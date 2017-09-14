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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:00
yanyura написав:
Читаем весь пункт, а не выборочно:
7. Уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках:
...
якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
Уклонение от прохождения сверки в ТЦКиСП правонарушение? Если "да", то имеет право, если "нет", не имеет права.
Статья 17
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлума- чаться на її користь.
Я например, можу вважати шо вы коррупционер. Покажите мне ваш сейф.
Полуправда хуже вранья
Никто не имеет права даже в особливий період ничего проверять без доказательства нарушения. Точка
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 23 січ, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:03
Letusrock написав: sashaqbl написав: Shaman написав:
суцільні вигадки. чого ще очікувати..
Shaman написав:
помилкові висновки. така собі аналітика..
Нє, ну ще можна зробити висновки, що зе - просто дурачок...
або що він та пропагандистська машина підняли рівень потужності (тобто забрехались) настільки що з цього можна вирулити тільки штурмом мавзолею та трильйонами репарацій
будь-який реалістичний мир чи перемиря буде виглядати в очах "потужних" ганебною капітуляцією
ну спробуй дати варіанти реалістичного миру
ще жоден не відповів...
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:03
ЛАД написав: andrijk777 написав:
buratinyo написав:
Ну, кто бы говорил тут про пургу?
Тот, кто в период внешней агрессии гонит на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?
Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)?
Я вже мовчу про бусифікацію, закриття кордонів і т.д. і т.п.
Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
жестке порно от ЛАДа
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:04
О, згадав сон про марсіан, який мені вночі наснився)))
Пам'ятаю слово в слово
(може Бандерлогу буде цікаво)
Сон
Офіцер:
Хлопці завтра буде комісія. Будуть перевіряти місця харчування і побуту особового складу. Будуть перевіряти бліндажі але можуть заїхати на хати. Прошу людей поприбирати в хатах та біля них. Повинні бути обладнані місця для приготування і прийому їжі,пральня і душова. О .... ранку будуть перевіряти вмз а потім приїдуть до нас.
Комбат:
Які хати???
Згідно бригадної БР за 2024 рік ми живемо нижче рівня землі.
У нас є 1 хата де люди приймають душ і перуть речі. Це 1 хата. Така загальна версія.
Ато ви завтра пройдете перевірку так що всі отримають стягнення і будуть жити в лісі.
Якщо будуть питати де люди то на інженерному облаштуванні в районі вп. Охорона завтра буде з самого ранку і до завершення перевірки потім поміняємо.
п.с.
Як гарно на Марсі виконуються накази
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:10
yanyura написав: _hunter написав:
За развернутый ответ -- спасибо, но вопрос был про немного другие выборы
Если вы имеете в виду выборы Президента Украины, тоЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану
Вы как-то очень странно вопросы читаете... Или на какие-то другие вопросы отвечаете?
andrijk777 написав:Де в Конституції
написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)?
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:11
Banderlog написав: prodigy написав: ЛАД написав:
Но достаточно даже пригрозить и действительно обрезать финансовую поддержку.
ніхера от нас он этим не добьется
А якщо надасть фінансову підтримку? Допустим Послу? юлі? Разумкову?
Те що влада мала 75 процентів довіри і опозиції нема, не значить що її в принципі не може виникнути серед самих слуг.
Для того щоб незмінність влади гарантувати, мало відміни виборів, презеденту доведеться контролювати ВР або розпустити її до завершення військового стану.
фінансову підьримку Разумкову чи юлі? навіть не смішно
жги далі
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:13
Успіх написав:
Я ж кажу, що на фронті, а що в тилу - віпіющий бардак!!!
это не совсем бардак, а осознанное игнорирование правил и безответственность, каждый крутит как ему удобно.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:14
Бетон написав: yanyura написав:
Читаем весь пункт, а не выборочно:
7. Уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках:
...
якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
Уклонение от прохождения сверки в ТЦКиСП правонарушение? Если "да", то имеет право, если "нет", не имеет права.
Статья 17
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлума- чаться на її користь.
Я например, можу вважати шо вы коррупционер. Покажите мне ваш сейф.
Полуправда хуже вранья
Никто не имеет права даже в особливий період ничего проверять без доказательства нарушения. Точка
Проверка документов не то же самое, что проверка сейфа.
Проверка документов не обвинение "у вчиненні злочину".
Проверка документов, тем более в военное время, считаю, допустима.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:15
yanyura написав:
Если вы имеете в виду выборы Президента Украины, то
Закон Украины не может изменять Конституцию Украину, которая абсолютно четко говорит когда проводятся выборы Президента Украины и так же четко устанавливает срок его/ее полномочий без исключений на случай военного положения.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:17
ЛАД написав:
В-третьих, не уверен, что американцев сильно волнует война в Украине. И им достаточно несложно объяснить, почему прекратили поддержку Украины.
Я писав не про "припинення підтримки" а про наслідки цього кроку! Перечитайте мій пост ще раз.
Якщо в результаті "припинення підтримки" Україна не програє то ок, згідний за вами. Це та ж сама "стратегія Байдена".
Але якщо в результаті "припинення підтримки" Україна програє - ось тут "проблемка" для Трампа.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 23 січ, 2025 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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