Додано: Чет 23 січ, 2025 19:57

_hunter написав: Вы как-то очень странно вопросы читаете... Или на какие-то другие вопросы отвечаете?

andrijk777 написав: Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)?

написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)? Вы как-то очень странно вопросы читаете... Или на какие-то другие вопросы отвечаете?

Я отвечал на первое предложение и именно его и только его привел в своем ответе.По второму есть статья 90 Конституции, согласно которой Президент может досрочно прекратить полномочия ВР и перечислены 3 основания для этого. С юридической точки зрения (Конституции) этих оснований не было, тем более юридически Янукович не был законно лишен звания Президента (по Конституции) и об этом я писал в то время на "политической ветке". Только как быть, если Янукович сбежал из страны и не собирается в нее возвращаться? Пришлось пойти по "революционному пути". Кстати, подписанные Турчиновым Законы как "ио Президента" не имеют юридической силы, т.к. он, по Конституции, ст.112, должен был подписывать их как "Голова ВР", и об этом я тоже писал на той же "политической ветке".