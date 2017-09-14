Додано: П'ят 24 січ, 2025 02:40

ЛАД написав: Бетон написав: ..........

Можете считать что угодно.

Для начала нужно подумать, что такое проверка. Проверка чтобы что?

Вас останавливают каждый час, тормозит, ограничивают в свободе передвижения.

Вас остановили на автомобиле без причины. И начинают "проверять " чтобы найти эту причину.



Я хочу зайти и потрусить вашу квартиру, может я найду что-то интересное, а вас привлеку к ответственности.



Пожалуйста, в таком то возрасте, нужно немножко думать



как останавливают в сша.

Первым словом инспектор спрашивает всегда: вы знаешь почему я вас остановил? Это первый вопрос. И отвечает, потому что вы нарушили то-то. И только потом он просит документы.

Он их просит не просто так, а с целью оформить протокол, чтобы не задерживать гражданина блин ..........Можете считать что угодно.Для начала нужно подумать, что такое проверка. Проверка чтобы что?Вас останавливают каждый час, тормозит, ограничивают в свободе передвижения.Вас остановили на автомобиле без причины. И начинают "проверять " чтобы найти эту причину.Я хочу зайти и потрусить вашу квартиру, может я найду что-то интересное, а вас привлеку к ответственности.Пожалуйста, в таком то возрасте, нужно немножко думатькак останавливают в сша.Первым словом инспектор спрашивает всегда: вы знаешь почему я вас остановил? Это первый вопрос. И отвечает, потому что вы нарушили то-то. И только потом он просит документы.Он их просит не просто так, а с целью оформить протокол, чтобы не задерживать гражданина блин

Можете считать что угодно.

На дворе война, сэр.

Поинтересуйтесь, как в ту войну в демократических США отправили в лагеря всех японцев. Без разбора и без обвинений, просто за то, что японцы. Можете считать что угодно.На дворе война, сэр.Поинтересуйтесь, как в ту войну в демократических США отправили в лагеря всех японцев. Без разбора и без обвинений, просто за то, что японцы.

Лад, у вашей родни есть прецеденты отправления тройками в лагерь за полярным кругом ковать щит социалистической родины только за то, что очки с костюмом из бостона носили или комната в коммуналке в центровом центре большая была со стенами не из фанеры? Или большевики(столыпин) пай огого дали на всю непьющую семью, да бурьяном он не зарос только потому, что 24/7 на нём все от 5ти до 70ти ковырялись, да и ещё там дом, радикально непохожий на сарай преда-комбеда выстроили? Так то свои своих давили, а тут не ассимилированные представители вражеской нации с непонятным языком и своими(дикими для янки) традициями? Ну как сейчас арабы-радикалы с газы и афганцы-талибы допустим.Наши blyadi всегда позабористее и покруче бусурманскихДаже сейчас, когда они ходят с бусурманским айпоном за 10 ваших пенсий, ездят на бусурманском Рейндже или Гелике вдесятеро от вашей квартиры и живут в квартирке с плинтусАми импортными по цене виллы в бусурманской Барсе