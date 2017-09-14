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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12102121031210412105>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:12

  Wirująświatła написав:
Одессит возмущается, какого х нет отключений света
https://t.me/xydessa/49905


оно то хорошо, но правда где те эксперды которые обещали по 12 часов блэкаутов даже без обстрелов?

Господар же писав, що якусь там перемичку перебили, і поки не припаяють взад, то нема як качати партнерам надлишки.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:12

  Hotab написав:
  АндрейМ написав:
  yanyura написав:Если вы имеете в виду выборы Президента Украины, то

Закон Украины не может изменять Конституцию Украину, которая абсолютно четко говорит когда проводятся выборы Президента Украины и так же четко устанавливает срок его/ее полномочий без исключений на случай военного положения.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

{Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97}

Выборы Президента Украины - Статья 103. Она не входит в число запрещенных для ограничения.

И прочитайте
Легітимний чи нелегітимний: чому знову виникло питання про вибори президента
29 лютого 2024, 17:31

https://www.radiosvoboda.org/a/vybory-p ... 42433.html

Там все расписано.


Оооо, тут нічого не міняється, Андрюша знов не може зрозуміти що таке війна))

Каким боком цивильный трижды уклонист квн щик к войне?
Кто-то может объяснить.
То, что отмена выборов незаконна выяснили.
Теперь перешли к втиранию пл понятиям
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:17

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
антікорупція це добре, переймаюсь тільки фронтом
ткц, бусіки -мені ні цікавить

при війні на виснаження ціль роздавити не армію а тил. В першій світовій німеччина програла не на фронті.

навіть не розуміє для чого фронт взагалі існує, що виборює війна.
Такі як він мріють тільки помститися руками інших лежачи на дивані, як в футбольному матчі.
Звісно його не цікавлять тцк. Йому плювати на людей.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:27

Але добре, що все це сон! В нас такого бути не може!©

  freeze написав:
  барабашов написав:Фриз, моё почтение.
Понятно что при средней продолжительности М в районе "до пенсии точно сдохнет" в 60 ВЛК отпрааляет всех в сад.
Что вы думаете по поводу 50+?
Здоровы как быки и могут одной рукой глину промёрзшую лопатить, а другой - из КПВТ Калибры на подлёте сбивать?

Спасибо. По поводу 50+. Только по своему опыту говорю, а опыт такой. 50+ у нас в бригаде было не так много как пишут в газетах ). Отношение командования к 50+ в основном более уважительное, чем в среднем. Обычно к 53, у тебя позывной или Дед, или Старик. У нас никто по крайней мере не заставлял дедов прыгать с БТРов в полной выкладке с бронежилетом , пробежать 100 метров и выстрелить боекомплект на учениях, потому что понятно, что это будет последний прыжок и пробежка в жизни и дальше ВЛК и тд. Обычно дедов переводят в штаб на компьютерную работу или оставляют для воспитания молодого пополнения. Вот так чтобы какой-то солобон проявил неуважение к 55+, такого не возможно представить.

От все що треба знати, чим відрізняється піхота від арти.☝️
1. В нас 50+ то є і навідники, і заряджаючі(а це важко і молодим, не те що 50+)
В нас не один заряджаючий зомлів в БМ, а одному, то ще й кров носом пішла...
Мало того, що ти в будь-який час дня і ночі по команді зриваєшся з нар, біжиш швидко в БМ, швидко заряджаєш певний снаряд(+, ++, +++, ++++, -, --, ---, ----, н ) і також ще знак заряду(гільзи ) аналогічно/по команді/ - так ще й швидко треба зарядити і наступні, якщо, наприклад, потрібно 4-6шт "кинути" один за одним.
А це ж кожен снаряд важить майже 22кг і ще заряд(гільза) важить(5-6кг - її точну вагу не пам'ятаю)
І все це в тісній БМ, де годі й нормально повернутись!

