Wirująświatła написав:какие территории были захвачены в период 1945 до 2014?
)))
Починаючи з Південної Кореї і до іраків, лівій, сфрю, аганістанів, грузій, приднестровій і т.д.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:57
)))
Починаючи з Південної Кореї і до іраків, лівій, сфрю, аганістанів, грузій, приднестровій і т.д.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:58
Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:59
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:07
Захоплення.
І тільки потім оті різні форми і час контролю захоплених територій.
А суть та ж сама.
Наявність та застосування збройних сил для оволодіння територією на початковому етапі. Саме зовнішніми.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:10
Україна воює зі стратегичним ворогом США (в середині 2000х коли пуйло обнімався з Бушем Мл. і пив віскі з Тони Блером-вважав холодна війна відійшла в минуле)
США мають бенефіт від позбавлення конкурента ринків збиту на енергетичному ринку ЕС і взагалі в світі, тому рано чи пізно до Трампа дійде, що треба підтримувати Україну і економічно і сучасною зброєю (думаю, що Трамп навіть зараз розуміє все, у нього план такий: перші місяці "граємось в доброго полісмена", потім реторика стає іншою-починаються погрози)
До речі, радники Трампа тільки "ЗА" допомогу Україні, одна умова-не за рахунок американських податків (думаю, що всі 300 млрд "заморожених" грошей рф Україна не отримає , але ті 4,5млрд від відсотків-це несерйозно. Нам потрібно 100 млрд на рік (окрім власних ресурсів), якщо дадуть дозвіл на 150+150 , за два роки закінчимо війну перемогою з виходом на кордони 24/02/22.
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 24 січ, 2025 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:13
Американці вкотре натякають на необхідність проведення виборів, кажуть війна не аргумент бо в США і в 1шу і 2го Світові вибори не скасовувались
тільки є малесенька різниця-чи відбувались бойові дії під час тих війн на терріторії США?
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:18
"вічний кайф"
prodigy що йому добре бути такою собі РБ в очах партнерів демократичного світу.
тільки є малесенька різниця: "вічний кайф" кожні три місяці, перпетум мобілє за рахунок платників податків партнерів
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:25
Ви пропустили, що під час громадянської війни вибори теж проводились.
Я розумію, що з практичної точки зору вибори провести складно, якщо не неможливо, але це не змінює Конституцію. Зеленський продовжує мати якусь легітимність лише тому, що ніхто не наважується оскаржити Закон про воєнний статус як антиконституційний в частині заборони на проведення виборів Президента. Плюс є мовчазна згода і багатьох світових лідерів і переважної частини українців на те, щоб він продовжував виконувати обов'язки Президента України. Наразі ситуація така, що законно не проводити вибори, але одночасно - неконституційно.
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
вибачте, яким чином, хіба нам дадуть зірку смерті? навіть на світовому рівні прямо в лоба вже заявляли що військовим шляхом нічого не вийде.
в кривавому контрнаступі повбивали ядро з останніх мотивованих заради звільнення 3 сіл. Хто по вашому буде наступати на кордони 22, де ці люди? Чи в другій лінії будуть стояти загороджувальні загони для підвищення мотивації.
На форум потроху приходить зродовий глузд після марень 22-23 років, але окремі спалахи продовжуються
Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Населення України до 2040-го року скоротиться до 28,9 млн. осіб, — OBOZ.UA
Також зазначається, що зараз чоловіки в нашій державі в середньому живуть — 57,3 роки
Потужно
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