оглашение было заключено в январе 2019 года между Генеральной дирекцией сирийских портов и российской компанией СТГ-ИНЖИНИРИНГ. Контракт предусматривал российские инвестиции в развитие торгового порта Тартус в течение 49 лет, но на это время передавал фактический контроль над портом российской стороне. При этом Россия получала до 65% от общей прибыли, которую генерировал порт.
Теперь же Генеральная администрация порта Тартус отменила соглашение и потребовала от российской компании покинуть порт немедленно. Как заявили источники журналистов, теперь все доходы порта принадлежат сирийскому государству.
И.А. писал, что с Россией договорятся и Россия останется в Сирии А Россию сцаными тряпками погнали
щоб "домовитись" -треба армія, або гроші армії немає, грошей теж (в кремлі подумали, дамо гроші-потім нема з кого питати, бо це араби)
ВС РФ под Красноармейском (Покровском) быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, пишет ВСУшный офицер с позывным «Алекс»
«Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны», - пишет он.
ВС РФ под Красноармейском (Покровском) быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, пишет ВСУшный офицер с позывным «Алекс»
«Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны», - пишет он.
ВС РФ под Красноармейском (Покровском) быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, пишет ВСУшный офицер с позывным «Алекс»
«Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны», - пишет он.
ВС РФ под Красноармейском (Покровском) быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, пишет ВСУшный офицер с позывным «Алекс»
«Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны», - пишет он.
Колишній командир 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ, полковник Віталій Золотарьов, стикається з загрозою судового переслідування. Його звинувачують у втраті міста Курахове на Донеччині.
что это за новое веяние арестовывать командиров бригад и предьявлять им что они виноваты в сдаче городов.Три года не кого не муляло что до Херсона сдали Украину за три дня.Не понимаю на основании каких выводов или чего гражданский судья взяточник может определить и доказать что командир подразделения сдал город.К примеру если точно сотрудничал с кацапами то не вопрос а если не сотрудничал то как это можно вообще сформулировать. Тут на языке так и крутиться - пусть пойдёт тот судья и те с дбр сбу и покажут как нужно не сдавать город.
Но жизнь на сломе режимов и на заре независимости была мама не горюй(как вы должны помнить) и давление наверняка скакало.
Да-да, бедное поколение .. вымирают как мухи, пережив слом режимов..
У меня 2 родных старших брата. Самый старший 68-го года, с первых дней в ЗСУ. А бедный шуба 120 кг себя раскормил, и теперь ни спина , ни суставы такое не выдерживает. Роьотяга из вредного производства рынка Озерка.
Ну видишь твой брат пиздатый ниндзя а я своего похоронил Твой дамбит ростовский цирк и АЭС с дельтаплана а ты жопу мочишь в кампусном джакузи Мой кстати тоже весил немало и банки были сантиметров 55 А теперь просто идинахуй воен списанный Как прав был по твоей ориентации ЮА
Та не, барабан, он обычный. Сельский трудяга, тоже с лишними килограммами. Привыкший въепывать. Имеющий опыт в студенческие годы скалалазанья и прочей туристической кухни. Понятное дело что сейчас не кондиция. Но ведь его и не гонят в первой шеренге на пулеметы!! Но чем он хуже чем долярчик помоет снаряды(, или разрядит заряженную рацию а это тоже кто-то должен делать), или пролюбит дрон?? Тут же дело не хитрое, не надо первая группа здоровья по 402 приказу и такая же группа проф отбора. Непонятно, почему ленивая Днепропетровская свинья в высоком офицерском звании сама себе поставила диагнозы и решила, что она нэпрыдатна??