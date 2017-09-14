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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12106121071210812109>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 121
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
29
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
38
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:неконституційно.

Такими темпами і Янукович треба вважати "легітимний", бо він втік не за конституцією...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:53

  Дюрі-бачі написав:Такими темпами і Янукович треба вважати "легітимний", бо він втік не за конституцією...

Януковича можна було вважати "легітимним" до кінця строку його повноважень. Те, що він обрав провести решту свого строку в іншій країні, його проблема.

По суті у Вас є що сказати? Втеча Януковича якось змінює те, що написано в Конституції України?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:56

АндрейМ Поки конституційний суд не скасував закон, то все, що твориться, конституційно...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 10:58

  Letusrock написав:
  prodigy написав:Нам потрібно 100 млрд на рік (окрім власних ресурсів), якщо дадуть дозвіл на 150+150 , за два роки закінчимо війну перемогою з виходом на кордони 24/02/22.

вибачте, яким чином, хіба нам дадуть зірку смерті? навіть на світовому рівні прямо в лоба вже заявляли що військовим шляхом нічого не вийде.
в кривавому контрнаступі повбивали ядро з останніх мотивованих заради звільнення 3 сіл. Хто по вашому буде наступати на кордони 22, де ці люди? Чи в другій лінії будуть стояти загороджувальні загони для підвищення мотивації.
На форум потроху приходить зродовий глузд після марень 22-23 років, але окремі спалахи продовжуються


якщо буде значна перевага в артилерії, далекобійній зброї-то це дасть можливість розматувати орків на стадії логістики, не давати ворогу сосредоточуватись (накопичати лс), піхота потрібна для оборони

наступати ми не будемо, знищим всіх і потім буде як наступ в Харківській області-де було просування по 100км за 3 дні.
навіть сьогодні не проблема прорвати лінії орків (коли вони постійно в наступі, оборону вони невстишають будувати. Проблема, що відсутність дастатньої кількості резервів не принесе користі від цього прориву (бо для закрівлення в прорив вводять війська пітримки першого ешелону. Тому на сьогодні треба сворити ці резерви.Війна буде тривати ще рік -півтора мінімум, тому не розводите срачі і пишіть про здоровий глузд, тим більше на цій гілці. Тут 5 категорії персонажей:
1. Хто воює, або відвоював 2-2.5 роки
2. Ті, хто ухиляється від призову (таких тут більшість), вони волають про Констітуцію, і права.
3. Ті, хто законно/або незаконно зліняв з країни і критикує владу з безпечної відстані
4. Ті, хто за віком 60+ але бажає рпв за будь яку ціну(навіть втратою не тільки половини теріторії, а втратою державності).
5.Досить мала група (6-7 форумчан), які бажають перемоги, а не капітуляції, тому роеально розуміють, що війна буде тривати по пре всі заяви Трампа, бо такова ситуація, що путін відчуває свою сили. Треба позбавити цього маняка сили. Допомога військовим всіма можливостями.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:01

Команда президента США Дональда Трампа готова до того, щоб надати Україні гарантії безпеки, пише Bloomberg з посиланням на високопоставленого чиновника.

Європейські урядовці активно намагаються заручитися підтримкою адміністрації Трампа, щоб забезпечити участь США у наданні гарантій безпеки для України. Це відбувається на тлі посилення дипломатичного тиску з метою припинення російської агресії.

Європейські союзники загалом погоджуються з позицією президента України Володимира Зеленського, який вважає, що США мають надати війська до будь-яких майбутніх миротворчих сил в Україні. Це необхідно, аби гарантії безпеки мали достатній авторитет. Хоча Трамп спочатку був скептичним щодо такої ролі, джерела повідомляють про зростання готовності його адміністрації зосередитися на підтримці України. Агентство пише:

"Скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом’якшився. За словами високопоставленого західного дипломата, який спілкувався з командою президента з цього питання, його команда продемонструвала готовність до того, щоб США зосередилися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони приватно визнають неминучими".

Очікування Європи
Європейські союзники припускають, що, хоча Трамп може погодитися на певні заходи, він очікує, що Європа візьме на себе більшу частку витрат і відповідальності за реалізацію потенційної угоди. Зокрема, Вашингтон дає зрозуміти, що пряма участь американських військ буде обмеженою, а відновлення України покладається на приватний сектор.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:02

Путін розглядає погрози Трампа як позерство, а не як частину

Путін розглядає погрози Трампа як позерство, а не як частину переговорів, - WSJ

Нещодавні погрози президента США Дональда Трампа посилити економічний тиск на Росію, щоб примусити Володимира Путіна до перемовин щодо України, були зустрінуті російською стороною досить байдуже.

Як пише The Wall Street Journal, у найближчого оточення Путіна є підстави вважати погрози Трампа порожніми. Хоча війна виснажила ресурси і робочу силу країни, Кремль вважає, що успішно протистояв санкціям і що Москва здатна витримати як мінімум ще один рік конфлікту. І хоча Росія втрачає гроші та людей, аналітики кажуть, що в неї ще достатньо і того, і іншого, щоб продовжувати битися і мати перевагу.

Як зазначає WSJ, оскільки ще один пакет допомоги США для України знято з порядку денного, попередження Трампа надто мале, щоб змусити Росію змінити основні вимоги, серед яких - фактичне визнання захоплених територій, припинення зв'язків НАТО-Україна та значне скорочення українських збройних сил.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:07

  Дюрі-бачі написав:АндрейМ Поки конституційний суд не скасував закон, то все, що твориться, конституційно...

Да, кот Шрёдингера -- забавный. Но это может быть проблемой -- если мы купили пачку вискаса...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:09

yanyura хочу спитати, як у вас з опаленням (якщо приватний будинокя, як справляєтесь), вода, електріка -безпреривно? і ціни за комуналь порівняно з нашими
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:5.Досить мала група (6-7 форумчан), які бажають перемоги, а не капітуляції, тому роеально розуміють, що війна буде тривати по пре всі заяви Трампа, бо такова ситуація, що путін відчуває свою сили. Треба позбавити цього маняка сили. Допомога військовим всіма можливостями.

тільки ви забули додати що ця мала група або порішали відстрочку, або не той гендер або 60+, саме тому для них не проблема "бажати тільки перемоги" і "війна на роки"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:21

  Дюрі-бачі написав:
  АндрейМ написав:неконституційно.

Такими темпами і Янукович треба вважати "легітимний", бо він втік не за конституцією...


парламенту нужно было объявить импичмент ему. тогда все было бы в рамках конституции.
но этого никто не захотел делать - писульку проще было наваять и объявить это законным
хотя сейчас он уже не может быть легитимным - прошло 5 лет с момента его избрания.
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