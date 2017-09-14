Додано: Чет 23 січ, 2025 18:28

барабашов написав: Но жизнь на сломе режимов и на заре независимости была мама не горюй(как вы должны помнить) Но жизнь на сломе режимов и на заре независимости была мама не горюй(как вы должны помнить)

хз у меня на сломе режимов (если вы про крушение совка) лучшие годы жизни и равным им никогда не будет. Мне родители рано дали свободу (в 13 лет я уже ездил куда хотел), возможно это сыграло свою роль. Смотрю на современную молодежь, 17 лет все еще на поводке, не дай Бог на 3 часа задержаться "неизвестно где", злая мама по телефону выговорит весь словарный запас, а чтобы заночевать не дома вообще речь не идет.