В Рязани в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе — Рязанской нефтеперерабатывающей компании, также была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ. https://t.me/dnicheebanoe/97062
прикольно что у них свободно об этом пишут, выкладывают видосы. Куда только фсб смотрит?!
Газпром хочет кратно поднять тарифы на газ для россиян, чтобы покрыть свои убытки. В компании настаивают на увеличении стоимости транспортировки газа на внутреннем рынке с 65 до 170 рублей за кубометр на 100 км, так как текущие цены не покрывают расходы на газификацию и инвестпроекты.
хз правда что ей 60 или нет но выглядит не хуже шамана а вообще символично шаман русский турбопатриот. вместо любэ. может и язычество возродить? в христианстве не принято канонизировать при жизни, а так хочется.
Остатки разгромленных под Киевом военных РФ продолжают отправлять на фронт до последнего солдата. На видео двое российских военных на Кураховском направлении, распивая алкоголь, откровенно делятся воспоминаниями о боях под Киевом и своей судьбе: Военнослужащие рассказали как десант РФ заходил с севера через Курскую, Черниговскую и Сумскую области, чтобы "за несколько дней взять столицу". Им обещали быструю победу, ордена и триумфальные парады. "Нам сказали: 3-4 дня, всё закончится. А потом… как пи*ды выхватили!" Из 2700 человек одной бригады под Киевом выжили лишь 900. Остальных уничтожили или ранили. Оставшиеся "выводили" под огнём, отступая в хаосе. "Нас так провожали… Еб*ть его в рот, пи*ду нах!" Выживших после киевского разгрома отправляют на другие направления, где они "доходят" до тяжёлого ранения или гибели. Теперь их бросили на Донецкое направление под Курахова.
Бывший военнослужащий 810-й бригады делится шокирующими подробностями своего опыта на фронте:
👉 Им сообщили, что "на месте никого нет", но колонна БТРов подорвалась на минах. Огонь пулеметов и артиллерии уничтожил большинство бойцов. "Из 60 человек максимум 10 остались в живых," — рассказывает он.
👉 Контракт он подписал под давлением полиции: "Мусора принудили, сказали: всё будет ништяк." Но обещания оказались ложью. После ранения боец сбежал из госпиталя и скрывается.
💬 "На фронте одно, по телевизору другое. Нашим надают защёку, сделать ничего нельзя."
На вопрос, что он посоветует тем, кого отправляют на СВО, его ответ циничен: "Крепитесь. Готовьтесь, что надают жестко."
Этот рассказ — еще одно доказательство того, как принуждение и обман отправляют людей на войну, превращая их в расходный материал.
барабашов написав:и воевать начали не за территории где можно хоть что то собрать, а за нефть/газ/уран/литий и за правильное толкование сур корана и имени пророка.
для цивилизованных стран война утратила смысл, живут сыто-богато, а понадобятся рабы на грязную работу толпа мигрантов всегда пожалуйста.
це самообман. Ви хочете закріпити один раз і назавжди кордони , але баланс сил не залишається постоянним. Якісь нації розмножаються якісь вимирають. Хтось технологічно виривається вперед а хтось проводить деіндустріалізацію. Історично баланс досягався війною. Тут цивілізовані обявили війну поза законом. А якщо і ведуть війни то не називають їх війнами. Но це нічого не міняє.
Banderlog сумбурненько, я вас раньше лучше понимал. Войны конечно ещё будут и гитлер от зависти прослезится. То путин просто надрачивает на сталиградскую битву и курскую дугу. В новых войнах танки с ракетами не нужны. Пустил по миру смертельный вирус, сразу же продаёшь и вакцину от него. Доступно даже киму. Чего стоил ковид. Чем не биологическая война? никакие пво с брэдли не помогут. Еще вспомнился комп.вирус Petya. Непаханое поле для новых гитлеров/наполеонов.
Границы наоборот будут стираться. Интернет, мировая торговля, крипта делают их бессмысленными, от чего они вас защитят, только от мигрантов.
как это приводит к войнам? Бангладеш перенаселён и что, они готовы воевать за донецкую и херсонскую области или за земли австралии? в 21м веке оказалось, что война может быть не за чужую территорию. Если нет голода новые территории нахой никому не нужны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 24 січ, 2025 09:39, всього редагувалось 5 разів.
Бетон написав:.......... Можете считать что угодно. Для начала нужно подумать, что такое проверка. Проверка чтобы что? Вас останавливают каждый час, тормозит, ограничивают в свободе передвижения. Вас остановили на автомобиле без причины. И начинают "проверять " чтобы найти эту причину.
Я хочу зайти и потрусить вашу квартиру, может я найду что-то интересное, а вас привлеку к ответственности.
Пожалуйста, в таком то возрасте, нужно немножко думать
как останавливают в сша. Первым словом инспектор спрашивает всегда: вы знаешь почему я вас остановил? Это первый вопрос. И отвечает, потому что вы нарушили то-то. И только потом он просит документы. Он их просит не просто так, а с целью оформить протокол, чтобы не задерживать гражданина блин
Можете считать что угодно. На дворе война, сэр. Поинтересуйтесь, как в ту войну в демократических США отправили в лагеря всех японцев. Без разбора и без обвинений, просто за то, что японцы.
руськоязичні на свободі, але ЛАДів "щимить УПА", а Дубіна вже заволала про "суд над Майданом"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 24 січ, 2025 09:25, всього редагувалось 1 раз.
❗️У Трампа готові на те, щоб США надали гарантії безпеки Україні, – джерела Bloomberg.
Але в обмін на це очікуватимуть, що Європа візьме на себе більшу частину виконання будь-якої потенційної угоди (і основної частини військ). Там також дали зрозуміти, що не мають наміру займатися відбудовою України.
❗️США введуть найсильніші санкції і тарифи проти рф, якщо вона не погодиться завершити війну швидко, — Трамп для Fox News.
▪️Зеленський не ангел, він ніколи не повинен був допустити цієї війни. Він воює проти набагато більшої армії... Вони хоробрі, але ми давали їм мільярди доларів; ▪️Війну в Україні має бути завершено негайно. Україна спустошена внаслідок бойових дій; ▪️Україна була метою путіна завжди, але він не нападав 4 роки (поки Трамп був президентом); ▪️Планую зв'язатися з Кім Чен Ином. У нас були гарні відносини. Він дуже розумний.