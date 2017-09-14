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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:47
ЛАД написав:
В-третьих, не уверен, что американцев сильно волнует война в Украине. И им достаточно несложно объяснить, почему прекратили поддержку Украины.
давайте Ви замість американців поясните мені, чому цей уй*бок майк джонсон з накалу йолопа Трампа вигадува десять причин, щоб не ставити на голосування пакет на 61млрд
чому Трамп йолоп-тому що він заявив , що росія втратила 60 млрд у Другій Світовій війні.
нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче нашкодити Росії і що він "любить російський народ". Крім того, він зазначив, що у нього "дуже хороші" стосунки з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
Трамп додав також, що Росія "допомогла нам виграти" Другу світову війну, втративши при цьому майже 60 млн життів.
стосовно: ніяких суттевих бойвих дій не відбувалось?
лукавите, як завжди
18 вересня 2023 командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку було пробито російську лінію оборони, а кілька найпідготованіших підрозділів ЗС РФ втратили боєздатність, серед них 72-га, 31-ша та 83-тя бригади
в середині вересня 2023 захлинувся кров"ю наш контрнаступ, з початком жовтня 2023 росіяне дуже грамотно дочекались коли наші посічені в боях бригади почали виводити на переформерування почали свої активні штурмові дії майже по всій лінії фронту (що заважало генштабу оперувати резервами ГШ)
місцеві балаболи "типу світана/жданова" заспокоювали, що початком сезону дощів і "распутици" інтенсивність бойових дій буде згасати, а вона навпаки підсилювалась кожного дня.
голосувати за 61мрд мали на початку грудня 2023, а по факту це сталось у кінці травня 2024р. За цей час президент поміняв Залужного на Сирського. На фронті стрімко пачалась втрата позицій майже кожного дня: все почалось з Авдіївкі(17 лютого 2024),
потім через місяць Тоненьке-Первомайське (відступ на 10км), ще через місяць 24 квітня прорив в Очеретне(наступ на Покровськ), в серпні 2024 орки були вже в 11км від Покровська. Допомогу ухвалили в травні, а отримувати почали через 40 днів -напочатку липня 2024 (вот і рахуйте-це майже 10 місяців в жовтня 2023), які теріторії і рубежи оборони було втрачено -видно на карті Deepstatemap. Які матеріальні втрати і в ОС -
знає ГШ. Полагаю, що вони були значні, тому що доводилось оставляти позиції (оставляли також і своїх важкопораненних)
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:50
ЛАД написав:
А тому же Порошенко или кому-то из его окружения?
та ні, кажіть вже що вам дали фіндопомогу ... від мураева
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:52
ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав:
Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
у вас ніколи не мав сумніву-стара школа,
руки досі помятають рукоять маузера?
...........
Не па
м'ятають, бо ніколи не було.
Считаете, так, как сейчас, лучше?
кому краще і в якому плані?
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:56
Xenon написав:
Неделю назад Трамп звонил Си
После этого Си созванивался с хуйлом
(наверняка и в 1м и во 2м звонке речь в том числе шла и об Украине)
имхо - в данном контексте переговоров врятле ктото будет спрашивать Зеленского о его желаниях (по территориям, вступлению в НАТО и тп), придется соглашаться на то что дадут
от, як і казав
"Я надеюсь, Китай поможет нам остановить войну россии и Украины. Мы говорили об этом с председателем Си неделю назад". - Трамп
Я хотел бы в ближайшее время встретиться с путиным и закончить эту войну — Трамп
Трамп: Украина готова заключить сделку
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Додано: Чет 23 січ, 2025 19:57
_hunter написав:
Вы как-то очень странно вопросы читаете... Или на какие-то другие вопросы отвечаете?
andrijk777 написав:Де в Конституції
написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)?
Я отвечал на первое предложение и именно его и только его привел в своем ответе.
По второму есть статья 90 Конституции, согласно которой Президент может досрочно прекратить полномочия ВР и перечислены 3 основания для этого. С юридической точки зрения (Конституции) этих оснований не было, тем более юридически Янукович не был законно лишен звания Президента (по Конституции) и об этом я писал в то время на "политической ветке". Только как быть, если Янукович сбежал из страны и не собирается в нее возвращаться? Пришлось пойти по "революционному пути". Кстати, подписанные Турчиновым Законы как "ио Президента" не имеют юридической силы, т.к. он, по Конституции, ст.112, должен был подписывать их как "Голова ВР", и об этом я тоже писал на той же "политической ветке".
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Додано: Чет 23 січ, 2025 20:04
yanyura написав: Бетон написав:
Я например, можу вважати шо вы коррупционер. Покажите мне ваш сейф.
Без проблем! Приезжайте в любое удобное вам время, даже без предупреждения, и я покажу вам все, что вы захотите посмотреть/проверить в моей квартире.
+++
Я оценил )
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