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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 01:04
Hotab написав:
Оооо, тут нічого не міняється, Андрюша знов не може зрозуміти що таке війна))
Скоріше, що деякі не можуть зрозуміти, що Конституція не дозволяє усе списувати на війну. Конституція не дозволяє не проводити вибори Президента України з будь-якої причини, і жодний закон не може це зміни. Конституція України не дозволяє дискримінувати громадян за будь-якою ознакою, чим декілька років займається наша влада, і жоден закон чи постанова КМУ не може це змінити. Подавайтеся Вам це чи ні, але Конституція є такою. Усі претензії до її авторів.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 01:25
Hotab написав:
Твоє право нести куйню різну в інтернеті. Включно з на президента. Бо інакше тобі вже б в ФСБ все пояснили
То, что отмена выборов незаконна выяснили
По показателю GxR свободы слова Украина находится далеко в конце за Мадагаскаром и Сербией.
Чего ты меня постоянно фсб пугаешь. Подвалы СБУ страшнее.
С росии я смог бы уехать в любую страну и выражать что вздумается.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 01:26
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 02:18
Wirująświatła написав:ЛАД
ваша ошибка вы уравниваете 20й и 21й век. за 50-70 лет в цивилизованном мире много чего произошло, изменилось отношение к религии, детям и старикам, понимание свобод и личных границ. Появились и юридически оформились такие понятия как психологическое насилие, домогательство, сексизм. Рывок не меньший чем с 19 века в 20й.
Самое главное за этот же послевоенный период это то, что урожайность в странах где есть химпром и машиностроение резко превысила затрачиваемые первоначально ресурсы(на посев) и идти в армию ради того чтоб поесть досыта тушняка, картохи с гречкой и бекона со стейками стало не актуальным. В результате цена фунта сырого стейка за 100 лет упала с одного почти грамма золота до наших гривен 400от-500от(в США Николай-ржикс лучше знает), голод даже в приличном третьем мире исчез(китай,паки,индонезия,южная америка и мексы) и воевать начали не за территории где можно хоть что то собрать, а за нефть/газ/уран/литий и за правильное толкование сур корана и имени пророка.
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