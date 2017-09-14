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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:17
ЛАД написав:
В-третьих, не уверен, что американцев сильно волнует война в Украине. И им достаточно несложно объяснить, почему прекратили поддержку Украины.
Я писав не про "припинення підтримки" а про наслідки цього кроку! Перечитайте мій пост ще раз.
Якщо в результаті "припинення підтримки" Україна не програє то ок, згідний за вами. Це та ж сама "стратегія Байдена".
Але якщо в результаті "припинення підтримки" Україна програє - ось тут "проблемка" для Трампа.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 23 січ, 2025 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:18
prodigy написав: Banderlog написав: prodigy написав:
------------------ЛАД
Но достаточно даже пригрозить и действительно обрезать финансовую поддержку.
------------------
ніхера от нас он этим не добьется
А якщо надасть фінансову підтримку? Допустим Послу? юлі? Разумкову?
Те що влада мала 75 процентів довіри і опозиції нема, не значить що її в принципі не може виникнути серед самих слуг.
Для того щоб незмінність влади гарантувати, мало відміни виборів, презеденту доведеться контролювати ВР або розпустити її до завершення військового стану.
фінансову підьримку Разумкову чи юлі? навіть не смішно
жги далі
А тому же Порошенко или кому-то из его окружения?
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:19
Бетон написав:
Полуправда хуже вранья
Полуправду сюда постоянно пишешь ты. Когда не пишешь враньё
Бетон написав:
Никто не имеет права даже в особливий період ничего проверять без доказательства нарушения. Точка
"Вкусно и точка"
Ты там у себя аквафреш в чулане не хранишь ?
У нас військовий стан, а не особливий період, полуправдивый ти наш )
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:22
prodigy написав: ЛАД написав:
Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
у вас ніколи не мав сумніву-стара школа,
руки досі помятають рукоять маузера?
...........
Не па
м'ятають, бо ніколи не було.
Считаете, так, как сейчас, лучше?
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:24
andrijk777 написав: ЛАД написав:
В-третьих, не уверен, что американцев сильно волнует война в Украине. И им достаточно несложно объяснить, почему прекратили поддержку Украины.
Я писав не про "припинення підтримки" а про наслідки цього кроку! Перечитайте мій пост ще раз.
Якщо в результаті "припинення підтримки" Україна не програє то ок, згідний за вами. Це та ж сама "стратегія Байдена".
Але якщо в результаті "припинення підтримки" Україна програє - ось тут "проблемка" для Трампа.
Я понял это и писал именно с учётом "наслідків".
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:29
prodigy написав: Banderlog написав:
фінансову підьримку Разумкову чи юлі? навіть не смішно
жги дал
чому не смішно? Невже ти думаєш що вся кааліція залізобетонна? )
шо мішає допустим чисто незалежних антикорупціонерів натравити?
Ніколи не задумувався хто їм незалежним платить?
Он кучмі скільки крові попили за одне таращанське тіло?
хто там не вірив, що почали потрошити шоколадного?
«5 канал» видалив відео, щоб приховати докази держзради Порошенка
Підлеглі «гетьмана» намагаються врятувати його від нового епізоду у справі про державну зраду, по-тихому зачищаючи докази. Так, «5 канал» видалив відео, де менеджер «Севморзаводу» Порошенка розказує, як бізнес нардепа працював в окупованому Криму і платив податки до бюджету рф.
Але архіви не горять, все відео збережено і вже є в матеріалах справи. Бо підлеглий Порошенка там наговорив і про «невизначений і незрозумілий статус» Севастополя, і про замовлення, на які завод очікував від міноборони рф. І все це в кращих кремлівських традиціях - «на Україні».
Після анексії Криму «Севморзавод» вів переписку з міністерством промисловості та торгівлі рф і надавав окупантам всі фінансові звіти. І це є одним із доказів співпраці Порошенка з російською владою. Адже рф довгий час не націоналізувала належний йому завод на відміну від багатьох інших українських компаній.
А менеджеру Картошкіну Порошенко згодом віддячив – призначив керівником одного з найбільших державних військових заводів — «Зоря-Машпроект». Правда, потім НАБУ та САП встановили, що Картошкін разом із Порошенком привласнили 1,4 млрд грн цього заводу.
Окрім ведення бізнесу в росії, Порошенко також підозрюється у торгівлі з терористами ОРДЛО, підтримці УПЦ МП (був навіть паламарем церкви) і Харківських угод, які дозволили Чорноморському флоту рф залишатися в українському Криму, та діях, які грали на користь росії.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:31
ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав:
Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
у вас ніколи не мав сумніву-стара школа,
руки досі помятають рукоять маузера?
...........
Не па
м'ятають, бо ніколи не було.
Считаете, так, как сейчас, лучше?
Лучше - _кому_? Буссифицированным - наверное одинаково. Тем, кого буссификациия обошла - однозначно лучше - иначе бы они в очередях уже давно стояли.
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:39
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:42
prodigy написав: ЛАД написав:
Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
у вас ніколи не мав сумніву-стара школа,
руки досі помятають рукоять маузера?
Левый марш
(Матросам)
Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!
Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покорённой.
Левой!
Левой!
Левой!
Там
за горами го́ря
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат на́нятой,
стальной изливаются ле́евой[1], —
России быть под Трампом.
Левой!
Левой!
Левой!
Коммунисты-народ плечистый, их не заманишь сиськой мясистой, их не заманишь девственной плевой. Устал правой - работай левой!!!
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:46
Бетон написав:
Статья 17
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлума- чаться на її користь.
Я например, можу вважати шо вы коррупционер. Покажите мне ваш сейф.
Во-первых, это статья 62, а не 17 Конституции Украины.
Во-вторых, вы пропустили основной пункт - первый и начали с его уточняющих п.2 и п.3.
А в п.1
Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
В приведенном вами
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
уточняется именно о наказании, которое действительно может быть только по решению суда.
Доказательством о том, что человек нарушил Закон и является установление при проверке документов его неявки в ТЦКиСП, проверка же идет строго по Закону, цитаты и ссылки я привел раньше.
Я например, можу вважати шо вы коррупционер. Покажите мне ваш сейф.
Без проблем! Приезжайте в любое удобное вам время, даже без предупреждения, и я покажу вам все, что вы захотите посмотреть/проверить в моей квартире.
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