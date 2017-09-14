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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1209212093120941209512096 ... 12098>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:17

  Hotab написав:барабашов

Но жизнь на сломе режимов и на заре независимости была мама не горюй(как вы должны помнить) и давление наверняка скакало.


Да-да, бедное поколение .. вымирают как мухи, пережив слом режимов..

Зображення

У меня 2 родных старших брата. Самый старший 68-го года, с первых дней в ЗСУ. А бедный шуба 120 кг себя раскормил, и теперь ни спина , ни суставы такое не выдерживает. Роьотяга из вредного производства рынка Озерка.

Ну видишь твой брат пиздатый ниндзя а я своего похоронил
Твой дамбит ростовский цирк и АЭС с дельтаплана а ты жопу мочишь в кампусном джакузи
Мой кстати тоже весил немало и банки были сантиметров 55
А теперь просто идинахуй воен списанный
Как прав был по твоей ориентации ЮА
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 23 січ, 2025 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:17

  andrijk777 написав:
  buratinyo написав:Ну, кто бы говорил тут про пургу? :D Тот, кто в период внешней агрессии гонит на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?

:D :D :D
Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)?
Я вже мовчу про бусифікацію, закриття кордонів і т.д. і т.п.

Как раз в конституции это написано, но слишком абстрактно, что даёт огромное поле для спекуляций, что можно, а что нет.

"В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень."
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:17

Арешт генерала Галушкіна: дружина загиблого бійця показала відео укріплень на Харківщині під час прориву РФ



На оприлюднених кадрах видно, що на вказаній ділянці фронту укріплень, як таких, немає, "зуби дракона" звалені на купу, а бійці ховаються в ямах, які самі для себе обладнали.

Дружина загиблого у війні проти російських окупантів лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського Катерина Коханівська опублікувала відео, на якому її чоловік показав, якими були укріплення в Харківській області, коли ЗС РФ прорвали оборону ЗСУ там в травні 2024 року.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... d-lipcyami

камандіри з кокардами і пагонамі премії отримали... за "добре організовану" оборону 8)
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:18

испытание новой балистической ракеты
https://t.me/kindzadza_chat/74516
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:19

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Но достаточно даже пригрозить и действительно обрезать финансовую поддержку.


ніхера от нас он этим не добьется

А якщо надасть фінансову підтримку? Допустим Послу? юлі? Разумкову?
Те що влада мала 75 процентів довіри і опозиції нема, не значить що її в принципі не може виникнути серед самих слуг.
Для того щоб незмінність влади гарантувати, мало відміни виборів, презеденту доведеться контролювати ВР або розпустити її до завершення військового стану.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:20

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..............
Ні, серйозно.
Звучить круто, але він це зробити не може.

Не буду спорить, может или нет. Но достаточно даже пригрозить и действительно обрезать финансовую поддержку.

Так обрізали на пів року. І? Зеленському пофіг.
Просто загинуло більше українців/знищено більше території. А винен Трамп.
Так зараз Трамп навіть обрізати не може, бо усі насліди "повішають" на Трампа. А Зе взагалі буде в шоколаді - "то все Трамп винен. Трамп обіцяв закінчити війну а по факту просто злив Україну Путіну". Що скаже/подумає народ США?
По-моєму це надто сильний удар по Трампу. Нафіг Трампу такий варіант?
Просто продовжувати фінансування як при Байдені. Гроші невеликі для США. По-моєму цей варіант значно кращий для Трампа.
В кінці кінців якщо Україна(в лиці Зе) так хоче продовжувати воювати то Трамп може подумати - "То хай воюють".

Во-первых, не пофиг.
Во-вторых, не помню, тогда обрезали всю помощь или только военную? Финансовую, вроде не останавливали. И, в общем-то, было понятно, что это временно. И за это время не было "загинуло більше українців/знищено більше території" и не велись каке-то активные действия на фронте.
В-третьих, не уверен, что американцев сильно волнует война в Украине. И им достаточно несложно объяснить, почему прекратили поддержку Украины.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:27

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
а если бы вы были президентом рф, тоже бы вели себя жёсче? или были бы мягким и пушистым.

"мягким и пушистым" президент любой страны быть не может. По определению.
Но войну не начинал бы, это точно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:28

  барабашов написав:Но жизнь на сломе режимов и на заре независимости была мама не горюй(как вы должны помнить)
хз у меня на сломе режимов (если вы про крушение совка) лучшие годы жизни и равным им никогда не будет. Мне родители рано дали свободу (в 13 лет я уже ездил куда хотел), возможно это сыграло свою роль. Смотрю на современную молодежь, 17 лет все еще на поводке, не дай Бог на 3 часа задержаться "неизвестно где", злая мама по телефону выговорит весь словарный запас, а чтобы заночевать не дома вообще речь не идет.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:32

  ЛАД написав:"мягким и пушистым" президент любой страны быть не может.
что значит может или не может. Это наемный менеджер, его дело не пинать всех в хвост и гриву, а выполнять что написано в Конституции. Советская "жесткая рука" от низкого интеллекта таких гениев как Ленин,Сталин и Хрущев. Достаточно прописать правила и строго им следовать. Низкий интеллект толком не может организовать работу и начинает пользуясь властью всех жестко строить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 23 січ, 2025 18:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Имеет право проверять только если гражданин что-то нарушили

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456-2021-%D0%BF#n8

Пункт 7

Так что проверять не имеют право просто так


Читаем весь пункт, а не выборочно:

7. Уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках:
...
якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;


Уклонение от прохождения сверки в ТЦКиСП правонарушение? Если "да", то имеет право, если "нет", не имеет права.
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