Додано: Чет 23 січ, 2025 19:47

ЛАД написав: В-третьих, не уверен, что американцев сильно волнует война в Украине. И им достаточно несложно объяснить, почему прекратили поддержку Украины. В-третьих, не уверен, что американцев сильно волнует война в Украине. И им достаточно несложно объяснить, почему прекратили поддержку Украины.

нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче нашкодити Росії і що він "любить російський народ". Крім того, він зазначив, що у нього "дуже хороші" стосунки з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.



Трамп додав також, що Росія "допомогла нам виграти" Другу світову війну, втративши при цьому майже 60 млн життів.

18 вересня 2023 командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку було пробито російську лінію оборони, а кілька найпідготованіших підрозділів ЗС РФ втратили боєздатність, серед них 72-га, 31-ша та 83-тя бригади

давайте Ви замість американців поясните мені, чому цей уй*бок майк джонсон з накалу йолопа Трампа вигадува десять причин, щоб не ставити на голосування пакет на 61млрдчому Трамп йолоп-тому що він заявив , що росія втратила 60 млрд у Другій Світовій війні.стосовно: ніяких суттевих бойвих дій не відбувалось?лукавите, як завждив середині вересня 2023 захлинувся кров"ю наш контрнаступ, з початком жовтня 2023 росіяне дуже грамотно дочекались коли наші посічені в боях бригади почали виводити на переформерування почали свої активні штурмові дії майже по всій лінії фронту (що заважало генштабу оперувати резервами ГШ)місцеві балаболи "типу світана/жданова" заспокоювали, що початком сезону дощів і "распутици" інтенсивність бойових дій буде згасати, а вона навпаки підсилювалась кожного дня.голосувати за 61мрд мали на початку грудня 2023, а по факту це сталось у кінці травня 2024р. За цей час президент поміняв Залужного на Сирського. На фронті стрімко пачалась втрата позицій майже кожного дня: все почалось з Авдіївкі(17 лютого 2024),потім через місяць Тоненьке-Первомайське (відступ на 10км), ще через місяць 24 квітня прорив в Очеретне(наступ на Покровськ), в серпні 2024 орки були вже в 11км від Покровська. Допомогу ухвалили в травні, а отримувати почали через 40 днів -напочатку липня 2024 (вот і рахуйте-це майже 10 місяців в жовтня 2023), які теріторії і рубежи оборони було втрачено -видно на карті Deepstatemap. Які матеріальні втрати і в ОС -знає ГШ. Полагаю, що вони були значні, тому що доводилось оставляти позиції (оставляли також і своїх важкопораненних)