2. Ну і повага до 50+ в нас така ж, як і до 30+ Тобто, всім пох на твій вік/ а тим більше на твої вікові/хронічні болячки!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:32

  Успіх написав:Ну і повага до 50+ в нас така ж, як і до 30+ Тобто, всім пох на твій вік/ а тим більше на твої вікові/хронічні болячки!
вспомнил одну историю с бывшей работы, умер у нас водитель, не пил, ответственный. Семья, дети. На планерке генеральный задал логистам только один вопрос на эту тему, есть кем заменить? ну умер и умер, насрать. Я думал он хотя бы поинтересуется что за человек, семья, нужна ли помощь... то ли совок то ли капитализм хз но общество очерствело, если это произошло не лично с тобой можно вообще не реагировать.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 24 січ, 2025 00:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:взагалі не дивлюсь тв канали більше 5 років(ніякі),
окрім спорт (останнім часом і спорт також),

Я вообще лет 15 как не смотрел ТВ, все самое интересное узнавал от форумчан, на "политической" и других ветках, оттуда же и переходил по ссылкам на видео - самому объять необъятное невозможно, а от многих узнать ценное, не перерывая уйму всего в Инете, вполне реально. Жену (фанатку футбола) тоже отучил от просмотра его по ТВ, найдя ей несколько бесплатных онлайн-каналов футбольных матчев, что удобнее тем, что в отличие от ТВ всегда можно вернуть назад и посмотреть то, что сразу не рассмотрела.

Ну а теперь, после 24.02.2022, есть потребность и необходимость ежедневно смотреть украинское ТВ.

За подсказки спасибо!

Завтра посмотрю Freedom, мельком сейчас посмотрел - там тоже есть итоговый, в 20 часов. Некста тоже смотрю ежедневно, Наки смотрел несколько раз, но ситуацию на фронте, на мой взгляд, лучше показывает Пульс Украины (тоже 2 раза в день). Текстовые тоже читаю, но много приходится читать, поэтому отдыхаю от чтения смотря новости онлайн.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:32

Вірус хитродупого цинізму©

  Бетон написав:навіть не розуміє для чого фронт взагалі існує, що виборює війна.
Такі як він мріють тільки помститися руками інших лежачи на дивані, як в футбольному матчі.
Звісно його не цікавлять тцк. Йому плювати на людей.
А я бачу, таки Флер, за останні роки тут добряче багатьох покусала))
Заразила своїм вірусом))
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:33

  Бетон написав:..........
Можете считать что угодно.
Для начала нужно подумать, что такое проверка. Проверка чтобы что?
Вас останавливают каждый час, тормозит, ограничивают в свободе передвижения.
Вас остановили на автомобиле без причины. И начинают "проверять " чтобы найти эту причину.

Я хочу зайти и потрусить вашу квартиру, может я найду что-то интересное, а вас привлеку к ответственности.

Пожалуйста, в таком то возрасте, нужно немножко думать

как останавливают в сша.
Первым словом инспектор спрашивает всегда: вы знаешь почему я вас остановил? Это первый вопрос. И отвечает, потому что вы нарушили то-то. И только потом он просит документы.
Он их просит не просто так, а с целью оформить протокол, чтобы не задерживать гражданина блин

Можете считать что угодно. :)
На дворе война, сэр.
Поинтересуйтесь, как в ту войну в демократических США отправили в лагеря всех японцев. Без разбора и без обвинений, просто за то, что японцы.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:35

Бетон

Каким боком цивильный трижды уклонист квн щик к войне?
Кто-то может объяснить.


Ти там що, з книжки під назвою «конституція України» обкладинку взяв щоб під ноги на жимі штанги лежачи покласти, перші сторінки на шашлик відправив, а до статті 7 не встиг дійти? «Прочьот окончіл»?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:36

Все ж дуже просто!©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Ну і повага до 50+ в нас така ж, як і до 30+ Тобто, всім пох на твій вік/ а тим більше на твої вікові/хронічні болячки!
вспомнил одну историю с бывшей работы, умер у нас водитель, не пил, ответственный. Семья, дети. На планерке генеральный задал логистам только один вопрос на эту тему, есть кем заменить? ну умер и умер, насрать. Я думал он хотя бы поинтересуется что за человек, семья, нужна ли помощь...
Тюююююю....
Якби в нас нормально командування цікавилось проблемами солдат(які хвороби, чи вдома все ок і т.п.) - то сзчешників можна було б заносити в Червону книгу, як вимираючий вид! :mrgreen:

...а не 200-300тис :shock:
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