ЛАД написав:И ваше утверждение о "низком интеллекте" достаточно сомнительно.
интеллект ленина/сталина не мерял (хотя по воспоминаниям Бажанова http://www.belousenko.com/books/memoirs ... stalin.pdf можно сделать кое какие выводы). А других руководителей мерял. Немного знаю о чем говорю. На работе не надо быть ни мягким ни жестким. Это все дома для ролевых игр, а на работе нужно быть вежливым, дипломатичным и максимально нейтральным. Чтобы нечаянно никого не унизить и не создавать себе жополизов-любимчиков.
Требовать выполнять свои обязанности и контролировать можно вежливо, с юмором. Не нужны в коллективах склоки, борьба за "близость к телу", нездоровая конкуренция, обиженная работа с дулей в кармане. Все это ведет к падению KPI
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 23 січ, 2025 19:01, всього редагувалось 1 раз.
7. Уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках: ... якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
Уклонение от прохождения сверки в ТЦКиСП правонарушение? Если "да", то имеет право, если "нет", не имеет права.
Статья 17
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлума- чаться на її користь.
Я например, можу вважати шо вы коррупционер. Покажите мне ваш сейф.
Полуправда хуже вранья
Никто не имеет права даже в особливий період ничего проверять без доказательства нарушения. Точка
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 23 січ, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:суцільні вигадки. чого ще очікувати..
Shaman написав:помилкові висновки. така собі аналітика..
Нє, ну ще можна зробити висновки, що зе - просто дурачок...
або що він та пропагандистська машина підняли рівень потужності (тобто забрехались) настільки що з цього можна вирулити тільки штурмом мавзолею та трильйонами репарацій будь-який реалістичний мир чи перемиря буде виглядати в очах "потужних" ганебною капітуляцією
buratinyo написав:Ну, кто бы говорил тут про пургу? Тот, кто в период внешней агрессии гонит на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?
Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)? Я вже мовчу про бусифікацію, закриття кордонів і т.д. і т.п.
Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
О, згадав сон про марсіан, який мені вночі наснився)))
Пам'ятаю слово в слово (може Бандерлогу буде цікаво)
Сон
Офіцер: Хлопці завтра буде комісія. Будуть перевіряти місця харчування і побуту особового складу. Будуть перевіряти бліндажі але можуть заїхати на хати. Прошу людей поприбирати в хатах та біля них. Повинні бути обладнані місця для приготування і прийому їжі,пральня і душова. О .... ранку будуть перевіряти вмз а потім приїдуть до нас.
Комбат: Які хати??? Згідно бригадної БР за 2024 рік ми живемо нижче рівня землі. У нас є 1 хата де люди приймають душ і перуть речі. Це 1 хата. Така загальна версія. Ато ви завтра пройдете перевірку так що всі отримають стягнення і будуть жити в лісі. Якщо будуть питати де люди то на інженерному облаштуванні в районі вп. Охорона завтра буде з самого ранку і до завершення перевірки потім поміняємо.
ЛАД написав:Но достаточно даже пригрозить и действительно обрезать финансовую поддержку.
ніхера от нас он этим не добьется
А якщо надасть фінансову підтримку? Допустим Послу? юлі? Разумкову? Те що влада мала 75 процентів довіри і опозиції нема, не значить що її в принципі не може виникнути серед самих слуг. Для того щоб незмінність влади гарантувати, мало відміни виборів, презеденту доведеться контролювати ВР або розпустити її до завершення військового стану.
фінансову підьримку Разумкову чи юлі? навіть не смішно жги далі
7. Уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках: ... якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
Уклонение от прохождения сверки в ТЦКиСП правонарушение? Если "да", то имеет право, если "нет", не имеет права.
Статья 17
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлума- чаться на її користь.
Я например, можу вважати шо вы коррупционер. Покажите мне ваш сейф.
Полуправда хуже вранья
Никто не имеет права даже в особливий період ничего проверять без доказательства нарушения. Точка
Проверка документов не то же самое, что проверка сейфа. Проверка документов не обвинение "у вчиненні злочину". Проверка документов, тем более в военное время, считаю, допустима.
yanyura написав:Если вы имеете в виду выборы Президента Украины, то
Закон Украины не может изменять Конституцию Украину, которая абсолютно четко говорит когда проводятся выборы Президента Украины и так же четко устанавливает срок его/ее полномочий без исключений на случай военного положения.