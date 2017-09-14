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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 01:04
Hotab написав:
Оооо, тут нічого не міняється, Андрюша знов не може зрозуміти що таке війна))
Скоріше, що деякі не можуть зрозуміти, що Конституція не дозволяє усе списувати на війну. Конституція не дозволяє не проводити вибори Президента України з будь-якої причини, і жодний закон не може це зміни. Конституція України не дозволяє дискримінувати громадян за будь-якою ознакою, чим декілька років займається наша влада, і жоден закон чи постанова КМУ не може це змінити. Подавайтеся Вам це чи ні, але Конституція є такою. Усі претензії до її авторів.
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АндрейМ
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 01:25
Hotab написав:
Твоє право нести куйню різну в інтернеті. Включно з на президента. Бо інакше тобі вже б в ФСБ все пояснили
То, что отмена выборов незаконна выяснили
По показателю GxR свободы слова Украина находится далеко в конце за Мадагаскаром и Сербией.
Чего ты меня постоянно фсб пугаешь. Подвалы СБУ страшнее.
С росии я смог бы уехать в любую страну и выражать что вздумается.
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Бетон
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 01:26
Дел
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Бетон
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 02:18
Wirująświatła написав:ЛАД
ваша ошибка вы уравниваете 20й и 21й век. за 50-70 лет в цивилизованном мире много чего произошло, изменилось отношение к религии, детям и старикам, понимание свобод и личных границ. Появились и юридически оформились такие понятия как психологическое насилие, домогательство, сексизм. Рывок не меньший чем с 19 века в 20й.
Самое главное за этот же послевоенный период это то, что урожайность в странах где есть химпром и машиностроение резко превысила затрачиваемые первоначально ресурсы(на посев) и идти в армию ради того чтоб поесть досыта тушняка, картохи с гречкой и бекона со стейками стало не актуальным. В результате цена фунта сырого стейка за 100 лет упала с одного почти грамма золота до наших гривен 400от-500от(в США Николай-ржикс лучше знает), голод даже в приличном третьем мире исчез(китай,паки,индонезия,южная америка и мексы) и воевать начали не за территории где можно хоть что то собрать, а за нефть/газ/уран/литий и за правильное толкование сур корана и имени пророка.
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барабашов
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 02:40
ЛАД написав: Бетон написав:
..........
Можете считать что угодно.
Для начала нужно подумать, что такое проверка. Проверка чтобы что?
Вас останавливают каждый час, тормозит, ограничивают в свободе передвижения.
Вас остановили на автомобиле без причины. И начинают "проверять " чтобы найти эту причину.
Я хочу зайти и потрусить вашу квартиру, может я найду что-то интересное, а вас привлеку к ответственности.
Пожалуйста, в таком то возрасте, нужно немножко думать
как останавливают в сша.
Первым словом инспектор спрашивает всегда: вы знаешь почему я вас остановил? Это первый вопрос. И отвечает, потому что вы нарушили то-то. И только потом он просит документы.
Он их просит не просто так, а с целью оформить протокол, чтобы не задерживать гражданина блин
Можете считать что угодно.
На дворе война, сэр.
Поинтересуйтесь, как в ту войну в демократических США отправили в лагеря всех японцев. Без разбора и без обвинений, просто за то, что японцы.
Лад, у вашей родни есть прецеденты отправления тройками в лагерь за полярным кругом ковать щит социалистической родины только за то, что очки с костюмом из бостона носили или комната в коммуналке в центровом центре большая была со стенами не из фанеры? Или большевики(столыпин) пай огого дали на всю непьющую семью, да бурьяном он не зарос только потому, что 24/7 на нём все от 5ти до 70ти ковырялись, да и ещё там дом, радикально непохожий на сарай преда-комбеда выстроили? Так то свои своих давили, а тут не ассимилированные представители вражеской нации с непонятным языком и своими(дикими для янки) традициями? Ну как сейчас арабы-радикалы с газы и афганцы-талибы допустим.
Наши blyadi всегда позабористее и покруче бусурманских
Даже сейчас, когда они ходят с бусурманским айпоном за 10 ваших пенсий, ездят на бусурманском Рейндже или Гелике вдесятеро от вашей квартиры и живут в квартирке с плинтусАми импортными по цене виллы в бусурманской Барсе
Востаннє редагувалось барабашов
в П'ят 24 січ, 2025 02:45, всього редагувалось 1 раз.
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барабашов
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 02:44
ЛАД написав: Бетон написав:
..........
Можете считать что угодно.
Для начала нужно подумать, что такое проверка. Проверка чтобы что?
Вас останавливают каждый час, тормозит, ограничивают в свободе передвижения.
Вас остановили на автомобиле без причины. И начинают "проверять " чтобы найти эту причину.
Я хочу зайти и потрусить вашу квартиру, может я найду что-то интересное, а вас привлеку к ответственности.
Пожалуйста, в таком то возрасте, нужно немножко думать
как останавливают в сша.
Первым словом инспектор спрашивает всегда: вы знаешь почему я вас остановил? Это первый вопрос. И отвечает, потому что вы нарушили то-то. И только потом он просит документы.
Он их просит не просто так, а с целью оформить протокол, чтобы не задерживать гражданина блин
Можете считать что угодно.
На дворе война, сэр.
Поинтересуйтесь, как в ту войну в демократических США отправили в лагеря всех японцев. Без разбора и без обвинений, просто за то, что японцы.
ну Вы сравнили сейчас и 80 лет назад. Они еще на них потом 2 атомных бомбы скинули "просто за то, что японцы". А по теме выше я поддержиаю - какой смысл всех этих проверок бумажных документов в 21 веке, неужто ожидают диверсанта поймать с чужим паспортом?
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