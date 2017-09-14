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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 120961209712098120991210012101>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 19:52

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.

у вас ніколи не мав сумніву-стара школа,
руки досі помятають рукоять маузера?
...........

Не пам'ятають, бо ніколи не було.
Считаете, так, как сейчас, лучше?


кому краще і в якому плані?
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 19:56

  Xenon написав:Неделю назад Трамп звонил Си
После этого Си созванивался с хуйлом

(наверняка и в 1м и во 2м звонке речь в том числе шла и об Украине)

имхо - в данном контексте переговоров врятле ктото будет спрашивать Зеленского о его желаниях (по территориям, вступлению в НАТО и тп), придется соглашаться на то что дадут


от, як і казав

"Я надеюсь, Китай поможет нам остановить войну россии и Украины. Мы говорили об этом с председателем Си неделю назад". - Трамп

Я хотел бы в ближайшее время встретиться с путиным и закончить эту войну — Трамп

Трамп: Украина готова заключить сделку
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 19:57

  _hunter написав:Вы как-то очень странно вопросы читаете... Или на какие-то другие вопросы отвечаете? :roll:
  andrijk777 написав:Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)?

Я отвечал на первое предложение и именно его и только его привел в своем ответе.

По второму есть статья 90 Конституции, согласно которой Президент может досрочно прекратить полномочия ВР и перечислены 3 основания для этого. С юридической точки зрения (Конституции) этих оснований не было, тем более юридически Янукович не был законно лишен звания Президента (по Конституции) и об этом я писал в то время на "политической ветке". Только как быть, если Янукович сбежал из страны и не собирается в нее возвращаться? Пришлось пойти по "революционному пути". Кстати, подписанные Турчиновым Законы как "ио Президента" не имеют юридической силы, т.к. он, по Конституции, ст.112, должен был подписывать их как "Голова ВР", и об этом я тоже писал на той же "политической ветке".
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:04

  yanyura написав:
  Бетон написав:Я например, можу вважати шо вы коррупционер. Покажите мне ваш сейф.

Без проблем! Приезжайте в любое удобное вам время, даже без предупреждения, и я покажу вам все, что вы захотите посмотреть/проверить в моей квартире.

+++

Я оценил )
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:06

  Slon_Nosov написав:Зараз жінка покинула, але діти наче допомогають і допомога від держави наче 3000 грн, так як офіційно не працював.
Ось і думай кому ти потрібен після того як тебе використали...


я про це постійно й кажу - пережують і виплюнуть.
і таке відношення часто густо до інвалідів війни якщо списують з записом просто служив.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:07

  АндрейМ написав:
  yanyura написав:Если вы имеете в виду выборы Президента Украины, то

Закон Украины не может изменять Конституцию Украину, которая абсолютно четко говорит когда проводятся выборы Президента Украины и так же четко устанавливает срок его/ее полномочий без исключений на случай военного положения.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

{Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97}

Выборы Президента Украины - Статья 103. Она не входит в число запрещенных для ограничения.

И прочитайте
Легітимний чи нелегітимний: чому знову виникло питання про вибори президента
29 лютого 2024, 17:31

https://www.radiosvoboda.org/a/vybory-p ... 42433.html

Там все расписано.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:08

  Xenon написав:
  Xenon написав:Неделю назад Трамп звонил Си
После этого Си созванивался с хуйлом

(наверняка и в 1м и во 2м звонке речь в том числе шла и об Украине)

имхо - в данном контексте переговоров врятле ктото будет спрашивать Зеленского о его желаниях (по территориям, вступлению в НАТО и тп), придется соглашаться на то что дадут


от, як і казав

"Я надеюсь, Китай поможет нам остановить войну россии и Украины. Мы говорили об этом с председателем Си неделю назад". - Трамп

Я хотел бы в ближайшее время встретиться с путиным и закончить эту войну — Трамп

Трамп: Украина готова заключить сделку

Я что-то запутался, а войну кто начал ? Украина ? Да ладно

Или всё-таки Путин начал ?

Ты уже определись
А то у тебя, чтобы не происходило - это к переговорам
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:чому не смішно? Невже ти думаєш що вся кааліція залізобетонна? )


до чого тут коаліція влади, коли ти навів приклад юлі, разумкова
припустимо, молода команда Трампа (яка ненавидить Зе) вирішила за допомогою
грошей підтримати оппоцизію до влади (Юлю і Разумкова), навже ти вважаєш що у еврмака не знайдеться конпромат на Юлю (до речі , який у юлі сьогодні рейтінг 3%? мабуть забагото, десь 1,5%. Разумков-людина творча, але зовсім маловідома суспільству, в селі тим більше). Окрім Порошенко-нікого, хто має рейтинг вище 10%.
Залужний? не бачу здібностей від нього в керуванні країною, і його звільнення з ЗСУ по влк буде гирею на ногах для нього (він же зробив це звільнення з дозволу верховного, а тому такий подарунок тільки на руку Володі, дякую тобі Валера)
Головний ворог на сьогодні для влади Порошенко. Залужного запросять на чай і він на біблії поклянеться, що в президенти ніколи не пійде.Це база.
Ти згадав якийсь завод у Севастополі-це як бублік вкрасти в сільпо, дрібнички.
На зраду тягне не дуже.А в ківтні 2014 Зеленський танцював у москві і про Севастопольский завод навіть немав гадки. І дві повістки ігнорував у 2014, не думав у 2019 коли виграв вибори за допомогою прихожан рпц (таких як ти), що і це йому аукнеться.
Може ти вже забув, але першим з церковних ієрархів Зе поїхав цілувати в десна саме Онуфрія (він би і до Кірила Гундяя поїхав, тілько хто б його приняв)
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:10

  yanyura написав:
По второму есть статья 90 Конституции, согласно которой Президент может досрочно прекратить полномочия ВР и перечислены 3 основания для этого.
зараз розпустити парламент можно тільки через 2 місяці якщо розпустять уряд а парламент новий не сформує?
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:15

  yanyura написав:
  _hunter написав:Вы как-то очень странно вопросы читаете... Или на какие-то другие вопросы отвечаете? :roll:
  andrijk777 написав:Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)?

Я отвечал на первое предложение

Зачем вы отвечали на вопрос, который никто не задавал? :shock:
Ведь ровно из предыдущего поста однозначно понятно, какие именно выборы имелись в виду

  andrijk777 написав:
  buratinyo написав:... на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?

:D :D :D
Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану?
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