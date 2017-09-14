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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1209712098120991210012101>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:16

  Banderlog написав:
  yanyura написав:
По второму есть статья 90 Конституции, согласно которой Президент может досрочно прекратить полномочия ВР и перечислены 3 основания для этого.
зараз розпустити парламент можно тільки через 2 місяці якщо розпустять уряд а парламент новий не сформує?


хто це сказав? а ну підніміться
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:20

  Banderlog написав:
  yanyura написав:
По второму есть статья 90 Конституции, согласно которой Президент может досрочно прекратить полномочия ВР и перечислены 3 основания для этого.
зараз розпустити парламент можно тільки через 2 місяці якщо розпустять уряд а парламент новий не сформує?

Давайте не рассматривать сферического коня в вакууме. Во время войны, при военном положении, распускать ВР никто не будет, тем более отправлять в отставку весь КМ. Могут назначить новых министров (что и делается), но не весь КМ.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:27

  prodigy написав:
  Banderlog написав:чому не смішно? Невже ти думаєш що вся кааліція залізобетонна? )


до чого тут коаліція влади, коли ти навів приклад юлі, разумкова
припустимо, молода команда Трампа (яка ненавидить Зе) вирішила за допомогою
грошей підтримати оппоцизію до влади (Юлю і Разумкова)

до чого тут популярність в народі? Це не під всеукраїнські вибори а під опору зеленського в вру.
я пишу що єдність навколо презедента стає примарною і навів приклад людей під яких можно переформатувати більшість у вр.
За якийсь заводик то не я, то в телеграмі реальна війна. https://t.me/voynareal/107890?single
Наступний хід од влади має бути, прищемлення всяких антикорупціонерів і грантоїдів.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:29

_hunter
Вы уж определитесь, на какой именно вопрос я должен вам ответить. Здесь, в первой цитате вы приводите цитату andrijk777, на вопросы которого я должен ответить. Ответил.
Теперь во второй вы приводите еще и buratinyo. Кто будет в следующей цитате?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗСУ спростували заяву Безуглої, нібито Сирський отримав 19 млн грн премії: виплатили 426 військовим
Дані про нібито багатомільйонні премії для керівників української армії не відповідають дійсності — суми стосуються преміальних фондів, з яких виплачуються кошти бійцям як заохочення. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Напередодні нардепка Мар'яна Безугла опублікувала допис у Facebook і заявила про нібито багатомільйонні премії для генералітету. Обраниця додала скриншот, у якому було зазначено, що командувачі можуть нагороджувати військовослужбовців грошовою премією у межах визначених сум. Проте і Безугла, і частина медіа поширили ці дані як "премії генералітету".


А хто ? А хто це спочатку приніс на форум пост від Безумної
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:32

  ЛАД написав:
  yanyura написав:
  Бетон написав:Имеет право проверять только если гражданин что-то нарушили

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1456-2021-%D0%BF#n8

Пункт 7

Так что проверять не имеют право просто так


Читаем весь пункт, а не выборочно:

7. Уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, у таких випадках:
...
якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

Уклонение от прохождения сверки в ТЦКиСП правонарушение? Если "да", то имеет право, если "нет", не имеет права.

Статья 17

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлума- чаться на її користь.



Я например, можу вважати шо вы коррупционер. Покажите мне ваш сейф.


Полуправда хуже вранья

Никто не имеет права даже в особливий період ничего проверять без доказательства нарушения. Точка

Проверка документов не то же самое, что проверка сейфа.
Проверка документов не обвинение "у вчиненні злочину".
Проверка документов, тем более в военное время, считаю, допустима.

Можете считать что угодно.
Для начала нужно подумать, что такое проверка. Проверка чтобы что?
Вас останавливают каждый час, тормозит, ограничивают в свободе передвижения.
Вас остановили на автомобиле без причины. И начинают "проверять " чтобы найти эту причину.

