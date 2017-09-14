Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:02

ЛАД написав: Вряд ли получили бы распространение идеи: "Я налоги заплатил и пусть государство заботится, как меня защитить, это его проблемы".

Вряд ли получили бы распространение идеи: "Я налоги заплатил и пусть государство заботится, как меня защитить, это его проблемы".

Если государство не может защитить, то пусть не мешает защититься самому и уехать в безопасную страну. Проблема в том, что государство декларирует одно в той же Конституции, а в реальности требует от тебя идти и защищать государство и власть, причем требует это не от всех граждан, как требует та же Конституция, а лишь от тех, кого оно считает третьим или четвертым сортом. У одних есть лишь сплошные обязанности, а других - лишь права. И при этом мы все - граждане одной и той же страны.Да, поколения украинцев выросли при мире и уже скоро 30 лет как мы живем при Конституции, которая гарантирует нам равенство (оставшееся на бумаге, как оказалось). Мы - не Израиль, где поколениями живут в войне и где все в этой войне участвуют. Когда тебе 30, 40, 50, то сложно поменять свое мировоззрение. Когда миллионам можно все и от них государство абсолютно ничего не требуют, а тебе говорят, что Конституция на паузе, поэтому иди и рискуй своей жизнью и здоровьем, то возникает закономерный вопрос: "С какой стати? Почему у меня есть какие-то долги, а у миллионов других их нет? Мы не в одной стране родились и живем?".Просто, сейчас и Вы и многие другие хотите действовать методами военной целесообразности, но абсолютно нормально и то, что многие не хотят такие методы принимать. Либо мы все в одной лодке, либо мы каждый в своей.