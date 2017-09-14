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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 121041210512106121071210812109>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 08:32

В Брянске во время ночной атаки БПЛА был поражен завод Кремний, - ВЧК-ОГПУ.
https://t.me/dnicheebanoe/97063
В Рязани в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе — Рязанской нефтеперерабатывающей компании, также была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ.
https://t.me/dnicheebanoe/97062


прикольно что у них свободно об этом пишут, выкладывают видосы. Куда только фсб смотрит?!

Газпром хочет кратно поднять тарифы на газ для россиян, чтобы покрыть свои убытки. В компании настаивают на увеличении стоимости транспортировки газа на внутреннем рынке с 65 до 170 рублей за кубометр на 100 км, так как текущие цены не покрывают расходы на газификацию и инвестпроекты.

60-летняя фанатка Шамана сделала несколько пластических операций, чтобы быть похожей на своего кумира, и поёт его песни
https://t.me/dnicheebanoe/97053
хз правда что ей 60 или нет но выглядит не хуже шамана
а вообще символично шаман русский турбопатриот. вместо любэ.
может и язычество возродить? в христианстве не принято канонизировать при жизни, а так хочется.

для патриотов у них ещё есть трусы с надписью герой, в гугле гуглится.
наш ответ трусы с вышиванкой https://flagma.ua/trusy-muzhskie-patrio ... 63292.html
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 24 січ, 2025 09:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 08:58

Остатки разгромленных под Киевом военных РФ продолжают отправлять на фронт до последнего солдата.
На видео двое российских военных на Кураховском направлении, распивая алкоголь, откровенно делятся воспоминаниями о боях под Киевом и своей судьбе:
Военнослужащие рассказали как десант РФ заходил с севера через Курскую, Черниговскую и Сумскую области, чтобы "за несколько дней взять столицу". Им обещали быструю победу, ордена и триумфальные парады.
"Нам сказали: 3-4 дня, всё закончится. А потом… как пи*ды выхватили!"
Из 2700 человек одной бригады под Киевом выжили лишь 900. Остальных уничтожили или ранили. Оставшиеся "выводили" под огнём, отступая в хаосе. "Нас так провожали… Еб*ть его в рот, пи*ду нах!"
Выживших после киевского разгрома отправляют на другие направления, где они "доходят" до тяжёлого ранения или гибели. Теперь их бросили на Донецкое направление под Курахова.

https://t.me/dnicheebanoe/97049

там же
Бывший военнослужащий 810-й бригады делится шокирующими подробностями своего опыта на фронте:

👉 Им сообщили, что "на месте никого нет", но колонна БТРов подорвалась на минах. Огонь пулеметов и артиллерии уничтожил большинство бойцов.
"Из 60 человек максимум 10 остались в живых," — рассказывает он.

👉 Контракт он подписал под давлением полиции:
"Мусора принудили, сказали: всё будет ништяк."
Но обещания оказались ложью. После ранения боец сбежал из госпиталя и скрывается.

💬 "На фронте одно, по телевизору другое. Нашим надают защёку, сделать ничего нельзя."

На вопрос, что он посоветует тем, кого отправляют на СВО, его ответ циничен:
"Крепитесь. Готовьтесь, что надают жестко."

Этот рассказ — еще одно доказательство того, как принуждение и обман отправляют людей на войну, превращая их в расходный материал.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:10

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:и воевать начали не за территории где можно хоть что то собрать, а за нефть/газ/уран/литий и за правильное толкование сур корана и имени пророка.
для цивилизованных стран война утратила смысл, живут сыто-богато, а понадобятся рабы на грязную работу толпа мигрантов всегда пожалуйста.
це самообман.
Ви хочете закріпити один раз і назавжди кордони , але баланс сил не залишається постоянним. Якісь нації розмножаються якісь вимирають. Хтось технологічно виривається вперед а хтось проводить деіндустріалізацію.
Історично баланс досягався війною. Тут цивілізовані обявили війну поза законом.
А якщо і ведуть війни то не називають їх війнами. Но це нічого не міняє.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:24

Banderlog сумбурненько, я вас раньше лучше понимал. Войны конечно ещё будут и гитлер от зависти прослезится. То путин просто надрачивает на сталиградскую битву и курскую дугу. Танки с ракетами - анахронизм. Пустил по миру смертельный вирус, сразу же продаёшь и вакцину от него. Доступно даже киму. Чего стоил ковид. Чем не биологическая война? никакие пво с брэдли не помогут. Еще вспомнился комп.вирус Petya. Непаханое поле для новых гитлеров/наполеонов.

