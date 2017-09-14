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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12100121011210212103>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:38

Трамп что-то там мутит с нефтью.
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Чет 23 січ, 2025 22:47, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:42

  yanyura написав:
  АндрейМ написав:
  yanyura написав:Если вы имеете в виду выборы Президента Украины, то

Закон Украины не может изменять Конституцию Украину, которая абсолютно четко говорит когда проводятся выборы Президента Украины и так же четко устанавливает срок его/ее полномочий без исключений на случай военного положения.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

{Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97}

Выборы Президента Украины - Статья 103. Она не входит в число запрещенных для ограничения.

И прочитайте
Легітимний чи нелегітимний: чому знову виникло питання про вибори президента
29 лютого 2024, 17:31

https://www.radiosvoboda.org/a/vybory-p ... 42433.html

Там все расписано.


Оооо, тут нічого не міняється, Андрюша знов не може зрозуміти що таке війна))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:52

"Что касается Украины, то нам нужно, чтобы США также оставались вовлеченными", – сказал Рютте.
Он подчеркнул, что если новая администрация Дональда Трампа будет готова продолжать поставлять Украину из своей оборонно-промышленной базы – счет будет оплачен европейцами.
"Я в этом абсолютно убежден, мы должны быть готовы к этому", – заявил он. *(С)
______________________________
Майбутній можливий розподіл ролей: європейці (оскільки війна в Європі) оплачують, американці виготовляють і поставляють зброю, українці воюють.

Справа лише в розмірах (частково якості) ... від кожної з трьох сторін.
Так і виходить: європейці по мінімуму платять, американці по мінімуму поставляють, українці по мінімуму воюють.

Але гроші виділяють єврокраїни, а не Рютте.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 22:59

КИЕВ, Украина (AP) — Украина находится на завершающей стадии разработки реформы призыва для привлечения 18-25-летних, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, поскольку она ищет способы укрепить свои боевые силы, сказал недавно назначенный в Офис президента командующий на поле боя.

В своем первом интервью иностранным СМИ с момента вступления в новую должность прошлой осенью заместитель главы Офиса президента полковник Павел Палиса сказал, что Украина изучает новые варианты призыва, поскольку нынешняя система призыва, унаследованная с советских времен, препятствует прогрессу.

Хотя Украина приняла закон о мобилизации прошлой весной и снизила призывной возраст с 27 до 25 лет, эти меры не оказали необходимого влияния на пополнение ее рядов или замену потерь на поле боя в войне с Россией.

Одной из инициатив является то, что Палиса описал как «честный контракт», план, который включает финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и их командирами. План нацелен на привлечение в основном лиц в возрасте 18–25 лет, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также будет нацелен на украинцев, имеющих право на отсрочку или уволенных после принятия закона о мобилизации.

https://apnews.com/article/ukraine-war- ... 047833756e
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:01

Американська журналістка 30 січня опублікує докази того, що дружина Макрона — чоловік, — ЗМІ

Кендіс Оуенс запевняє, що зібрала матеріали, які підтверджують, що Бріжит Макрон ніколи не існувала. Всі факти будуть опубліковані 30 січня 2025 року.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Справа лише в розмірах (частково якості) ... від кожної з трьох сторін.
Так і виходить: європейці по мінімуму платять, американці по мінімуму поставляють, українці по мінімуму воюють.


Оце ви точно підмітили
Складаеться враження що захід через свою демократичну розхлябаність не впорався навіть зі своєю економічною функціею, не кажучи вже про військову.
А українці вже встигли підзадовбатися, демографічно та ідеологічно, і вже не так цікаві полюсам конфлікту. Скоріш за все функцію фортеці буде покладено на Польщу, інших слов'ян НАТО та фінів, а українці це предпілля. Німечччинну можливо перетворять на військову фабрику Європ, а іспанці, італійці, французи продовжать чілити.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:07

Одессит возмущается, какого х нет отключений света
https://t.me/xydessa/49905


оно то хорошо, но правда где те эксперды которые обещали по 12 часов блэкаутов даже без обстрелов?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:11

Не так страшні москальські воші, як... © ;)

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Стоп, стоп!
В першому півріччі повномасштабки - розчарування ще НЕ було!
а у нас было, прямо с 24.02.2022 Мы заказали шашлыки по рецепту президента а тут какая то мразь напала. К какому выводу мы приходим? кто не разочаровался должен быть на фронте, для разочарованных - отсрочка.

А приходимо ми до такого висновку: якщо ура-патріоти НЕ збиралися воювати, то некуй було і пистіти різну псевдопатріотичну куєту!

А то нагадує:
"Впєрьод орли, а я - за вамі!
...я пошутіл - лєтітє самі!" :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:13

  Wirująświatła написав:оно то хорошо, но правда где те эксперды которые обещали по 12 часов блэкаутов даже без обстрелов?


Если зеленый открыл рот-он солгал.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:18

  Hotab написав:Оооо, тут нічого не міняється, Андрюша знов не може зрозуміти що таке війна))


в первую очередь это должны понять власть имущие.
а народ вынужден будет за ними подтянуться.
вариант когда народ воюет а власть имущие жируют заранее обречен на фиаско.
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