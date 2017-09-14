Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:58

Letusrock написав: prodigy написав: Нам потрібно 100 млрд на рік (окрім власних ресурсів), якщо дадуть дозвіл на 150+150 , за два роки закінчимо війну перемогою з виходом на кордони 24/02/22. Нам потрібно 100 млрд на рік (окрім власних ресурсів), якщо дадуть дозвіл на 150+150 , за два роки закінчимо війну перемогою з виходом на кордони 24/02/22.

вибачте, яким чином, хіба нам дадуть зірку смерті? навіть на світовому рівні прямо в лоба вже заявляли що військовим шляхом нічого не вийде.

в кривавому контрнаступі повбивали ядро з останніх мотивованих заради звільнення 3 сіл. Хто по вашому буде наступати на кордони 22, де ці люди? Чи в другій лінії будуть стояти загороджувальні загони для підвищення мотивації.

На форум потроху приходить зродовий глузд після марень 22-23 років, але окремі спалахи продовжуються вибачте, яким чином, хіба нам дадуть зірку смерті? навіть на світовому рівні прямо в лоба вже заявляли що військовим шляхом нічого не вийде.в кривавому контрнаступі повбивали ядро з останніх мотивованих заради звільнення 3 сіл., де ці люди? Чи в другій лінії будуть стояти загороджувальні загони для підвищення мотивації.На форум потроху приходить зродовий глузд після марень 22-23 років, але окремі спалахи продовжуються

якщо буде значна перевага в артилерії, далекобійній зброї-то це дасть можливість розматувати орків на стадії логістики, не давати ворогу сосредоточуватись (накопичати лс), піхота потрібна для оборонинаступати ми не будемо, знищим всіх і потім буде як наступ в Харківській області-де було просування по 100км за 3 дні.навіть сьогодні не проблема прорвати лінії орків (коли вони постійно в наступі, оборону вони невстишають будувати. Проблема, що відсутність дастатньої кількості резервів не принесе користі від цього прориву (бо для закрівлення в прорив вводять війська пітримки першого ешелону. Тому на сьогодні треба сворити ці резерви.Війна буде тривати ще рік -півтора мінімум, тому не розводите срачі і пишіть про здоровий глузд, тим більше на цій гілці. Тут 5 категорії персонажей:1. Хто воює, або відвоював 2-2.5 роки2. Ті, хто ухиляється від призову (таких тут більшість), вони волають про Констітуцію, і права.3. Ті, хто законно/або незаконно зліняв з країни і критикує владу з безпечної відстані4. Ті, хто за віком 60+ але бажає рпв за будь яку ціну(навіть втратою не тільки половини теріторії, а втратою державності).5.Досить мала група (6-7 форумчан), які бажають перемоги, а не капітуляції, тому роеально розуміють, що війна буде тривати по пре всі заяви Трампа, бо такова ситуація, що путін відчуває свою сили. Треба позбавити цього маняка сили. Допомога військовим всіма можливостями.