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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12098120991210012101

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:13

  pesikot написав:Сирия выгнала россиян из главного порта страны в Тартусе, - сирийские СМИ
оглашение было заключено в январе 2019 года между Генеральной дирекцией сирийских портов и российской компанией СТГ-ИНЖИНИРИНГ. Контракт предусматривал российские инвестиции в развитие торгового порта Тартус в течение 49 лет, но на это время передавал фактический контроль над портом российской стороне. При этом Россия получала до 65% от общей прибыли, которую генерировал порт.

Теперь же Генеральная администрация порта Тартус отменила соглашение и потребовала от российской компании покинуть порт немедленно. Как заявили источники журналистов, теперь все доходы порта принадлежат сирийскому государству.


И.А. писал, что с Россией договорятся и Россия останется в Сирии
А Россию сцаными тряпками погнали


щоб "домовитись" -треба армія, або гроші
армії немає, грошей теж (в кремлі подумали, дамо гроші-потім нема з кого питати, бо це араби)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:22

  Wirująświatła написав:
ВС РФ под Красноармейском (Покровском) быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, пишет ВСУшный офицер с позывным «Алекс»

«Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны», - пишет он.

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помылся, одел чистую рубаху и нательный крест :(
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:40

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
ВС РФ под Красноармейском (Покровском) быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, пишет ВСУшный офицер с позывным «Алекс»

«Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны», - пишет он.

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помылся, одел чистую рубаху и нательный крест :(


Хліб з сілью не забудьте ...
холява
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:41

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
ВС РФ под Красноармейском (Покровском) быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, пишет ВСУшный офицер с позывным «Алекс»

«Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны», - пишет он.

https://t.me/kindzadza_chat/74572


помылся, одел чистую рубаху и нательный крест :(

Думаю, що трохи погарячкували.
Минулого тижня було 5 км, які "стрємітєльно" перетворилися в 3км.
flyman
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  #<1 ... 12098120991210012101
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