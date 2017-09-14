Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:27

freeze написав: барабашов написав: Фриз, моё почтение.

Понятно что при средней продолжительности М в районе "до пенсии точно сдохнет" в 60 ВЛК отпрааляет всех в сад.

Что вы думаете по поводу 50+?

Здоровы как быки и могут одной рукой глину промёрзшую лопатить, а другой - из КПВТ Калибры на подлёте сбивать? Фриз, моё почтение.Понятно что при средней продолжительности М в районе "до пенсии точно сдохнет" в 60 ВЛК отпрааляет всех в сад.Что вы думаете по поводу 50+?Здоровы как быки и могут одной рукой глину промёрзшую лопатить, а другой - из КПВТ Калибры на подлёте сбивать?

Спасибо. По поводу 50+. Только по своему опыту говорю, а опыт такой. 50+ у нас в бригаде было не так много как пишут в газетах ). Отношение командования к 50+ в основном более уважительное, чем в среднем. Обычно к 53, у тебя позывной или Дед, или Старик. У нас никто по крайней мере не заставлял дедов прыгать с БТРов в полной выкладке с бронежилетом , пробежать 100 метров и выстрелить боекомплект на учениях, потому что понятно, что это будет последний прыжок и пробежка в жизни и дальше ВЛК и тд. Обычно дедов переводят в штаб на компьютерную работу или оставляют для воспитания молодого пополнения. Вот так чтобы какой-то солобон проявил неуважение к 55+, такого не возможно представить. Спасибо. По поводу 50+. Только по своему опыту говорю, а опыт такой. 50+ у нас в бригаде было не так много как пишут в газетах ). Отношение командования к 50+ в основном более уважительное, чем в среднем. Обычно к 53, у тебя позывной или Дед, или Старик. У нас никто по крайней мере не заставлял дедов прыгать с БТРов в полной выкладке с бронежилетом , пробежать 100 метров и выстрелить боекомплект на учениях, потому что понятно, что это будет последний прыжок и пробежка в жизни и дальше ВЛК и тд. Обычно дедов переводят в штаб на компьютерную работу или оставляют для воспитания молодого пополнения. Вот так чтобы какой-то солобон проявил неуважение к 55+, такого не возможно представить.

От все що треба знати, чим відрізняється піхота від арти.☝️1. В нас 50+ то є і навідники, і заряджаючі(а це важко і молодим, не те що 50+)В нас не один заряджаючий зомлів в БМ, а одному, то ще й кров носом пішла...Мало того, що ти в будь-який час дня і ночі по команді зриваєшся з нар, біжиш швидко в БМ, швидко заряджаєш певний снаряд(+, ++, +++, ++++, -, --, ---, ----, н ) і також ще знак заряду(гільзи ) аналогічно/по команді/ - так ще й швидко треба зарядити і наступні, якщо, наприклад, потрібно 4-6шт "кинути" один за одним.А це ж кожен снаряд важить майже 22кг і ще заряд(гільза) важить(5-6кг - її точну вагу не пам'ятаю)І все це в тісній БМ, де годі й нормально повернутись!2. Ну і повага до 50+ в нас така ж, як і до 30+ Тобто, всім пох на твій вік/ а тим більше на твої вікові/хронічні болячки!