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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1210812109121101211112112 ... 12114>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Народ должен отдавать долг на фронте а власть имущие жировать?
Такая концепция этой войны у наших?

Детектив Денисюк звільнився з НАБУ: Виявили кричущі факти корупції на дронах, але підозри так і не було

https://inforesist.org/ua/detektiv-denisyuk-zvilnivsya-z-nabu-viyavili-krichushhi-fakti-korupcziy-na-dronah-ale-pidozri-tak-i-ne-bulo/

"...Нам говорять ловити “велику рибу”. Але коли ця риба та інші потенційні “великі риби” вже на крючку, і ми просимо допомогти її “тягнути”, починають відбуватися дивні речі, на кшталт тих, що я описав вище. І ці речі не мають логічних і вичерпних пояснень.

То чи потрібна тоді вам ця “велика риба”?..."
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://foreignpolicy.com/2025/01/22/uk ... diplomacy/

Тут прописали прийнятні сценарії для України, про які я писав неодноразово:
1) 5 стаття НАТО на території крім окупованих областей
2) Прямі гарантії США та ЄС + ядерна парасолька

А тим часом Трамп хоче поправку до конституції, щоб його могли втретє обрати президентом .
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:02

  Дюрі-бачі написав:prodigy А що Ви хочете почути?
От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300.
Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу.
Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями. Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.

Он не услышать хочет -- он хочет, что бы его защищали (в числе прочих). Сам он (как и местный доктор), увы, уже не может. Но точно знает, что другие могут.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:02

Чесність - завжди вітається!©

  Дюрі-бачі написав:prodigy А що Ви хочете почути?
От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300.
Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу.
Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями.Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.
+100500!!!👍
От, саме так - ЧЕСНО(!!!) мали б тут відповідати ВСІ форумчани, а не "круть-верть"!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:02

  ЛАД написав:Вряд ли получили бы распространение идеи: "Я налоги заплатил и пусть государство заботится, как меня защитить, это его проблемы".

Если государство не может защитить, то пусть не мешает защититься самому и уехать в безопасную страну. Проблема в том, что государство декларирует одно в той же Конституции, а в реальности требует от тебя идти и защищать государство и власть, причем требует это не от всех граждан, как требует та же Конституция, а лишь от тех, кого оно считает третьим или четвертым сортом. У одних есть лишь сплошные обязанности, а других - лишь права. И при этом мы все - граждане одной и той же страны.

Да, поколения украинцев выросли при мире и уже скоро 30 лет как мы живем при Конституции, которая гарантирует нам равенство (оставшееся на бумаге, как оказалось). Мы - не Израиль, где поколениями живут в войне и где все в этой войне участвуют. Когда тебе 30, 40, 50, то сложно поменять свое мировоззрение. Когда миллионам можно все и от них государство абсолютно ничего не требуют, а тебе говорят, что Конституция на паузе, поэтому иди и рискуй своей жизнью и здоровьем, то возникает закономерный вопрос: "С какой стати? Почему у меня есть какие-то долги, а у миллионов других их нет? Мы не в одной стране родились и живем?".

Просто, сейчас и Вы и многие другие хотите действовать методами военной целесообразности, но абсолютно нормально и то, что многие не хотят такие методы принимать. Либо мы все в одной лодке, либо мы каждый в своей.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:04

]Letusrock

тільки ви забули додати що ця мала група або порішали відстрочку,


А «інша група» не виходить з хати, бо на порозі квартири капкани? Чи все ж так само живе звичним життям від якого дуже втомилась? Чи може вона на фронті?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:04

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Вряд ли получили бы распространение идеи: "Я налоги заплатил и пусть государство заботится, как меня защитить, это его проблемы".

Если государство не может защитить, то пусть не мешает защититься самому и уехать в безопасную страну. Проблема в том, что государство декларирует одно в той же Конституции, а в реальности требует от тебя идти и защищать государство и власть, причем требует это не от всех граждан, как требует та же Конституция, а лишь от тех, кого оно считает третьим или четвертым сортом. У одних есть лишь сплошные обязанности, а других - лишь права. И при этом мы все - граждане одной и той же страны.