Границы наоборот будут стираться. Интернет, мировая торговля, крипта делают их бессмысленными, от чего они вас защитят, только от мигрантов.
  Banderlog написав:Якісь нації розмножаються якісь вимирають
как это приводит к войнам? Бангладеш перенаселён и что, они готовы воевать за донецкую и херсонскую области или за земли австралии? в 21м веке оказалось, что война может быть не за чужую территорию. Если нет голода новые территории нахой никому не нужны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 24 січ, 2025 09:40, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:24

  ЛАД написав:
  Бетон написав:..........
Можете считать что угодно.
Для начала нужно подумать, что такое проверка. Проверка чтобы что?
Вас останавливают каждый час, тормозит, ограничивают в свободе передвижения.
Вас остановили на автомобиле без причины. И начинают "проверять " чтобы найти эту причину.

Я хочу зайти и потрусить вашу квартиру, может я найду что-то интересное, а вас привлеку к ответственности.

Пожалуйста, в таком то возрасте, нужно немножко думать

как останавливают в сша.
Первым словом инспектор спрашивает всегда: вы знаешь почему я вас остановил? Это первый вопрос. И отвечает, потому что вы нарушили то-то. И только потом он просит документы.
Он их просит не просто так, а с целью оформить протокол, чтобы не задерживать гражданина блин

Можете считать что угодно. :)
На дворе война, сэр.
Поинтересуйтесь, как в ту войну в демократических США отправили в лагеря всех японцев. Без разбора и без обвинений, просто за то, что японцы.

руськоязичні на свободі, але ЛАДів "щимить УПА",
а Дубіна вже заволала про "суд над Майданом"
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 24 січ, 2025 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:24

Зеленський використав війну, щоб не проводити вибори, - Стів Кортес

Володимир Зеленський, який мав звернутися до виборців торік після закінчення свого п'ятирічного президентського терміну, використав війну як привід для відтермінування виборів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:28

❗️У Трампа готові на те, щоб США надали гарантії безпеки Україні, – джерела Bloomberg.

Але в обмін на це очікуватимуть, що Європа візьме на себе більшу частину виконання будь-якої потенційної угоди (і основної частини військ). Там також дали зрозуміти, що не мають наміру займатися відбудовою України.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... or-ukraine

.
❗️США введуть найсильніші санкції і тарифи проти рф, якщо вона не погодиться завершити війну швидко, — Трамп для Fox News.

▪️Зеленський не ангел, він ніколи не повинен був допустити цієї війни. Він воює проти набагато більшої армії... Вони хоробрі, але ми давали їм мільярди доларів;
▪️Війну в Україні має бути завершено негайно. Україна спустошена внаслідок бойових дій;
▪️Україна була метою путіна завжди, але він не нападав 4 роки (поки Трамп був президентом);
▪️Планую зв'язатися з Кім Чен Ином. У нас були гарні відносини. Він дуже розумний.

https://www.foxnews.com/media/trump-cal ... c-pressure

.
кремль вважає погрози Трампа порожніми і вірить, що москва здатна витримати ще мінімум рік війни, – WSJ

https://www.wsj.com/world/russia/russia ... e-2e1e306c
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:29

  Banderlog написав:А якщо і ведуть війни то не називають їх війнами. Но це нічого не міняє.

Отож.
Вкурвлює, коли звичайні війні (звичайне проштовхування своїх інтересів збройними силами) по всьому світу називають боротьбою з тероризмом, з терористами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:47

  Wirująświatła написав:как это приводит к войнам? Бангладеш перенаселён и что, они готовы воевать за донецкую и херсонскую области или за земли австралии? в 21м веке оказалось, что война может быть не за чужую территорию. Если нет голода новые территории нахой никому не нужны.

Бандерлог для прикладу вказав лише на один з параметрів.

Значення захоплення територій звісно поменшало, тим не менш ще має значення. Особливо значущих територій -- проливів, шельфів і т.д.
Територія може мати значення для впливу на оті проливи, острови, шельфи... і навіть Арктики))
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:52

  detroytred написав:Значення захоплення територій звісно поменшало, тим не менш ще має значення. Особливо значущих територій -- проливів, шельфів і т.д.
Територія може мати значення для впливу на оті проливи, острови, шельфи... і навіть Арктики))
какие территории (проливы/шельфы) были захвачены в период 1945 до 2014? сев. кипр не захвачен турцией, там живут те кто и жил. Сев.Корея тоже не захвачена корейцами, они там и до войны жили. Политические разногласия могут вызывать разделение стран (Югославия, Приднестровье, Абхазия) но к захвату аля Гитлер это не имеет отношение. То что имеет значение лично для путина не распространяется системно на весь мир. У него своё кино в голове.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 24 січ, 2025 09:58, всього редагувалось 1 раз.
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