yanyura написав: По второму есть статья 90 Конституции, согласно которой Президент может досрочно прекратить полномочия ВР и перечислены 3 основания для этого.
зараз розпустити парламент можно тільки через 2 місяці якщо розпустять уряд а парламент новий не сформує?
Давайте не рассматривать сферического коня в вакууме. Во время войны, при военном положении, распускать ВР никто не будет, тем более отправлять в отставку весь КМ. Могут назначить новых министров (что и делается), но не весь КМ.
Banderlog написав:чому не смішно? Невже ти думаєш що вся кааліція залізобетонна? )
до чого тут коаліція влади, коли ти навів приклад юлі, разумкова припустимо, молода команда Трампа (яка ненавидить Зе) вирішила за допомогою грошей підтримати оппоцизію до влади (Юлю і Разумкова)
до чого тут популярність в народі? Це не під всеукраїнські вибори а під опору зеленського в вру. я пишу що єдність навколо презедента стає примарною і навів приклад людей під яких можно переформатувати більшість у вр. За якийсь заводик то не я, то в телеграмі реальна війна. https://t.me/voynareal/107890?single Наступний хід од влади має бути, прищемлення всяких антикорупціонерів і грантоїдів.
_hunter Вы уж определитесь, на какой именно вопрос я должен вам ответить. Здесь, в первой цитате вы приводите цитату andrijk777, на вопросы которого я должен ответить. Ответил. Теперь во второй вы приводите еще и buratinyo. Кто будет в следующей цитате?
Дані про нібито багатомільйонні премії для керівників української армії не відповідають дійсності — суми стосуються преміальних фондів, з яких виплачуються кошти бійцям як заохочення. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ. Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Напередодні нардепка Мар'яна Безугла опублікувала допис у Facebook і заявила про нібито багатомільйонні премії для генералітету. Обраниця додала скриншот, у якому було зазначено, що командувачі можуть нагороджувати військовослужбовців грошовою премією у межах визначених сум. Проте і Безугла, і частина медіа поширили ці дані як "премії генералітету".
А хто ? А хто це спочатку приніс на форум пост від Безумної
7. Уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках: ... якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
Уклонение от прохождения сверки в ТЦКиСП правонарушение? Если "да", то имеет право, если "нет", не имеет права.
Статья 17
Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлума- чаться на її користь.
Я например, можу вважати шо вы коррупционер. Покажите мне ваш сейф.
Полуправда хуже вранья
Никто не имеет права даже в особливий період ничего проверять без доказательства нарушения. Точка
Проверка документов не то же самое, что проверка сейфа. Проверка документов не обвинение "у вчиненні злочину". Проверка документов, тем более в военное время, считаю, допустима.
Можете считать что угодно. Для начала нужно подумать, что такое проверка. Проверка чтобы что? Вас останавливают каждый час, тормозит, ограничивают в свободе передвижения. Вас остановили на автомобиле без причины. И начинают "проверять " чтобы найти эту причину.
Я хочу зайти и потрусить вашу квартиру, может я найду что-то интересное, а вас привлеку к ответственности.
Пожалуйста, в таком то возрасте, нужно немножко думать
как останавливают в сша. Первым словом инспектор спрашивает всегда: вы знаешь почему я вас остановил? Это первый вопрос. И отвечает, потому что вы нарушили то-то. И только потом он просит документы. Он их просит не просто так, а с целью оформить протокол, чтобы не задерживать гражданина блин
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 23 січ, 2025 20:34, всього редагувалось 1 раз.
единий марафон -з березня 2022 не дивлюсь взагалі не дивлюсь тв канали більше 5 років(ніякі), окрім спорт (останнім часом і спорт також), бо дивитися на гру ДК чи Шахтаря без валідолу неможливо (краще подивитись короткі обзори на ютубі)
сітуацію по фронту гарно розкладає Майк Накі https://www.youtube.com/watch?v=Zg5qCmCg3EA або канал Фабрика Новин (Василя Пихньо), Василь дуже емоційно сприймає наші невдачі, часто він просто з вологими очами розказує про стан
yanyura написав: По второму есть статья 90 Конституции, согласно которой Президент может досрочно прекратить полномочия ВР и перечислены 3 основания для этого.
зараз розпустити парламент можно тільки через 2 місяці якщо розпустять уряд а парламент новий не сформує?
Давайте не рассматривать сферического коня в вакууме. Во время войны, при военном положении, распускать ВР никто не будет, тем более отправлять в отставку весь КМ. Могут назначить новых министров (что и делается), но не весь КМ.
чому ж не розглянути коня? Навіть якщо задньої ноги у нього нема Ми ж чисто теоретично розглядаєм чи може трамп вплинути на єдність нашого політикуму в підтримці відмови від переговорів і які контрміри може прийняти українська влада. Залишаючись в рамках дічого законодавства.
Banderlog написав:чому не смішно? Невже ти думаєш що вся кааліція залізобетонна? )
до чого тут коаліція влади, коли ти навів приклад юлі, разумкова припустимо, молода команда Трампа (яка ненавидить Зе) вирішила за допомогою грошей підтримати оппоцизію до влади (Юлю і Разумкова)
до чого тут популярність в народі? Це не під всеукраїнські вибори а під опору зеленського в вру. я пишу що єдність навколо презедента стає примарною і навів приклад людей під яких можно переформатувати більшість у вр. За якийсь заводик то не я, то в телеграмі реальна війна. https://t.me/voynareal/107890?single Наступний хід од влади має бути, прищемлення всяких антикорупціонерів і грантоїдів.
антікорупція це добре, переймаюсь тільки фронтом ткц, бусіки -мені ні цікавить
yanyura написав:Выборы Президента Украины - Статья 103. Она не входит в число запрещенных для ограничения.
Это какая-то юридическая гимнастика? Какое отношение "права и свободы" имеют к выборам Президента? Конституция четко говорит когда выборы Президента должны состоятся и ни один закон не может их отменить. Выборы в ВРУ не проводятся благодаря прямой норме КУ, а не "креативному толкованию" статьи об ограничении прав и свобод. Права и свободы ограничивать можно, а, вот, выборы Президента не проводить нельзя, но Конституция у нас же "на паузе"... даже те ее статьи, которые "на паузу" нельзя ставить во время военного положения.