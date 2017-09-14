Бетон написав:как останавливают в сша. Первым словом инспектор спрашивает всегда: вы знаешь почему я вас остановил? Это первый вопрос. И отвечает, потому что вы нарушили то-то. И только потом он просит документы. Он их просит не просто так, а с целью оформить протокол, чтобы не задерживать гражданина блин
А в США сейчас военное положение ? Нет, то зачем полуправда от тебя
Далее, ты сейчас кипятком писаешься от Трампа и Маска
Но Трамп хочет выслать всех нелегалов, просто всех. Но, по твоим словам, должны быть доказательства, что они нелегалы
А как, без проверки документов, выяснить что они нелегалы ?
yanyura написав:_hunter Вы уж определитесь, на какой именно вопрос я должен вам ответить. Здесь, в первой цитате вы приводите цитату andrijk777, на вопросы которого я должен ответить. Ответил. Теперь во второй вы приводите еще и buratinyo. Кто будет в следующей цитате?
Вы, если суть разговора сразу не уловили -- пожалуйста, прочитайте всю цепочку несколько раз.
Отвечать нужно на ОБА вопроса Точнее buratinyo задает контекст, а andrijk777 задает вопрос:
andrijk777 написав:
buratinyo написав:... на президента Украины, действующего в строгом соответствии с Конституцией Украины?
Де в Конституції написано що можна не проводити вибори в період воєнного стану?
А вот про выборы Рады -- никто не спрашивал. Зачем вы решили на это "вопрос" отвечать -- это еще один вопрос.
yanyura написав:Если вы имеете в виду выборы Президента Украины, то
Закон Украины не может изменять Конституцию Украину, которая абсолютно четко говорит когда проводятся выборы Президента Украины и так же четко устанавливает срок его/ее полномочий без исключений на случай военного положения.
Там написано, що порядок проведення виборів встановлюється законом. Цей закон і є Виборчий кодекс Де сказано, що У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану виборчий процес загальнодержавних виборів та/або виборчий процес відповідних місцевих виборів, що відбуваються на цих територіях або їх частині, припиняється з дня набрання чинності відповідним указом Президента України.
оглашение было заключено в январе 2019 года между Генеральной дирекцией сирийских портов и российской компанией СТГ-ИНЖИНИРИНГ. Контракт предусматривал российские инвестиции в развитие торгового порта Тартус в течение 49 лет, но на это время передавал фактический контроль над портом российской стороне. При этом Россия получала до 65% от общей прибыли, которую генерировал порт.
Теперь же Генеральная администрация порта Тартус отменила соглашение и потребовала от российской компании покинуть порт немедленно. Как заявили источники журналистов, теперь все доходы порта принадлежат сирийскому государству.
И.А. писал, что с Россией договорятся и Россия останется в Сирии А Россию сцаными тряпками погнали
Бетон написав: как останавливают в сша. Первым словом инспектор спрашивает всегда: вы знаешь почему я вас остановил? Это первый вопрос. И отвечает, потому что вы нарушили то-то. И только потом он просит документы. Он их просит не просто так, а с целью оформить протокол, чтобы не задерживать гражданина блин
Бетон,ну смысл в этих формальностях? писал уже,как летом на трассе в иванофранковской молодой мусор тормознул под эгидой не включенных фар, тупо проигнорировав заводские ходовые огни. И тут же тцкун подлез с своей мантрой про военно учетные.
Faceless написав:Там написано, що порядок проведення виборів встановлюється законом.
Порядок проведення, а не дата проведення чи строк повноважень Президента. Закон може встановити коли відкриваються і закриваються дільниці, наприклад, чи якими документами можливо підтвердити особу, як проводиться агітація, дебати і т.д., але він (закон) не може змінити прямі норми Конституції щодо дати проведення і строку повноважень.
ВС РФ под Красноармейском (Покровском) быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, пишет ВСУшный офицер с позывным «Алекс»
«Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны», - пишет он.
prodigy написав: антікорупція це добре, переймаюсь тільки фронтом ткц, бусіки -мені ні цікавить
при війні на виснаження ціль роздавити не армію а тил. В першій світовій німеччина програла не на фронті.
Німеччина після Берестейського миру з більшовиками отримала терторію у тричі більшу ніж сама.
По договору, подписанному 3 марта 1918 г., территория, оккупированная Германией и Австро-Венгрией, включала Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, 75% Белоруссии.
