Додано: Чет 23 січ, 2025 22:21

Колишній командир 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ, полковник Віталій Золотарьов, стикається з загрозою судового переслідування. Його звинувачують у втраті міста Курахове на Донеччині.



что это за новое веяние арестовывать командиров бригад и предьявлять им что они виноваты в сдаче городов.Три года не кого не муляло что до Херсона сдали Украину за три дня.Не понимаю на основании каких выводов или чего гражданский судья взяточник может определить и доказать что командир подразделения сдал город.К примеру если точно сотрудничал с кацапами то не вопрос а если не сотрудничал то как это можно вообще сформулировать.

Тут на языке так и крутиться - пусть пойдёт тот судья и те с дбр сбу и покажут как нужно не сдавать город.