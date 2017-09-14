Но жизнь на сломе режимов и на заре независимости была мама не горюй(как вы должны помнить) и давление наверняка скакало.
Да-да, бедное поколение .. вымирают как мухи, пережив слом режимов..
У меня 2 родных старших брата. Самый старший 68-го года, с первых дней в ЗСУ. А бедный шуба 120 кг себя раскормил, и теперь ни спина , ни суставы такое не выдерживает. Роьотяга из вредного производства рынка Озерка.
Ну видишь твой брат пиздатый ниндзя а я своего похоронил Твой дамбит ростовский цирк и АЭС с дельтаплана а ты жопу мочишь в кампусном джакузи Мой кстати тоже весил немало и банки были сантиметров 55 А теперь просто идинахуй воен списанный Как прав был по твоей ориентации ЮА
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 23 січ, 2025 18:19, всього редагувалось 1 раз.
buratinyo написав:Ну, кто бы говорил тут про пургу? Тот, кто в период внешней агрессии гонит на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?
Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)? Я вже мовчу про бусифікацію, закриття кордонів і т.д. і т.п.
Как раз в конституции это написано, но слишком абстрактно, что даёт огромное поле для спекуляций, что можно, а что нет.
"В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень."
Арешт генерала Галушкіна: дружина загиблого бійця показала відео укріплень на Харківщині під час прориву РФ
На оприлюднених кадрах видно, що на вказаній ділянці фронту укріплень, як таких, немає, "зуби дракона" звалені на купу, а бійці ховаються в ямах, які самі для себе обладнали.
Дружина загиблого у війні проти російських окупантів лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського Катерина Коханівська опублікувала відео, на якому її чоловік показав, якими були укріплення в Харківській області, коли ЗС РФ прорвали оборону ЗСУ там в травні 2024 року. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/689 ... d-lipcyami
камандіри з кокардами і пагонамі премії отримали... за "добре організовану" оборону
ЛАД написав:Но достаточно даже пригрозить и действительно обрезать финансовую поддержку.
ніхера от нас он этим не добьется
А якщо надасть фінансову підтримку? Допустим Послу? юлі? Разумкову? Те що влада мала 75 процентів довіри і опозиції нема, не значить що її в принципі не може виникнути серед самих слуг. Для того щоб незмінність влади гарантувати, мало відміни виборів, презеденту доведеться контролювати ВР або розпустити її до завершення військового стану.
andrijk777 написав:.............. Ні, серйозно. Звучить круто, але він це зробити не може.
Не буду спорить, может или нет. Но достаточно даже пригрозить и действительно обрезать финансовую поддержку.
Так обрізали на пів року. І? Зеленському пофіг. Просто загинуло більше українців/знищено більше території. А винен Трамп. Так зараз Трамп навіть обрізати не може, бо усі насліди "повішають" на Трампа. А Зе взагалі буде в шоколаді - "то все Трамп винен. Трамп обіцяв закінчити війну а по факту просто злив Україну Путіну". Що скаже/подумає народ США? По-моєму це надто сильний удар по Трампу. Нафіг Трампу такий варіант? Просто продовжувати фінансування як при Байдені. Гроші невеликі для США. По-моєму цей варіант значно кращий для Трампа. В кінці кінців якщо Україна(в лиці Зе) так хоче продовжувати воювати то Трамп може подумати - "То хай воюють".
Во-первых, не пофиг. Во-вторых, не помню, тогда обрезали всю помощь или только военную? Финансовую, вроде не останавливали. И, в общем-то, было понятно, что это временно. И за это время не было "загинуло більше українців/знищено більше території" и не велись каке-то активные действия на фронте. В-третьих, не уверен, что американцев сильно волнует война в Украине. И им достаточно несложно объяснить, почему прекратили поддержку Украины.
ЛАД написав:, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
а если бы вы были президентом рф, тоже бы вели себя жёсче? или были бы мягким и пушистым.
"мягким и пушистым" президент любой страны быть не может. По определению. Но войну не начинал бы, это точно.
барабашов написав:Но жизнь на сломе режимов и на заре независимости была мама не горюй(как вы должны помнить)
хз у меня на сломе режимов (если вы про крушение совка) лучшие годы жизни и равным им никогда не будет. Мне родители рано дали свободу (в 13 лет я уже ездил куда хотел), возможно это сыграло свою роль. Смотрю на современную молодежь, 17 лет все еще на поводке, не дай Бог на 3 часа задержаться "неизвестно где", злая мама по телефону выговорит весь словарный запас, а чтобы заночевать не дома вообще речь не идет.
ЛАД написав:"мягким и пушистым" президент любой страны быть не может.
что значит может или не может. Это наемный менеджер, его дело не пинать всех в хвост и гриву, а выполнять что написано в Конституции. Советская "жесткая рука" от низкого интеллекта таких гениев как Ленин,Сталин и Хрущев. Достаточно прописать правила и строго им следовать. Низкий интеллект толком не может организовать работу и начинает пользуясь властью всех жестко строить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 23 січ, 2025 18:35, всього редагувалось 2 разів.
7. Уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках: ... якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
Уклонение от прохождения сверки в ТЦКиСП правонарушение? Если "да", то имеет право, если "нет", не имеет права.