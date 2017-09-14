ЛАД написав:Вы знаете, "если бы Президентом был я", то всё было бы значительно жёстче. С самого начала. И, скорее всего, было бы намного больше похоже на диктатуру, о которой здесь постоянно пишут. То, что сейчас, даже на пародию диктатуры не тянет.
у вас ніколи не мав сумніву-стара школа, руки досі помятають рукоять маузера? ...........
Не пам'ятають, бо ніколи не було. Считаете, так, как сейчас, лучше?
_hunter написав:Вы как-то очень странно вопросы читаете... Или на какие-то другие вопросы отвечаете?
andrijk777 написав:Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану? Де в Конституції написано що президент може розпустити ВР(2019)?
Я отвечал на первое предложение и именно его и только его привел в своем ответе.
По второму есть статья 90 Конституции, согласно которой Президент может досрочно прекратить полномочия ВР и перечислены 3 основания для этого. С юридической точки зрения (Конституции) этих оснований не было, тем более юридически Янукович не был законно лишен звания Президента (по Конституции) и об этом я писал в то время на "политической ветке". Только как быть, если Янукович сбежал из страны и не собирается в нее возвращаться? Пришлось пойти по "революционному пути". Кстати, подписанные Турчиновым Законы как "ио Президента" не имеют юридической силы, т.к. он, по Конституции, ст.112, должен был подписывать их как "Голова ВР", и об этом я тоже писал на той же "политической ветке".
yanyura написав:Если вы имеете в виду выборы Президента Украины, то
Закон Украины не может изменять Конституцию Украину, которая абсолютно четко говорит когда проводятся выборы Президента Украины и так же четко устанавливает срок его/ее полномочий без исключений на случай военного положения.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
{Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97}
Выборы Президента Украины - Статья 103. Она не входит в число запрещенных для ограничения.
И прочитайте
Легітимний чи нелегітимний: чому знову виникло питання про вибори президента 29 лютого 2024, 17:31
Banderlog написав:чому не смішно? Невже ти думаєш що вся кааліція залізобетонна? )
до чого тут коаліція влади, коли ти навів приклад юлі, разумкова припустимо, молода команда Трампа (яка ненавидить Зе) вирішила за допомогою грошей підтримати оппоцизію до влади (Юлю і Разумкова), навже ти вважаєш що у еврмака не знайдеться конпромат на Юлю (до речі , який у юлі сьогодні рейтінг 3%? мабуть забагото, десь 1,5%. Разумков-людина творча, але зовсім маловідома суспільству, в селі тим більше). Окрім Порошенко-нікого, хто має рейтинг вище 10%. Залужний? не бачу здібностей від нього в керуванні країною, і його звільнення з ЗСУ по влк буде гирею на ногах для нього (він же зробив це звільнення з дозволу верховного, а тому такий подарунок тільки на руку Володі, дякую тобі Валера) Головний ворог на сьогодні для влади Порошенко. Залужного запросять на чай і він на біблії поклянеться, що в президенти ніколи не пійде.Це база. Ти згадав якийсь завод у Севастополі-це як бублік вкрасти в сільпо, дрібнички. На зраду тягне не дуже.А в ківтні 2014 Зеленський танцював у москві і про Севастопольский завод навіть немав гадки. І дві повістки ігнорував у 2014, не думав у 2019 коли виграв вибори за допомогою прихожан рпц (таких як ти), що і це йому аукнеться. Може ти вже забув, але першим з церковних ієрархів Зе поїхав цілувати в десна саме Онуфрія (він би і до Кірила Гундяя поїхав, тілько хто б його приняв)