Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:24

Banderlog написав: Якісь нації розмножаються якісь вимирають Якісь нації розмножаються якісь вимирають

сумбурненько, я вас раньше лучше понимал. Войны конечно ещё будут и гитлер от зависти прослезится. То путин просто надрачивает на сталиградскую битву и курскую дугу. В новых войнах танки с ракетами не нужны. Пустил по миру смертельный вирус, сразу же продаёшь и вакцину от него. Доступно даже киму. Чего стоил ковид. Чем не биологическая война? никакие пво с брэдли не помогут. Еще вспомнился комп.вирус Petya. Непаханое поле для новых гитлеров/наполеонов.Границы наоборот будут стираться. Интернет, мировая торговля, крипта делают их бессмысленными, от чего они вас защитят, только от мигрантов.как это приводит к войнам? Бангладеш перенаселён и что, они готовы воевать за донецкую и херсонскую области или за земли австралии? в 21м веке оказалось, что война может быть не за чужую территорию. Если нет голода новые территории нахой никому не нужны.