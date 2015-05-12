freeze Спасибо за добрые слова! Держусь и дождусь пока вся Херсонщина и остальные части Украины вернутся опять под контроль Украины. Уверен, что помощь Украине от Запада будет продолжаться до Победы и не потому, что они так болеют за Украину, а из-за боязни, что если Украина проиграет, следующими будут их страны. Лишь бы выдержали сами украинцы.
Пришлось оформить в прошлом году, в конце осени, московитскую пенсию, т.к. меня предупредили, что фсб начала интересоваться теми, кто ее не оформляет, т.е. по их понятиям "ждуны". Кстати многие пенсионеры здесь говорят, что лучше маленькая украинская пенсия в Украине, чем большая московитская здесь.
Улицы практически безлюдны, люди выходят только по крайней необходимости. На прошлое 9 мая к памятнику погибших односельчан, кроме обязательных "госслужащих" пришло не более пары десятков, в то время как в Украине практически чуть ли не все жители.
Из плюсов - все стали очень вежливы, здороваются друг с другом даже малознакомые, но это не из вежливости, а от страха что на тебя донесут - есть и подонки, которые и в машинах флаги аквафреша повесили, и 9-10 мая с бандитским ленточками ходили, и говорят оккупантам (сам слышал) - "как хорошо, что вы пришли и вернули нас в расею". В одном месте у нас сохранился Украинский флаг (точнее раскраска как у него), люди из моего круга общения говорят "увижу его и на душе радостнее становится".
Ежедневно смотрю ТГ "Регион22", "Штирлица", "Киберборошно", "Дипстейшн", еще несколько мелких, на Ютубе "Некста" и "Пульс Украины" (оба по 2 выпуска в день), итоговый вечерний выпуск Марафона (понимаю, что там сильно приукрашено, но не знаю какой есть реально хороший новостной, чисто новости за день и без рассуждений "экспертов"). Конечно все через ВПН и с удалением истории посещений из браузера сразу после просмотров.
И я очень рад, что вы живы, а тремор со временем должен пройти, главное не особо прислушиваться к своим "болячкам", лечиться надо, но не зацикливаться на них, иначе к реальным присоединятся и "фантомные".
барабашов написав:Но жизнь на сломе режимов и на заре независимости была мама не горюй(как вы должны помнить)
хз у меня на сломе режимов (если вы про крушение совка) лучшие годы жизни и равным им никогда не будет. Мне родители рано дали свободу (в 13 лет я уже ездил куда хотел), возможно это сыграло свою роль. Смотрю на современную молодежь, 17 лет все еще на поводке, не дай Бог на 3 часа задержаться "неизвестно где", злая мама по телефону выговорит весь словарный запас, а чтобы заночевать не дома вообще речь не идет.
Не забывайте, вам тогда было 15+ и "свобода" + возможность не ночевать дома было бог весть каким счастьем, больше ничего не надо.
ЛАД написав:Не забывайте, вам тогда было 15+ и "свобода" + возможность не ночевать дома было бог весть каким счастьем, больше ничего не надо
я ж не рассказываю всего что мне было доступно. Счастьем был круг общения, возможно мне повезло, но никто из друзей не стал ни бомжом, ни наркоманом, ни алкашом, не стали они и политиками - бизнесменами. Обычные простые люди с достаточным IQ чтобы не создавать себе и окружающим проблемы.
ЛАД написав:"мягким и пушистым" президент любой страны быть не может.
что значит может или не может. Это наемный менеджер, его дело не пинать всех в хвост и гриву, а выполнять что написано в Конституции. Советская "жесткая рука" от низкого интеллекта таких гениев как Ленин,Сталин и Хрущев. Достаточно прописать правила и строго им следовать. Низкий интеллект толком не может организовать работу и начинает пользуясь властью всех жестко строить.
"мягким и пушистым" не может быть любой руководитель, не только президент. При этом "жёсткость" и "жестокость" разные вещи. И ваше утверждение о "низком интеллекте" достаточно сомнительно.
freeze написав:А второй товарищ, командир саперного взвода 60+ при попытке заключить контракт сразу получил облом, у него стент где-то у сердца стоял, так у него даже документы на ВЛК не взяли, не отнимайте время, мы вам не подпишем положительное решение ВЛК, это невозможно.
От плять, плять і ще раз плять!!! То що виходить, як до 60 - то він був здоровий і нікуя в нього у серця не стояло??? А як тільки виповнилось 60 - так все ЧУДОМ там з'явилось???!
А чого не зловити за яйця і посадити/штафанути того лікаря з ВЛК, який йому до того(в 50+) написав ЗДОРОВИЙ?!
Я ж кажу, що на фронті, а що в тилу - віпіющий бардак!!!
ЛАД написав:Не забывайте, вам тогда было 15+ и "свобода" + возможность не ночевать дома было бог весть каким счастьем, больше ничего не надо.
) то був інший час. Зараз свобода є і дома. І окрему кімнату людям подавай, куди мож зайти тільки з дозволу і навіть обмежувати карманні то є наруга над особистістю підлітка.) Пан психолог сам пропагує нові підходи в вихованні а потім - як так? (C)
ЛАД написав:Не забывайте, вам тогда было 15+ и "свобода" + возможность не ночевать дома было бог весть каким счастьем, больше ничего не надо
я ж не рассказываю всего что мне было доступно. Счастьем был круг общения, возможно мне повезло, но никто из друзей не стал ни бомжом, ни наркоманом, ни алкашом, не стали они и политиками - бизнесменами. Обычные простые люди с достаточным IQ чтобы не создавать себе и окружающим проблемы.
В любом случае возраст 15+ сам по себе хорош. Даже если мама не разрешает ночевать не дома.
freeze написав:Тут затронули тему службы 60+. Не всё так просто. Если брать обычного человека (кроме высшего комсостава) это еще тот квест. Невозможно 60+ прийти в ТЦК и сказать мобилизуйте меня, или человек служит, исполняется 60 и он к комбату, я еще послужу пару лет. Во-первых, служба 60+ исключительно по контракту, а не по мобилизации, контракт сроком только на год. Должно быть отношение из части, где гарантируется определенная должность. Согласие на заключение контракта утверждается самим Командующим Рода войск( например Командующим Военно-Морскими Силами). Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК. Начальник ВЛК спрашивает как здоровье, тот говорит хорошее здоровье. И начальник ему прямо в лоб, вы дурачка не включайте в 60+ не бывает хорошего здоровья, пройдете по полной программе. И это было приключение на 4 недели - и велосипед крутил, и спирометрию делал, несколько раз делал УЗИ, кучу анализов крови - общий, биохимия, гормоны, липидограмма, какал на панкреатическую амилазу, моча общая и суточная, 6-минутный тест по ходьбе сдавал и что-то еще. В результате все-таки прошел со многими пунктами Б, спасло его только то, что он начальник связи и как бы под эти пункты Б прошел. А второй товарищ, командир саперного взвода 60+ при попытке заключить контракт сразу получил облом, у него стент где-то у сердца стоял, так у него даже документы на ВЛК не взяли, не отнимайте время, мы вам не подпишем положительное решение ВЛК, это невозможно.