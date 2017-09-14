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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:29
Letusrock написав: prodigy написав:
5.Досить мала група (6-7 форумчан), які бажають перемоги, а не капітуляції, тому роеально розуміють, що війна буде тривати по пре всі заяви Трампа, бо такова ситуація, що путін відчуває свою сили. Треба позбавити цього маняка сили. Допомога військовим всіма можливостями.
тільки ви забули додати що ця мала група або порішали відстрочку, або не той гендер або 60+, саме тому для них не проблема "бажати тільки перемоги" і "війна на роки"
Я стільки чула про закінчення війни за 24 години, а потім за 100 днів... Тепер чую про необхідність мобілізації 18-25. Для чого? Війна ж закінчиться вже менше ніж за 100 днів? Отож, fox76й.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:29
prodigy написав:
Тут 5 категорії персонажей:
1. Хто воює, або відвоював 2-2.5 роки
2. Ті, хто ухиляється від призову (таких тут більшість), вони волають про Констітуцію, і права.
3. Ті, хто законно/або незаконно зліняв з країни і критикує владу з безпечної відстані
4. Ті, хто за віком 60+ але бажає рпв за будь яку ціну(навіть втратою не тільки половини теріторії, а втратою державності).
5.Досить мала група (6-7 форумчан), які бажають перемоги, а не капітуляції, тому роеально розуміють, що війна буде тривати по пре всі заяви Трампа, бо такова ситуація, що путін відчуває свою сили. Треба позбавити цього маняка сили. Допомога військовим всіма можливостями.
тут фінансовий форум. думаєте народ не вирішив свої проблеми з призовом?
чи ви всіх занесли в п.2 ?
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:32
prodigy написав:
якщо буде значна перевага в артилерії, далекобійній зброї-то це дасть можливість розматувати орків на стадії логістики, не давати ворогу сосредоточуватись (накопичати лс), піхота потрібна для оборони
наступати ми не будемо, знищим всіх і потім буде як наступ в Харківській області-де було просування по 100км за 3 дні.
навіть сьогодні не проблема прорвати лінії орків (коли вони постійно в наступі, оборону вони невстишають будувати. Проблема, що відсутність дастатньої кількості резервів не принесе користі від цього прориву (бо для закрівлення в прорив вводять війська пітримки першого ешелону. Тому на сьогодні треба сворити ці резерви.Війна буде тривати ще рік -півтора мінімум, тому не розводите срачі і пишіть про здоровий глузд
Ви такий мрійник, як Зеленський і команда.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:36
ЛАД написав:
Отсутствием войн объясняется, конечно, не всё, но очень многое.
я ждал но не дождался от вас вопроса что было бы с ведущими демократиями если бы путин напал на них, например на Финляндию/Польшу. Изменилась бы стоимость человеческой жизни и всё что я перечислил, вернула бы война эти страны на 80 лет назад?
Есть разные сценарии, но фарш нельзя перекрутить в мясо. Чтобы вдруг цивилизованное общество вернулось к варварству. Наша проблема что мы не были цивилизованными, точнее не успели ими стать за 30 лет, поэтому многое стало возможно что на западе вызвало бы рвоту. Закрытие границ, бусификация, липовая инвалидность.
цивилизация это качественные изменения мозга, а не просто новые шрихи к средневековью.
ЛАД написав:
Поинтересуйтесь, как в ту войну в демократических США отправили в лагеря всех японцев. Без разбора и без обвинений, просто за то, что японцы.
и такое в цивилизованных странах теперь невозможно. А у русских возможно, они сделав какой то рывок начали усиленно деградировать где то с 2008.
По работе бывал там часто и каждый год контраст с другими странами был сильнее и сильнее. Было странно как люди покупая новые авто (не жигули) и одежду в бутиках при этом ведут себя как дикари. Многие русские по синьке лезли на бытовой конфликт по поводу и без. Я даже перестал с ними ужинать чтобы не начинать. Песня та же путин всех победит, америке скоро конец.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 24 січ, 2025 11:48, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:36
АндрейМ написав: Дюрі-бачі написав:
Такими темпами і Янукович треба вважати "легітимний", бо він втік не за конституцією...
Януковича можна було вважати "легітимним" до кінця строку його повноважень. Те, що він обрав провести решту свого строку в іншій країні, його проблема.
По суті у Вас є що сказати? Втеча Януковича якось змінює те, що написано в Конституції України?
Нема в них шо сказати.
Вони перейдуть до традиційного дна:
У одного гештальт по штангам з хімією не закритий у іншого консерва, ще в однієї електрика в Польщі
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:37
Дюрі-бачі написав:АндрейМ
Поки конституційний суд не скасував закон, то все, що твориться, конституційно...
але ж його теж влада "на паузу"
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:38
Дюрі-бачі написав:АндрейМ
Поки конституційний суд не скасував закон, то все, що твориться, конституційно...
На жаль, формально, це - так, але це не повинно заважати громадянам не заплющувати очі і не називати "чорне" "білим".
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:41
prodigy А що Ви хочете почути?
От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300.
Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу.
Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями. Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:50
fler написав: Letusrock написав: prodigy написав:
5.Досить мала група (6-7 форумчан), які бажають перемоги, а не капітуляції, тому роеально розуміють, що війна буде тривати по пре всі заяви Трампа, бо такова ситуація, що путін відчуває свою сили. Треба позбавити цього маняка сили. Допомога військовим всіма можливостями.
тільки ви забули додати що ця мала група або порішали відстрочку, або не той гендер або 60+, саме тому для них не проблема "бажати тільки перемоги" і "війна на роки"
Я стільки чула про закінчення війни за 24 години, а потім за 100 днів... Тепер чую про необхідність мобілізації 18-25. Для чого? Війна ж закінчиться вже менше ніж за 100 днів? Отож, fox76й.
Шо "фокс76" ??
Фокс76? Фокс76 навіть у оптимістичному 2022 що йому не потрібен Крим з репараціями ціною стражданнь українців. У 2023 питав чого затягуєте з перемовинами , хочете дочекатися Трампа якого ж самі ненавидите і якого неодмінно оберуть ? Фокс ніколи ніде не писав що Трамп принесе мир кращий ніж пропонував Кісінджео - з НАТО по лбз. Фокс тільки писав що Трамп краще за демократів які як космічні кораблі бороздять всесвіт демократії, надаючи 20% від потреб і ні в чому собі не відомояйте, контргасиупайте хоч до владивостока'. Трамп вже перевершив очікування наполегливо роблячи заяви про необхідність завершення війни яка не має ніяких перспектив
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