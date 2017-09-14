yanyura написав:Если вы имеете в виду выборы Президента Украины, то
Закон Украины не может изменять Конституцию Украину, которая абсолютно четко говорит когда проводятся выборы Президента Украины и так же четко устанавливает срок его/ее полномочий без исключений на случай военного положения.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
{Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97}
Выборы Президента Украины - Статья 103. Она не входит в число запрещенных для ограничения.
И прочитайте
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prodigy написав: антікорупція це добре, переймаюсь тільки фронтом ткц, бусіки -мені ні цікавить
при війні на виснаження ціль роздавити не армію а тил. В першій світовій німеччина програла не на фронті.
навіть не розуміє для чого фронт взагалі існує, що виборює війна. Такі як він мріють тільки помститися руками інших лежачи на дивані, як в футбольному матчі. Звісно його не цікавлять тцк. Йому плювати на людей.
барабашов написав:Фриз, моё почтение. Понятно что при средней продолжительности М в районе "до пенсии точно сдохнет" в 60 ВЛК отпрааляет всех в сад. Что вы думаете по поводу 50+? Здоровы как быки и могут одной рукой глину промёрзшую лопатить, а другой - из КПВТ Калибры на подлёте сбивать?
Спасибо. По поводу 50+. Только по своему опыту говорю, а опыт такой. 50+ у нас в бригаде было не так много как пишут в газетах ). Отношение командования к 50+ в основном более уважительное, чем в среднем. Обычно к 53, у тебя позывной или Дед, или Старик. У нас никто по крайней мере не заставлял дедов прыгать с БТРов в полной выкладке с бронежилетом , пробежать 100 метров и выстрелить боекомплект на учениях, потому что понятно, что это будет последний прыжок и пробежка в жизни и дальше ВЛК и тд. Обычно дедов переводят в штаб на компьютерную работу или оставляют для воспитания молодого пополнения. Вот так чтобы какой-то солобон проявил неуважение к 55+, такого не возможно представить.
От все що треба знати, чим відрізняється піхота від арти.☝️ 1. В нас 50+ то є і навідники, і заряджаючі(а це важко і молодим, не те що 50+) В нас не один заряджаючий зомлів в БМ, а одному, то ще й кров носом пішла... Мало того, що ти в будь-який час дня і ночі по команді зриваєшся з нар, біжиш швидко в БМ, швидко заряджаєш певний снаряд(+, ++, +++, ++++, -, --, ---, ----, н ) і також ще знак заряду(гільзи ) аналогічно/по команді/ - так ще й швидко треба зарядити і наступні, якщо, наприклад, потрібно 4-6шт "кинути" один за одним. А це ж кожен снаряд важить майже 22кг і ще заряд(гільза) важить(5-6кг - її точну вагу не пам'ятаю) І все це в тісній БМ, де годі й нормально повернутись!
2. Ну і повага до 50+ в нас така ж, як і до 30+ Тобто, всім пох на твій вік/ а тим більше на твої вікові/хронічні болячки!
Успіх написав:Ну і повага до 50+ в нас така ж, як і до 30+ Тобто, всім пох на твій вік/ а тим більше на твої вікові/хронічні болячки!
вспомнил одну историю с бывшей работы, умер у нас водитель, не пил, ответственный. Семья, дети. На планерке генеральный задал логистам только один вопрос на эту тему, есть кем заменить? ну умер и умер, насрать. Я думал он хотя бы поинтересуется что за человек, семья, нужна ли помощь... то ли совок то ли капитализм хз но общество очерствело, если это произошло не лично с тобой можно вообще не реагировать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 24 січ, 2025 00:34, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:взагалі не дивлюсь тв канали більше 5 років(ніякі), окрім спорт (останнім часом і спорт також),
Я вообще лет 15 как не смотрел ТВ, все самое интересное узнавал от форумчан, на "политической" и других ветках, оттуда же и переходил по ссылкам на видео - самому объять необъятное невозможно, а от многих узнать ценное, не перерывая уйму всего в Инете, вполне реально. Жену (фанатку футбола) тоже отучил от просмотра его по ТВ, найдя ей несколько бесплатных онлайн-каналов футбольных матчев, что удобнее тем, что в отличие от ТВ всегда можно вернуть назад и посмотреть то, что сразу не рассмотрела.
Ну а теперь, после 24.02.2022, есть потребность и необходимость ежедневно смотреть украинское ТВ.
За подсказки спасибо!
Завтра посмотрю Freedom, мельком сейчас посмотрел - там тоже есть итоговый, в 20 часов. Некста тоже смотрю ежедневно, Наки смотрел несколько раз, но ситуацию на фронте, на мой взгляд, лучше показывает Пульс Украины (тоже 2 раза в день). Текстовые тоже читаю, но много приходится читать, поэтому отдыхаю от чтения смотря новости онлайн.
Бетон написав:навіть не розуміє для чого фронт взагалі існує, що виборює війна. Такі як він мріють тільки помститися руками інших лежачи на дивані, як в футбольному матчі. Звісно його не цікавлять тцк. Йому плювати на людей.
А я бачу, таки Флер, за останні роки тут добряче багатьох покусала)) Заразила своїм вірусом))
Бетон написав:.......... Можете считать что угодно. Для начала нужно подумать, что такое проверка. Проверка чтобы что? Вас останавливают каждый час, тормозит, ограничивают в свободе передвижения. Вас остановили на автомобиле без причины. И начинают "проверять " чтобы найти эту причину.
Я хочу зайти и потрусить вашу квартиру, может я найду что-то интересное, а вас привлеку к ответственности.
Пожалуйста, в таком то возрасте, нужно немножко думать
как останавливают в сша. Первым словом инспектор спрашивает всегда: вы знаешь почему я вас остановил? Это первый вопрос. И отвечает, потому что вы нарушили то-то. И только потом он просит документы. Он их просит не просто так, а с целью оформить протокол, чтобы не задерживать гражданина блин
Можете считать что угодно. На дворе война, сэр. Поинтересуйтесь, как в ту войну в демократических США отправили в лагеря всех японцев. Без разбора и без обвинений, просто за то, что японцы.
Успіх написав:Ну і повага до 50+ в нас така ж, як і до 30+ Тобто, всім пох на твій вік/ а тим більше на твої вікові/хронічні болячки!
вспомнил одну историю с бывшей работы, умер у нас водитель, не пил, ответственный. Семья, дети. На планерке генеральный задал логистам только один вопрос на эту тему, есть кем заменить? ну умер и умер, насрать. Я думал он хотя бы поинтересуется что за человек, семья, нужна ли помощь...
Тюююююю.... Якби в нас нормально командування цікавилось проблемами солдат(які хвороби, чи вдома все ок і т.п.) - то сзчешників можна було б заносити в Червону книгу, як вимираючий вид!