Я хочу зайти и потрусить вашу квартиру, может я найду что-то интересное, а вас привлеку к ответственности.

Пожалуйста, в таком то возрасте, нужно немножко думать

как останавливают в сша.
Первым словом инспектор спрашивает всегда: вы знаешь почему я вас остановил? Это первый вопрос. И отвечает, потому что вы нарушили то-то. И только потом он просит документы.
Он их просит не просто так, а с целью оформить протокол, чтобы не задерживать гражданина блин
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 23 січ, 2025 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:33

yanyura

единий марафон -з березня 2022 не дивлюсь
взагалі не дивлюсь тв канали більше 5 років(ніякі),
окрім спорт (останнім часом і спорт також), бо дивитися на гру ДК чи Шахтаря без валідолу неможливо (краще подивитись короткі обзори на ютубі)

для себе вибрав канал Nexta (у них коротні відео в ранці ввечері),
https://www.youtube.com/watch?v=ss0Ll_EMTmo
канал Freedom
https://www.youtube.com/watch?v=8w14ISE9CrQ

сітуацію по фронту гарно розкладає Майк Накі
https://www.youtube.com/watch?v=Zg5qCmCg3EA
або канал Фабрика Новин (Василя Пихньо), Василь дуже емоційно сприймає наші невдачі,
часто він просто з вологими очами розказує про стан


читаю коротку стрічку новим на сайті Unian, abo Ukrnet
https://www.unian.ua/
https://www.ukr.net/
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 23 січ, 2025 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:35

  yanyura написав:
  Banderlog написав:
  yanyura написав:
По второму есть статья 90 Конституции, согласно которой Президент может досрочно прекратить полномочия ВР и перечислены 3 основания для этого.
зараз розпустити парламент можно тільки через 2 місяці якщо розпустять уряд а парламент новий не сформує?

Давайте не рассматривать сферического коня в вакууме. Во время войны, при военном положении, распускать ВР никто не будет, тем более отправлять в отставку весь КМ. Могут назначить новых министров (что и делается), но не весь КМ.

чому ж не розглянути коня?
Навіть якщо задньої ноги у нього нема :lol:
Ми ж чисто теоретично розглядаєм чи може трамп вплинути на єдність нашого політикуму в підтримці відмови від переговорів і які контрміри може прийняти українська влада.
Залишаючись в рамках дічого законодавства.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:37

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав:чому не смішно? Невже ти думаєш що вся кааліція залізобетонна? )


до чого тут коаліція влади, коли ти навів приклад юлі, разумкова
припустимо, молода команда Трампа (яка ненавидить Зе) вирішила за допомогою
грошей підтримати оппоцизію до влади (Юлю і Разумкова)

до чого тут популярність в народі? Це не під всеукраїнські вибори а під опору зеленського в вру.
я пишу що єдність навколо презедента стає примарною і навів приклад людей під яких можно переформатувати більшість у вр.
За якийсь заводик то не я, то в телеграмі реальна війна. https://t.me/voynareal/107890?single
Наступний хід од влади має бути, прищемлення всяких антикорупціонерів і грантоїдів.


антікорупція це добре, переймаюсь тільки фронтом
ткц, бусіки -мені ні цікавить
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 20:39

  yanyura написав:Выборы Президента Украины - Статья 103. Она не входит в число запрещенных для ограничения.

Это какая-то юридическая гимнастика? Какое отношение "права и свободы" имеют к выборам Президента? Конституция четко говорит когда выборы Президента должны состоятся и ни один закон не может их отменить. Выборы в ВРУ не проводятся благодаря прямой норме КУ, а не "креативному толкованию" статьи об ограничении прав и свобод. Права и свободы ограничивать можно, а, вот, выборы Президента не проводить нельзя, но Конституция у нас же "на паузе"... даже те ее статьи, которые "на паузу" нельзя ставить во время военного положения.
АндрейМ
 
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