт наслідок дій по захисту країни не сказано. Зараз жінка покинула, але діти наче допомогають і допомога від держави наче 3000 грн, так як офіційно не працював. Ось і думай кому ти потрібен після того як тебе використали...
Это как раз сложный вопрос. Инсульт достаточно часто бывает и без фронта.
yanyura написав:Т.е. если ТЦК и СП являются частью ЗСУ и в Приказе коменданта его сотрудники есть, то они имеют право (естеств. с соотв. документом от коменданта) и без полиции проверять документы, осматривать транспорт, жилье, багаж и т.д. и это будет по Закону!
Стаття 22. Неприпустимість використання правового режиму воєнного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб
1. Введення воєнного стану не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання. Будь-які спроби використати введення воєнного стану для захоплення влади тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.
Имеет право проверять только если гражданин что-то нарушили