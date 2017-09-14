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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1210112102121031210412105>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:19

  Xenon написав:
КИЕВ, Украина (AP) — Украина находится на завершающей стадии разработки реформы призыва для привлечения 18-25-летних, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, поскольку она ищет способы укрепить свои боевые силы, сказал недавно назначенный в Офис президента командующий на поле боя.

В своем первом интервью иностранным СМИ с момента вступления в новую должность прошлой осенью заместитель главы Офиса президента полковник Павел Палиса сказал, что Украина изучает новые варианты призыва, поскольку нынешняя система призыва, унаследованная с советских времен, препятствует прогрессу.

Хотя Украина приняла закон о мобилизации прошлой весной и снизила призывной возраст с 27 до 25 лет, эти меры не оказали необходимого влияния на пополнение ее рядов или замену потерь на поле боя в войне с Россией.

Одной из инициатив является то, что Палиса описал как «честный контракт», план, который включает финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и их командирами. План нацелен на привлечение в основном лиц в возрасте 18–25 лет, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также будет нацелен на украинцев, имеющих право на отсрочку или уволенных после принятия закона о мобилизации.

https://apnews.com/article/ukraine-war- ... 047833756e


"потрудитесь объяснить,кто на ком стоял?" (с)
Их бусифицировать будут или только заманивать?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:21

І головне - це важко доказати(і - небезпечно) ;)

  jump написав:Начальник у звітності про завдання ворогу уражень подає невірні дані, аби "накрутити показник ефективності". Також він щомісяця вимагає скидати на "ротну банку" кошти в розмірі 10%, ці гроші він використовує в ручному режимі, тоді як всі потреби бійців не закриваються. Ба більше, під час того, як підрозділ відкрив збір на вантажне авто для логістики, начальник БПС використав майже 300 тисяч гривень з "банки" на ремонт власного автомобіля.
...

то пиздець, що діється

Тюююю...
Аналогічно і в нас було - тільки просто у менших масштабах :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:44

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Справа лише в розмірах (частково якості) ... від кожної з трьох сторін.
Так і виходить: європейці по мінімуму платять, американці по мінімуму поставляють, українці по мінімуму воюють.


Оце ви точно підмітили
Складаеться враження що захід через свою демократичну розхлябаність не впорався навіть зі своєю економічною функціею, не кажучи вже про військову.
А українці вже встигли підзадовбатися, демографічно та ідеологічно, і вже не так цікаві полюсам конфлікту. Скоріш за все функцію фортеці буде покладено на Польщу, інших слов'ян НАТО та фінів, а українці це предпілля. Німечччинну можливо перетворять на військову фабрику Європ, а іспанці, італійці, французи продовжать чілити.

Уточню: коли я говорю про фортецю - це про наміри влади, які вона сама озвучує. А як там вдасться їх реалізувати, то вже інший момент.

В експерта пролунала думка: а чи не заочкують єврокраїни, щоб у них під боком і потім була потужна мільйонна армія українців (коли в них самих такої немає)? Всяко може ж бути...
Коли солдат нічим "годувати" (забезпечувати гідний рівень життя їм та сім'ям), то за цим приводом можна нашій владі свої економічні інтереси просувати європейцям.
А не навпаки, як звикли європейці.

Тому я й приблизно не можу уявити, як оцю ситуацію збираються розрулювати світові гравці.
Особливо в умовах, коли Штати, Німеччина, Турція + ще пара незначних проти прийняття України в НАТО.

Тому багато європейських країн голосять, що повинні бути за столом перемовин стосовно умов закінчення війни. Що це стосується їх національних інтересів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:48

detroytred
Укр влада то потужно, Але несерйозно.
Теж саме і мільйона армія без власного виробництва працюючих набоїв, та ще й сама стара у світі
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 23 січ, 2025 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:54

  fox767676 написав:detroytred
Укр влада то потужно, Але несерйозно.
Теж саме і мільйона армія без власного виробництва працюючих набоїв

А серйозно й не треба.
Достатньо по дрібницям відстоювати свої інтереси...
Та ж Угорщина вже не буде співати оті свої пісні.
А також Польща.
З руминами ж теж щось було по шельфам чи що.