У цей самий час у Києві перебували більшовицькі війська на чолі з Михайлом Муравйовим і на вигнання їх власними силами українська влада не сподівалась. Тому 12 лютого 1918 Рада народних міністрів УНР, яка перебувала у Житомирі, ухвалила рішення просити військової допомоги у Німеччини. Того ж дня німецькій делегації у Брест-Литовську було передано заклик до німецького народу з проханням про допомогу. 21 лютого німецькі, а 27 лютого й австрійські війська розпочали просування в Україну
Ще напередодні полишення міста комісарка Євгенія Бош, виступаючи на мітингу, з пафосом стверджувала, що Київ не буде зданий, а вже за дві години по тому вона разом з іншими радянськими поплічниками промчалась швидкісними автомобілями вгору по Олександрійській вулиці і звідти на лівий берег Дніпра. З міста радянська влада пішла без бою.
До 14 години 1 березня 1918р нечисленні залишки більшовицького війська відійшли на лівий берег Дніпра, у Дарницю. Того ж дня кияни побачили на вулицях нечисленні підрозділи українського війська: гайдамаків Симона Петлюри, Січових Стрільців Євгена Коновальця та запорожців Костянтина Прісовського. Їм було влаштовано урочисту зустріч з церковними дзвонами та молебнями.
Німецька армія вступила до міста наступного дня, прибувши залізницею
Слідом за німецькою армією до Києва повернулася і законна українська влада: спочатку — Рада народних міністрів, а 9 березня 1918 року — Центральна Рада. Урядовці УНР, малодосвідчені і навіть наївні, вважали себе господарями становища і розцінювали прихід німців лише як «дружню допомогу» у вигнанні більшовиків. У своїй внутрішній політиці вони дотримувалися попереднього соціалістичного курсу і цілком щиро сподівались, що німецька армія не втручатиметься у внутрішнє життя України. Але окупаційна влада мала власні інтереси в Україні.
Тому, пересвідчившись у нездатності Української Центральної Ради до державного керівництва, німці підтримали державний переворот 29 квітня 1918 року, який змінив соціалістичний режим на більш поміркований — гетьманат Павла Скоропадського.
Не то Ленин, не то известный партийный острослов Карл Радек как-то сказал, что революции в Германии не будет, потому что перед тем, как брать вокзалы, восставшие сначала пойдут покупать перронные билеты. Шутка оказалась пустой. Революция в Германии все же произошла, и стремительное ее распространение по всей стране в ноябре 1918 года произошло как раз благодаря прекрасному железнодорожному сообщению.
Восстание моряков
Начало революции положило (совсем, как в 1917 году в России) недовольство солдат, не желавших больше участвовать в бессмысленной бойне Первой мировой войны. Точнее говоря, матросов. Война была уже явно проиграна, но кайзер все же приказал вывести корабли в море против британского флота. Моряки в Киле и Вильгельмсхафене отказались выполнить приказ. Бунт моряков перешел в народное восстание. К ним присоединились солдаты, вскоре также рабочие. Были созданы Советы, которые выдвинули и четкие политические требования: кайзер Вильгельм должен уйти в отставку, война должна быть немедленно прекращена. Восстание со стремительностью лесного пожара перекинулось на другие гарнизоны, в Гамбурге, Любеке и Бремене также были созданы Советы солдатских и рабочих депутатов. Кайзер отрекся от престола.
Умеренные левые, "Спартак" и коммунисты
Между тем, в самой Германии левые силы еще до начала революции были раздроблены. Раскололась социал-демократическая партия. Если большинство, лидерами которого были Фридрих Эберт (Friedrich Ebert), впоследствии первый президент Веймарской республики, и Филипп Шейдеман (Philipp Heinrich Scheidemann), позже ставший ее канцлером (премьер-министром), придерживались принципов парламентской демократии и хотели привлечь к управлению страной также старые элиты, то так называемые "независимые" хотели идти совсем другим путем.
Прежде всего, Союз Спартака, возглавляемый Карлом Либкнехтом (Karl Liebknecht) и Розой Люксембург (Rosa Luxemburg), считал большевистскую революцию 1917 года образцом для Германии. Они выступали против "гражданского мира" и выдвинули знакомый лозунг "Вся власть Советам!" Вскоре и "Спартак" раскололся. Его радикальное крыло образовало компартию Германии.
Советская авантюра в Баварии
В отличие от России 1917 года в Германии в январе 1919-го удалось не только провести выборы в Учредительное собрание, которое должно было определить новое политическое устройство страны и ее конституцию, но и провести его. Социал-демократы представляли большинство (почти 38 процентов), около 20 процентов набрали католики-центристы и чуть меньше - лево-либеральная Германская демократическая партия. Они и образовали правительственную коалицию. Крайне правые партии, как и левые радикалы, остались в явном меньшинстве.
Но растянувшаяся на несколько месяцев Ноябрьская революция на этом не кончилась. В апреле 1919 года крайне левые провозгласили Баварскую советскую республику. Но это было явной авантюрой, и власть Советов продержалась в Баварии всего несколько недель. Ленин и его соратники были разочарованы: надежды на мировую революцию таяли...