Додано: Чет 23 січ, 2025 19:29

prodigy написав: Banderlog написав:

фінансову підьримку Разумкову чи юлі? навіть не смішно

жги дал фінансову підьримку Разумкову чи юлі? навіть не смішножги дал

чому не смішно? Невже ти думаєш що вся кааліція залізобетонна? )шо мішає допустим чисто незалежних антикорупціонерів натравити?Ніколи не задумувався хто їм незалежним платить?Он кучмі скільки крові попили за одне таращанське тіло?хто там не вірив, що почали потрошити шоколадного?«5 канал» видалив відео, щоб приховати докази держзради ПорошенкаПідлеглі «гетьмана» намагаються врятувати його від нового епізоду у справі про державну зраду, по-тихому зачищаючи докази. Так, «5 канал» видалив відео, де менеджер «Севморзаводу» Порошенка розказує, як бізнес нардепа працював в окупованому Криму і платив податки до бюджету рф.Але архіви не горять, все відео збережено і вже є в матеріалах справи. Бо підлеглий Порошенка там наговорив і про «невизначений і незрозумілий статус» Севастополя, і про замовлення, на які завод очікував від міноборони рф. І все це в кращих кремлівських традиціях - «на Україні».Після анексії Криму «Севморзавод» вів переписку з міністерством промисловості та торгівлі рф і надавав окупантам всі фінансові звіти. І це є одним із доказів співпраці Порошенка з російською владою. Адже рф довгий час не націоналізувала належний йому завод на відміну від багатьох інших українських компаній.А менеджеру Картошкіну Порошенко згодом віддячив – призначив керівником одного з найбільших державних військових заводів — «Зоря-Машпроект». Правда, потім НАБУ та САП встановили, що Картошкін разом із Порошенком привласнили 1,4 млрд грн цього заводу.Окрім ведення бізнесу в росії, Порошенко також підозрюється у торгівлі з терористами ОРДЛО, підтримці УПЦ МП (був навіть паламарем церкви) і Харківських угод, які дозволили Чорноморському флоту рф залишатися в українському Криму, та діях, які грали на користь росії.