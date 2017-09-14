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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1210512106121071210812109>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:57

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Значення захоплення територій звісно поменшало, тим не менш ще має значення. Особливо значущих територій -- проливів, шельфів і т.д.
Територія може мати значення для впливу на оті проливи, острови, шельфи... і навіть Арктики))
какие территории были захвачены в период 1945 до 2014?

)))
Починаючи з Південної Кореї і до іраків, лівій, сфрю, аганістанів, грузій, приднестровій і т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:58

  Hotab написав:pesikot

И.А. писал,


Там такого вже чувак розказав, що вистачило стиду (сподіваюсь) більше не заходити.



це добре, що так...
було багато поранених у Запоріжжі, війна
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 09:59

  detroytred написав:)))
Починаючи з Південної Кореї і до іраків, лівій, сфрю, аганістанів, грузій, приднестровій і т.д.
кто их захватил? вы путаете захват территорий внешней силой с внутренним политическим противостоянием.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:07

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:)))
Починаючи з Південної Кореї і до іраків, лівій, сфрю, аганістанів, грузій, приднестровій і т.д.
кто их захватил? вы путаете захват территорий внешней силой с внутренним политическим противостоянием.

Захоплення.
І тільки потім оті різні форми і час контролю захоплених територій.
А суть та ж сама.
Наявність та застосування збройних сил для оволодіння територією на початковому етапі. Саме зовнішніми.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:10

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:А тому же Порошенко или кому-то из его окружения?


та ні, кажіть вже що вам дали фіндопомогу ... від мураева

Хотел ответить по делу на ваш предыдущий пост, но успел прочитать ещё и этот. И окончательно понял, что никакого смысла с вами общаться нет. Не хочу писать вам грубости, можете адресовать себе то, что написали об американцах.
И если вы до 60 лет не поняли, что каждая страна решает в первую очередь свои проблемы, а у США с нами нет никакого договора и они нам ничем не обязаны, то что вам можно объяснять.


Україна воює зі стратегичним ворогом США (в середині 2000х коли пуйло обнімався з Бушем Мл. і пив віскі з Тони Блером-вважав холодна війна відійшла в минуле)
США мають бенефіт від позбавлення конкурента ринків збиту на енергетичному ринку ЕС і взагалі в світі, тому рано чи пізно до Трампа дійде, що треба підтримувати Україну і економічно і сучасною зброєю (думаю, що Трамп навіть зараз розуміє все, у нього план такий: перші місяці "граємось в доброго полісмена", потім реторика стає іншою-починаються погрози)
До речі, радники Трампа тільки "ЗА" допомогу Україні, одна умова-не за рахунок американських податків (думаю, що всі 300 млрд "заморожених" грошей рф Україна не отримає , але ті 4,5млрд від відсотків-це несерйозно. Нам потрібно 100 млрд на рік (окрім власних ресурсів), якщо дадуть дозвіл на 150+150 , за два роки закінчимо війну перемогою з виходом на кордони 24/02/22.
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 24 січ, 2025 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:13

Американці вкотре натякають на необхідність проведення виборів, кажуть війна не аргумент бо в США і в 1шу і 2го Світові вибори не скасовувались

тільки є малесенька різниця-чи відбувались бойові дії під час тих війн на терріторії США?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:18

"вічний кайф"

  prodigy написав:Американці вкотре натякають на необхідність проведення виборів, кажуть війна не аргумент бо в США і в 1шу і 2го Світові вибори не скасовувались

тільки є малесенька різниця-чи відбувались бойові дії під час тих війн на терріторії США?

prodigy що йому добре бути такою собі РБ в очах партнерів демократичного світу.
тільки є малесенька різниця: "вічний кайф" кожні три місяці, перпетум мобілє за рахунок платників податків партнерів
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:25

  prodigy написав:Американці вкотре натякають на необхідність проведення виборів, кажуть війна не аргумент бо в США і в 1шу і 2го Світові вибори не скасовувались

тільки є малесенька різниця-чи відбувались бойові дії під час тих війн на терріторії США?

Ви пропустили, що під час громадянської війни вибори теж проводились.

Я розумію, що з практичної точки зору вибори провести складно, якщо не неможливо, але це не змінює Конституцію. Зеленський продовжує мати якусь легітимність лише тому, що ніхто не наважується оскаржити Закон про воєнний статус як антиконституційний в частині заборони на проведення виборів Президента. Плюс є мовчазна згода і багатьох світових лідерів і переважної частини українців на те, щоб він продовжував виконувати обов'язки Президента України. Наразі ситуація така, що законно не проводити вибори, але одночасно - неконституційно.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Нам потрібно 100 млрд на рік (окрім власних ресурсів), якщо дадуть дозвіл на 150+150 , за два роки закінчимо війну перемогою з виходом на кордони 24/02/22.

вибачте, яким чином, хіба нам дадуть зірку смерті? навіть на світовому рівні прямо в лоба вже заявляли що військовим шляхом нічого не вийде.
в кривавому контрнаступі повбивали ядро з останніх мотивованих заради звільнення 3 сіл. Хто по вашому буде наступати на кордони 22, де ці люди? Чи в другій лінії будуть стояти загороджувальні загони для підвищення мотивації.
На форум потроху приходить зродовий глузд після марень 22-23 років, але окремі спалахи продовжуються
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Населення України до 2040-го року скоротиться до 28,9 млн. осіб, — OBOZ.UA

Також зазначається, що зараз чоловіки в нашій державі в середньому живуть — 57,3 роки

Потужно
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