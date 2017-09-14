КИЕВ, Украина (AP) —В своем первом интервью иностранным СМИ с момента вступления в новую должность прошлой осенью заместитель главы Офиса президента полковник Павел Палиса сказал, что Украина изучает новые варианты призыва, поскольку нынешняя система призыва, унаследованная с советских времен, препятствует прогрессу.Хотя Украина приняла закон о мобилизации прошлой весной и снизила призывной возраст с 27 до 25 лет, эти меры не оказали необходимого влияния на пополнение ее рядов или замену потерь на поле боя в войне с Россией.Одной из инициатив является то, что Палиса описал как «честный контракт», план, который включает финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и их командирами. План нацелен на привлечение в основном лиц в возрасте 18–25 лет, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также будет нацелен на украинцев, имеющих право на отсрочку или уволенных после принятия закона о мобилизации.