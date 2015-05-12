Додано: Чет 23 січ, 2025 18:35

freeze

Спасибо за добрые слова! Держусь и дождусь пока вся Херсонщина и остальные части Украины вернутся опять под контроль Украины. Уверен, что помощь Украине от Запада будет продолжаться до Победы и не потому, что они так болеют за Украину, а из-за боязни, что если Украина проиграет, следующими будут их страны. Лишь бы выдержали сами украинцы.



Пришлось оформить в прошлом году, в конце осени, московитскую пенсию, т.к. меня предупредили, что фсб начала интересоваться теми, кто ее не оформляет, т.е. по их понятиям "ждуны". Кстати многие пенсионеры здесь говорят, что лучше маленькая украинская пенсия в Украине, чем большая московитская здесь.



Улицы практически безлюдны, люди выходят только по крайней необходимости. На прошлое 9 мая к памятнику погибших односельчан, кроме обязательных "госслужащих" пришло не более пары десятков, в то время как в Украине практически чуть ли не все жители.



Из плюсов - все стали очень вежливы, здороваются друг с другом даже малознакомые, но это не из вежливости, а от страха что на тебя донесут - есть и подонки, которые и в машинах флаги аквафреша повесили, и 9-10 мая с бандитским ленточками ходили, и говорят оккупантам (сам слышал) - "как хорошо, что вы пришли и вернули нас в расею". В одном месте у нас сохранился Украинский флаг (точнее раскраска как у него), люди из моего круга общения говорят "увижу его и на душе радостнее становится".



Ежедневно смотрю ТГ "Регион22", "Штирлица", "Киберборошно", "Дипстейшн", еще несколько мелких, на Ютубе "Некста" и "Пульс Украины" (оба по 2 выпуска в день), итоговый вечерний выпуск Марафона (понимаю, что там сильно приукрашено, но не знаю какой есть реально хороший новостной, чисто новости за день и без рассуждений "экспертов"). Конечно все через ВПН и с удалением истории посещений из браузера сразу после просмотров.



И я очень рад, что вы живы, а тремор со временем должен пройти, главное не особо прислушиваться к своим "болячкам", лечиться надо, но не зацикливаться на них, иначе к реальным присоединятся и "фантомные".