"...Нам говорять ловити “велику рибу”. Але коли ця риба та інші потенційні “великі риби” вже на крючку, і ми просимо допомогти її “тягнути”, починають відбуватися дивні речі, на кшталт тих, що я описав вище. І ці речі не мають логічних і вичерпних пояснень.
Дюрі-бачі написав:prodigyА що Ви хочете почути? От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300. Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу. Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями. Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.
Он не услышать хочет -- он хочет, что бы его защищали (в числе прочих). Сам он (как и местный доктор), увы, уже не может. Но точно знает, что другие могут.
ЛАД написав:Вряд ли получили бы распространение идеи: "Я налоги заплатил и пусть государство заботится, как меня защитить, это его проблемы".
Если государство не может защитить, то пусть не мешает защититься самому и уехать в безопасную страну. Проблема в том, что государство декларирует одно в той же Конституции, а в реальности требует от тебя идти и защищать государство и власть, причем требует это не от всех граждан, как требует та же Конституция, а лишь от тех, кого оно считает третьим или четвертым сортом. У одних есть лишь сплошные обязанности, а других - лишь права. И при этом мы все - граждане одной и той же страны.
Да, поколения украинцев выросли при мире и уже скоро 30 лет как мы живем при Конституции, которая гарантирует нам равенство (оставшееся на бумаге, как оказалось). Мы - не Израиль, где поколениями живут в войне и где все в этой войне участвуют. Когда тебе 30, 40, 50, то сложно поменять свое мировоззрение. Когда миллионам можно все и от них государство абсолютно ничего не требуют, а тебе говорят, что Конституция на паузе, поэтому иди и рискуй своей жизнью и здоровьем, то возникает закономерный вопрос: "С какой стати? Почему у меня есть какие-то долги, а у миллионов других их нет? Мы не в одной стране родились и живем?".
Просто, сейчас и Вы и многие другие хотите действовать методами военной целесообразности, но абсолютно нормально и то, что многие не хотят такие методы принимать. Либо мы все в одной лодке, либо мы каждый в своей.
Дюрі-бачі написав:prodigy А що Ви хочете почути? От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300. Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу. Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями.Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.
+100500!!!👍 От, саме так - ЧЕСНО(!!!) мали б тут відповідати ВСІ форумчани, а не "круть-верть"!
ЛАД написав:Вряд ли получили бы распространение идеи: "Я налоги заплатил и пусть государство заботится, как меня защитить, это его проблемы".
Если государство не может защитить, то пусть не мешает защититься самому и уехать в безопасную страну. Проблема в том, что государство декларирует одно в той же Конституции, а в реальности требует от тебя идти и защищать государство и власть, причем требует это не от всех граждан, как требует та же Конституция, а лишь от тех, кого оно считает третьим или четвертым сортом. У одних есть лишь сплошные обязанности, а других - лишь права. И при этом мы все - граждане одной и той же страны.
Да, поколения украинцев выросли при мире и уже скоро 30 лет как мы живем при Конституции, которая гарантирует нам равенство (оставшееся на бумаге, как оказалось). Мы - не Израиль, где поколениями живут в войне и где все в этой войне участвуют. Когда тебе 30, 40, 50, то сложно поменять свое мировоззрение. Когда миллионам можно все и от них государство абсолютно ничего не требуют, а тебе говорят, что Конституция на паузе, поэтому иди и рискуй своей жизнью и здоровьем, то возникает закономерный вопрос: "С какой стати? Почему у меня есть какие-то долги, а у миллионов других их нет? Мы не в одной стране родились и живем?".
Просто, сейчас и Вы и многие другие хотите действовать методами военной целесообразности, но абсолютно нормально и то, что многие не хотят такие методы принимать. Либо мы все в одной лодке, либо мы каждый в своей.
потім СП: "я не посилало" і "нічєго нє должно" "у вас не така бамашка не так аформлена"
ЛАД написав:Вряд ли получили бы распространение идеи: "Я налоги заплатил и пусть государство заботится, как меня защитить, это его проблемы".
Если государство не может защитить, то пусть не мешает защититься самому и уехать в безопасную страну. Проблема в том, что государство декларирует одно в той же Конституции, а в реальности требует от тебя идти и защищать государство и власть, причем требует это не от всех граждан, как требует та же Конституция, а лишь от тех, кого оно считает третьим или четвертым сортом. У одних есть лишь сплошные обязанности, а других - лишь права. И при этом мы все - граждане одной и той же страны.
Да, поколения украинцев выросли при мире и уже скоро 30 лет как мы живем при Конституции, которая гарантирует нам равенство (оставшееся на бумаге, как оказалось). Мы - не Израиль, где поколениями живут в войне и где все в этой войне участвуют. Когда тебе 30, 40, 50, то сложно поменять свое мировоззрение. Когда миллионам можно все и от них государство абсолютно ничего не требуют, а тебе говорят, что Конституция на паузе, поэтому иди и рискуй своей жизнью и здоровьем, то возникает закономерный вопрос: "С какой стати? Почему у меня есть какие-то долги, а у миллионов других их нет? Мы не в одной стране родились и живем?".
Просто, сейчас и Вы и многие другие хотите действовать методами военной целесообразности, но абсолютно нормально и то, что многие не хотят такие методы принимать. Либо мы все в одной лодке, либо мы каждый в своей.
Так если самые активные уедут -- кто защищаться-то будет?
Пока в лодке -- то в лодке. Если из общей лодки удалось выпрыгнуть -- уже не в лодке.
Шпана ніколи на бугрів навіть не розкриє рота, якщо за нею не стоїть бугор. Британія... Тому Трамп (на поверхні через Маска) ламає-давить саме на Британію.
Забув вже, як звуть американського Нобелівського лауреата старикана (десь 90 років мабуть), який детально розкриває та закликає боротися з управлінням британцями всюди. Там канєшна зашквар повний ... Але навіть якщо поділити на десять, то і те з лихвою. А може й не треба ділити. Глибоко дідуган копає. Або чокнутий або пламєнний Дон Кіхот.