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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 120931209412095120961209712098>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:35

freeze
Спасибо за добрые слова! Держусь и дождусь пока вся Херсонщина и остальные части Украины вернутся опять под контроль Украины. Уверен, что помощь Украине от Запада будет продолжаться до Победы и не потому, что они так болеют за Украину, а из-за боязни, что если Украина проиграет, следующими будут их страны. Лишь бы выдержали сами украинцы.

Пришлось оформить в прошлом году, в конце осени, московитскую пенсию, т.к. меня предупредили, что фсб начала интересоваться теми, кто ее не оформляет, т.е. по их понятиям "ждуны". Кстати многие пенсионеры здесь говорят, что лучше маленькая украинская пенсия в Украине, чем большая московитская здесь.

Улицы практически безлюдны, люди выходят только по крайней необходимости. На прошлое 9 мая к памятнику погибших односельчан, кроме обязательных "госслужащих" пришло не более пары десятков, в то время как в Украине практически чуть ли не все жители.

Из плюсов - все стали очень вежливы, здороваются друг с другом даже малознакомые, но это не из вежливости, а от страха что на тебя донесут - есть и подонки, которые и в машинах флаги аквафреша повесили, и 9-10 мая с бандитским ленточками ходили, и говорят оккупантам (сам слышал) - "как хорошо, что вы пришли и вернули нас в расею". В одном месте у нас сохранился Украинский флаг (точнее раскраска как у него), люди из моего круга общения говорят "увижу его и на душе радостнее становится".

Ежедневно смотрю ТГ "Регион22", "Штирлица", "Киберборошно", "Дипстейшн", еще несколько мелких, на Ютубе "Некста" и "Пульс Украины" (оба по 2 выпуска в день), итоговый вечерний выпуск Марафона (понимаю, что там сильно приукрашено, но не знаю какой есть реально хороший новостной, чисто новости за день и без рассуждений "экспертов"). Конечно все через ВПН и с удалением истории посещений из браузера сразу после просмотров.

И я очень рад, что вы живы, а тремор со временем должен пройти, главное не особо прислушиваться к своим "болячкам", лечиться надо, но не зацикливаться на них, иначе к реальным присоединятся и "фантомные".
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:45

Надіявся дід на мід, тай без вечері спати ліг ©

  Господар Вельзевула написав:Никому не пришел никакой штраф или лишение прав.

  Дюрі-бачі написав:
  yama написав:громадяни ухилянти розкажіть в кого який досвід по штрафах і таке інше , комусь реально вже приходили штрафи ? чи такою байкою тільки лякають

Лякали лякали, та й ся об... Влада в нас навіть найпростішу річ: розіслати листи по списку не може.

Ехххххххх, а ще Успіх надіявся на дембель!🤦
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:45

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Но жизнь на сломе режимов и на заре независимости была мама не горюй(как вы должны помнить)
хз у меня на сломе режимов (если вы про крушение совка) лучшие годы жизни и равным им никогда не будет. Мне родители рано дали свободу (в 13 лет я уже ездил куда хотел), возможно это сыграло свою роль. Смотрю на современную молодежь, 17 лет все еще на поводке, не дай Бог на 3 часа задержаться "неизвестно где", злая мама по телефону выговорит весь словарный запас, а чтобы заночевать не дома вообще речь не идет.

Не забывайте, вам тогда было 15+ и "свобода" + возможность не ночевать дома было бог весть каким счастьем, больше ничего не надо. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:49

  ЛАД написав:Не забывайте, вам тогда было 15+ и "свобода" + возможность не ночевать дома было бог весть каким счастьем, больше ничего не надо
я ж не рассказываю всего что мне было доступно. Счастьем был круг общения, возможно мне повезло, но никто из друзей не стал ни бомжом, ни наркоманом, ни алкашом, не стали они и политиками - бизнесменами. Обычные простые люди с достаточным IQ чтобы не создавать себе и окружающим проблемы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:53

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:"мягким и пушистым" президент любой страны быть не может.
что значит может или не может. Это наемный менеджер, его дело не пинать всех в хвост и гриву, а выполнять что написано в Конституции. Советская "жесткая рука" от низкого интеллекта таких гениев как Ленин,Сталин и Хрущев. Достаточно прописать правила и строго им следовать. Низкий интеллект толком не может организовать работу и начинает пользуясь властью всех жестко строить.