Да, поколения украинцев выросли при мире и уже скоро 30 лет как мы живем при Конституции, которая гарантирует нам равенство (оставшееся на бумаге, как оказалось). Мы - не Израиль, где поколениями живут в войне и где все в этой войне участвуют. Когда тебе 30, 40, 50, то сложно поменять свое мировоззрение. Когда миллионам можно все и от них государство абсолютно ничего не требуют, а тебе говорят, что Конституция на паузе, поэтому иди и рискуй своей жизнью и здоровьем, то возникает закономерный вопрос: "С какой стати? Почему у меня есть какие-то долги, а у миллионов других их нет? Мы не в одной стране родились и живем?".

Просто, сейчас и Вы и многие другие хотите действовать методами военной целесообразности, но абсолютно нормально и то, что многие не хотят такие методы принимать. Либо мы все в одной лодке, либо мы каждый в своей.

потім СП: "я не посилало" і "нічєго нє должно" "у вас не така бамашка не так аформлена"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:06

  Дюрі-бачі написав:https://foreignpolicy.com/2025/01/22/ukraine-russia-war-ceasefire-security-guarantees-future-diplomacy/

Тут прописали прийнятні сценарії для України, про які я писав неодноразово:
1) 5 стаття НАТО на території крім окупованих областей
2) Прямі гарантії США та ЄС + ядерна парасолька

.

Це запропонував Кісінджер у 2022. Подоляк зі своєю шпаною обматюкав Кісінджера, представивши українців тупими хамами.Світова еліта цього ніколи не пробачать, і вже таких пропозицій не зробить
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:07

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав:Вряд ли получили бы распространение идеи: "Я налоги заплатил и пусть государство заботится, как меня защитить, это его проблемы".

Если государство не может защитить, то пусть не мешает защититься самому и уехать в безопасную страну. Проблема в том, что государство декларирует одно в той же Конституции, а в реальности требует от тебя идти и защищать государство и власть, причем требует это не от всех граждан, как требует та же Конституция, а лишь от тех, кого оно считает третьим или четвертым сортом. У одних есть лишь сплошные обязанности, а других - лишь права. И при этом мы все - граждане одной и той же страны.

Да, поколения украинцев выросли при мире и уже скоро 30 лет как мы живем при Конституции, которая гарантирует нам равенство (оставшееся на бумаге, как оказалось). Мы - не Израиль, где поколениями живут в войне и где все в этой войне участвуют. Когда тебе 30, 40, 50, то сложно поменять свое мировоззрение. Когда миллионам можно все и от них государство абсолютно ничего не требуют, а тебе говорят, что Конституция на паузе, поэтому иди и рискуй своей жизнью и здоровьем, то возникает закономерный вопрос: "С какой стати? Почему у меня есть какие-то долги, а у миллионов других их нет? Мы не в одной стране родились и живем?".

Просто, сейчас и Вы и многие другие хотите действовать методами военной целесообразности, но абсолютно нормально и то, что многие не хотят такие методы принимать. Либо мы все в одной лодке, либо мы каждый в своей.

Так если самые активные уедут -- кто защищаться-то будет?

Пока в лодке -- то в лодке. Если из общей лодки удалось выпрыгнуть -- уже не в лодке.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:16

  fox767676 написав:Подоляк зі своєю шпаною

Шпана ніколи на бугрів навіть не розкриє рота, якщо за нею не стоїть бугор.
Британія...
Тому Трамп (на поверхні через Маска) ламає-давить саме на Британію.

Забув вже, як звуть американського Нобелівського лауреата старикана (десь 90 років мабуть), який детально розкриває та закликає боротися з управлінням британцями всюди.
Там канєшна зашквар повний ...
Але навіть якщо поділити на десять, то і те з лихвою.
А може й не треба ділити.
Глибоко дідуган копає.
Або чокнутий або пламєнний Дон Кіхот.
detroytred
 
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