Ну і під велику армію можна (і треба вимагати) гроші.
А (європейцям) годувати чужу армію потім в мирний час... Є приказка стосовно цього.

Й склади, запаси треба буде поповнити.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 23:59

  Господар Вельзевула написав:
  Wirująświatła написав:
ВС РФ под Красноармейском (Покровском) быстро продвигаются в сторону Днепропетровской области, пишет ВСУшный офицер с позывным «Алекс»

«Войска РФ перерезали железную дорогу между Удачным и Котлиным и наступают в сторону Сергеевки, откуда до границы Днепропетровской области - около 3 км. До населенного пункта уже долетают ФПВ-дроны», - пишет он.

https://t.me/kindzadza_chat/74572


помылся, одел чистую рубаху и нательный крест :(

Барабана з собою взяли? Тільки уважно, він на першому ж кабаку зверне вас з дороги. А потім пʼяний сяде на першу ж V8 і бездумно розмаже вас .
Коротше дивіться автобуси Дніпро-Кишинів самостійно і вже сьогодні.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:02

  konstantin kirovograd написав:Колишній командир 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ, полковник Віталій Золотарьов, стикається з загрозою судового переслідування. Його звинувачують у втраті міста Курахове на Донеччині.

что это за новое веяние арестовывать командиров бригад и предьявлять им что они виноваты в сдаче городов.Три года не кого не муляло что до Херсона сдали Украину за три дня.Не понимаю на основании каких выводов или чего гражданский судья взяточник может определить и доказать что командир подразделения сдал город.К примеру если точно сотрудничал с кацапами то не вопрос а если не сотрудничал то как это можно вообще сформулировать.
Тут на языке так и крутиться - пусть пойдёт тот судья и те с дбр сбу и покажут как нужно не сдавать город.

послухав ЛАДа, жостко
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:03

  prodigy написав:
  ЛАД написав:А тому же Порошенко или кому-то из его окружения?


та ні, кажіть вже що вам дали фіндопомогу ... від мураева

Хотел ответить по делу на ваш предыдущий пост, но успел прочитать ещё и этот. И окончательно понял, что никакого смысла с вами общаться нет. Не хочу писать вам грубости, можете адресовать себе то, что написали об американцах.
И если вы до 60 лет не поняли, что каждая страна решает в первую очередь свои проблемы, а у США с нами нет никакого договора и они нам ничем не обязаны, то что вам можно объяснять.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:05

  Xenon написав:
КИЕВ, Украина (AP) — Украина находится на завершающей стадии разработки реформы призыва для привлечения 18-25-летних, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, поскольку она ищет способы укрепить свои боевые силы, сказал недавно назначенный в Офис президента командующий на поле боя.

В своем первом интервью иностранным СМИ с момента вступления в новую должность прошлой осенью заместитель главы Офиса президента полковник Павел Палиса сказал, что Украина изучает новые варианты призыва, поскольку нынешняя система призыва, унаследованная с советских времен, препятствует прогрессу.

Хотя Украина приняла закон о мобилизации прошлой весной и снизила призывной возраст с 27 до 25 лет, эти меры не оказали необходимого влияния на пополнение ее рядов или замену потерь на поле боя в войне с Россией.

Одной из инициатив является то, что Палиса описал как «честный контракт», план, который включает финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и их командирами. План нацелен на привлечение в основном лиц в возрасте 18–25 лет, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также будет нацелен на украинцев, имеющих право на отсрочку или уволенных после принятия закона о мобилизации.

https://apnews.com/article/ukraine-war- ... 047833756e

порішали новий відтінок сірого?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Это ж давняя традиция наказывать самых преданных системе
Бетон
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