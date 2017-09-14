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Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:38
ЛАД ваша ошибка вы уравниваете 20й и 21й век. за 50-70 лет в цивилизованном мире много чего произошло, изменилось отношение к религии, детям и старикам, понимание свобод и личных границ. Появились и юридически оформились такие понятия как психологическое насилие, домогательство, сексизм. Рывок не меньший чем с 19 века в 20й.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 24 січ, 2025 00:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:38
ЛАД
Ну вот. А чего наши западные партнёры так не отправлят в лагеря приехавших из России , и не мобилизируют хотя бы экономически приехавших из Украины? А то выходит весь мир на расслабоне, а война только для несчастных жителей Украины низших сортов ? На нас решили все отыграться, русские за то что погоядывем на НАТО , а европейцы за то что типа восточные варвары , как моджахеды-вьетконговцы
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 24 січ, 2025 00:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:39
Бетон
Твоє право нести куйню різну в інтернеті. Включно з на президента. Бо інакше тобі вже б в ФСБ все пояснили
Ти, і твої друзі- голоси в голові?
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