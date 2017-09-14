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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12102121031210412105

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:38

ЛАД ваша ошибка вы уравниваете 20й и 21й век. за 50-70 лет в цивилизованном мире много чего произошло, изменилось отношение к религии, детям и старикам, понимание свобод и личных границ. Появились и юридически оформились такие понятия как психологическое насилие, домогательство, сексизм. Рывок не меньший чем с 19 века в 20й.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 24 січ, 2025 00:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:38

ЛАД

Ну вот. А чего наши западные партнёры так не отправлят в лагеря приехавших из России , и не мобилизируют хотя бы экономически приехавших из Украины? А то выходит весь мир на расслабоне, а война только для несчастных жителей Украины низших сортов ? На нас решили все отыграться, русские за то что погоядывем на НАТО , а европейцы за то что типа восточные варвары , как моджахеды-вьетконговцы
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 24 січ, 2025 00:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 00:39

Бетон

навіть не розуміє для чого фронт взагалі існує, що виборює війна.


Твоє право нести куйню різну в інтернеті. Включно з на президента. Бо інакше тобі вже б в ФСБ все пояснили

То, что отмена выборов незаконна выяснили


Ти, і твої друзі- голоси в голові?
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