"мягким и пушистым" не может быть любой руководитель, не только президент.
При этом "жёсткость" и "жестокость" разные вещи. И ваше утверждение о "низком интеллекте" достаточно сомнительно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:54

Ну як так?©

  freeze написав:А второй товарищ, командир саперного взвода 60+ при попытке заключить контракт сразу получил облом, у него стент где-то у сердца стоял, так у него даже документы на ВЛК не взяли, не отнимайте время, мы вам не подпишем положительное решение ВЛК, это невозможно.
От плять, плять і ще раз плять!!!
То що виходить, як до 60 - то він був здоровий і нікуя в нього у серця не стояло???
А як тільки виповнилось 60 - так все ЧУДОМ там з'явилось???!

А чого не зловити за яйця і посадити/штафанути того лікаря з ВЛК, який йому до того(в 50+) написав ЗДОРОВИЙ?!

Я ж кажу, що на фронті, а що в тилу - віпіющий бардак!!!
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:57

  ЛАД написав:Не забывайте, вам тогда было 15+ и "свобода" + возможность не ночевать дома было бог весть каким счастьем, больше ничего не надо. :)

) то був інший час.
Зараз свобода є і дома. І окрему кімнату людям подавай, куди мож зайти тільки з дозволу
і навіть обмежувати карманні то є наруга над особистістю підлітка.)
Пан психолог сам пропагує нові підходи в вихованні :lol:
а потім - як так? (C)
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:За развернутый ответ -- спасибо, но вопрос был про немного другие выборы

Если вы имеете в виду выборы Президента Украины, то
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про правовий режим воєнного стану
...
Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану

1. В умовах воєнного стану забороняються:

зміна Конституції України;

зміна Конституції Автономної Республіки Крим;

проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;

проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;

проведення страйків, масових зібрань та акцій.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text

Эта формулировка не изменилась с первой редакции Закона
Президент України
П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 травня 2015 року
№ 389-VIII


И статья по этой теме на "Радио Свобода"
Легітимний чи нелегітимний: чому знову виникло питання про вибори президента
29 лютого 2024, 17:31

https://www.radiosvoboda.org/a/vybory-p ... 42433.html
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:59

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Не забывайте, вам тогда было 15+ и "свобода" + возможность не ночевать дома было бог весть каким счастьем, больше ничего не надо
я ж не рассказываю всего что мне было доступно. Счастьем был круг общения, возможно мне повезло, но никто из друзей не стал ни бомжом, ни наркоманом, ни алкашом, не стали они и политиками - бизнесменами. Обычные простые люди с достаточным IQ чтобы не создавать себе и окружающим проблемы.

В любом случае возраст 15+ сам по себе хорош. Даже если мама не разрешает ночевать не дома. :)
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 18:59

  freeze написав:Тут затронули тему службы 60+. Не всё так просто. Если брать обычного человека (кроме высшего комсостава) это еще тот квест. Невозможно 60+ прийти в ТЦК и сказать мобилизуйте меня, или человек служит, исполняется 60 и он к комбату, я еще послужу пару лет.
Во-первых, служба 60+ исключительно по контракту, а не по мобилизации, контракт сроком только на год. Должно быть отношение из части, где гарантируется определенная должность. Согласие на заключение контракта утверждается самим Командующим Рода войск( например Командующим Военно-Морскими Силами).
Во-вторых, то самое ВЛК, которое ругают за скорость и не обращение внимания на проблемы со здоровьем, превращается в свою противоположность. Мой хороший друг, начальник связи решил остаться еще 60+. Говорит, сейчас съезжу по быстрому на ВЛК, скажу что здоров, и всё будет ОК. Но.. при попытке только сдать документы секретарю ВЛК, она видя, что контракт 60+, сразу отправляет его к начальнику ВЛК. Начальник ВЛК спрашивает как здоровье, тот говорит хорошее здоровье. И начальник ему прямо в лоб, вы дурачка не включайте в 60+ не бывает хорошего здоровья, пройдете по полной программе. И это было приключение на 4 недели - и велосипед крутил, и спирометрию делал, несколько раз делал УЗИ, кучу анализов крови - общий, биохимия, гормоны, липидограмма, какал на панкреатическую амилазу, моча общая и суточная, 6-минутный тест по ходьбе сдавал и что-то еще. В результате все-таки прошел со многими пунктами Б, спасло его только то, что он начальник связи и как бы под эти пункты Б прошел.
А второй товарищ, командир саперного взвода 60+ при попытке заключить контракт сразу получил облом, у него стент где-то у сердца стоял, так у него даже документы на ВЛК не взяли, не отнимайте время, мы вам не подпишем положительное решение ВЛК, это невозможно.

тобто ніякого дефіциту нема
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