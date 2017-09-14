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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1209912100121011210212103>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:13

  pesikot написав:Сирия выгнала россиян из главного порта страны в Тартусе, - сирийские СМИ
оглашение было заключено в январе 2019 года между Генеральной дирекцией сирийских портов и российской компанией СТГ-ИНЖИНИРИНГ. Контракт предусматривал российские инвестиции в развитие торгового порта Тартус в течение 49 лет, но на это время передавал фактический контроль над портом российской стороне. При этом Россия получала до 65% от общей прибыли, которую генерировал порт.

Теперь же Генеральная администрация порта Тартус отменила соглашение и потребовала от российской компании покинуть порт немедленно. Как заявили источники журналистов, теперь все доходы порта принадлежат сирийскому государству.


И.А. писал, что с Россией договорятся и Россия останется в Сирии
А Россию сцаными тряпками погнали


щоб "домовитись" -треба армія, або гроші
армії немає, грошей теж (в кремлі подумали, дамо гроші-потім нема з кого питати, бо це араби)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:22

  Wirująświatła написав:
ВС РФ под Красноармейском (Покровском) быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, пишет ВСУшный офицер с позывным «Алекс»

«Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны», - пишет он.

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помылся, одел чистую рубаху и нательный крест :(
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:40

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
ВС РФ под Красноармейском (Покровском) быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, пишет ВСУшный офицер с позывным «Алекс»

«Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны», - пишет он.

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помылся, одел чистую рубаху и нательный крест :(


Хліб з сілью не забудьте ...
холява
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:41

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
ВС РФ под Красноармейском (Покровском) быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, пишет ВСУшный офицер с позывным «Алекс»

«Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны», - пишет он.

https://t.me/kindzadza_chat/74572


помылся, одел чистую рубаху и нательный крест :(

Думаю, що трохи погарячкували.
Минулого тижня було 5 км, які "стрємітєльно" перетворилися в 3км.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:51

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  prodigy написав:
антікорупція це добре, переймаюсь тільки фронтом
ткц, бусіки -мені ні цікавить

при війні на виснаження ціль роздавити не армію а тил. В першій світовій німеччина програла не на фронті.


Німеччина після Берестейського миру з більшовиками отримала терторію у тричі більшу ніж сама.

на західному фронті теж не було військової поразки.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 21:56

  Wirująświatła написав:
ВС РФ под Красноармейском (Покровском) быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, пишет ВСУшный офицер с позывным «Алекс»

«Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны», - пишет он.

https://t.me/kindzadza_chat/74572

у кацапов там уже такой выступ образовался, что никто не будет идти в сторону Павлограда, они скорее всего пытаются обойти Покровск с севера и повернуть в сторону Славянск-Краматорск
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:21

Колишній командир 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ, полковник Віталій Золотарьов, стикається з загрозою судового переслідування. Його звинувачують у втраті міста Курахове на Донеччині.

что это за новое веяние арестовывать командиров бригад и предьявлять им что они виноваты в сдаче городов.Три года не кого не муляло что до Херсона сдали Украину за три дня.Не понимаю на основании каких выводов или чего гражданский судья взяточник может определить и доказать что командир подразделения сдал город.К примеру если точно сотрудничал с кацапами то не вопрос а если не сотрудничал то как это можно вообще сформулировать.
Тут на языке так и крутиться - пусть пойдёт тот судья и те с дбр сбу и покажут как нужно не сдавать город.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:25

  konstantin kirovograd написав:что это за новое веяние арестовывать командиров бригад и предьявлять им что они виноваты в сдаче городов.
тю какое же оно новое? чтобы не предьявили кому то выше, нужно срочно найти виноватого и осудить, пусть условно. Тогда жопа у всех кто выше будет чистая, это не мы это вот он гадина город сдал.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:26

  барабашов написав:
  Hotab написав:барабашов

Но жизнь на сломе режимов и на заре независимости была мама не горюй(как вы должны помнить) и давление наверняка скакало.


Да-да, бедное поколение .. вымирают как мухи, пережив слом режимов..

Зображення

У меня 2 родных старших брата. Самый старший 68-го года, с первых дней в ЗСУ. А бедный шуба 120 кг себя раскормил, и теперь ни спина , ни суставы такое не выдерживает. Роьотяга из вредного производства рынка Озерка.

Ну видишь твой брат пиздатый ниндзя а я своего похоронил
Твой дамбит ростовский цирк и АЭС с дельтаплана а ты жопу мочишь в кампусном джакузи
Мой кстати тоже весил немало и банки были сантиметров 55
А теперь просто идинахуй воен списанный
Как прав был по твоей ориентации ЮА


Та не, барабан, он обычный. Сельский трудяга, тоже с лишними килограммами. Привыкший въепывать.
Имеющий опыт в студенческие годы скалалазанья и прочей туристической кухни.
Понятное дело что сейчас не кондиция. Но ведь его и не гонят в первой шеренге на пулеметы!! Но чем он хуже чем долярчик помоет снаряды(, или разрядит заряженную рацию :lol: а это тоже кто-то должен делать), или пролюбит дрон?? Тут же дело не хитрое, не надо первая группа здоровья по 402 приказу и такая же группа проф отбора.
Непонятно, почему ленивая Днепропетровская свинья в высоком офицерском звании сама себе поставила диагнозы и решила, что она нэпрыдатна??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:36

pesikot

И.А. писал,


Там такого вже чувак розказав, що вистачило стиду (сподіваюсь) більше не заходити.
Hotab
 
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