detroytred написав:Значення захоплення територій звісно поменшало, тим не менш ще має значення. Особливо значущих територій -- проливів, шельфів і т.д. Територія може мати значення для впливу на оті проливи, острови, шельфи... і навіть Арктики))
какие территории (проливы/шельфы) были захвачены в период 1945 до 2014? сев. кипр не захвачен турцией, там живут те кто и жил. Сев.Корея тоже не захвачена корейцами, они там и до войны жили. Политические разногласия могут вызывать разделение стран (Югославия, Приднестровье, Абхазия) но к захвату аля Гитлер это не имеет отношение. То что имеет значение лично для путина не распространяется системно на весь мир. У него своё кино в голове.
Сегодня проблема перенаселения решается беженцами. Но это возможно, пока "цивилизованные страны" согласны принимать беженцев (пока им это выгодно). Если откажутся, вполне возможна война за "жизненное пространство". т.е. за территории. Если чего-то вчера и сегодня не было, не следует, что этого не будет и завтра.
Успіх написав:Ну і повага до 50+ в нас така ж, як і до 30+ Тобто, всім пох на твій вік/ а тим більше на твої вікові/хронічні болячки!
вспомнил одну историю с бывшей работы, умер у нас водитель, не пил, ответственный. Семья, дети. На планерке генеральный задал логистам только один вопрос на эту тему, есть кем заменить? ну умер и умер, насрать. Я думал он хотя бы поинтересуется что за человек, семья, нужна ли помощь... то ли совок то ли капитализм хз но общество очерствело, если это произошло не лично с тобой можно вообще не реагировать.
Это зависит не от общественного строя, а от конкретных людей.
detroytred написав:Значення захоплення територій звісно поменшало, тим не менш ще має значення. Особливо значущих територій -- проливів, шельфів і т.д. Територія може мати значення для впливу на оті проливи, острови, шельфи... і навіть Арктики))
какие территории (проливы/шельфы) были захвачены в период 1945 до 2014? сев. кипр не захвачен турцией, там живут те кто и жил. Сев.Корея тоже не захвачена корейцами, они там и до войны жили. Политические разногласия могут вызывать разделение стран (Югославия, Приднестровье, Абхазия) но к захвату аля Гитлер это не имеет отношение. То что имеет значение лично для путина не распространяется системно на весь мир. У него своё кино в голове.
Сегодня проблема перенаселения решается беженцами. Но это возможно, пока "цивилизованные страны" согласны принимать беженцев (пока им это выгодно). Если откажутся, вполне возможна война за "жизненное пространство". т.е. за территории. Если чего-то вчера и сегодня не было, не следует, что этого не будет и завтра.
А эта проблема точно существует (особенно учитывая тренды фертильности). Или вы за перенаселенность принимаете банальную бедность каких-то регионов? Потому как про "беженство" из Сеула я не слышал. Миграция из Индии, конечно, существует, но далеко не в тех количествах, что бы на плотность хоть как-то повлиять...
andrijk777 написав:Так обрізали на пів року. І? Зеленському пофіг. Просто загинуло більше українців/знищено більше території. А винен Трамп. Так зараз Трамп навіть обрізати не може, бо усі насліди "повішають" на Трампа. А Зе взагалі буде в шоколаді - "то все Трамп винен. Трамп обіцяв закінчити війну а по факту просто злив Україну Путіну". По-моєму це надто сильний удар по Трампу. Нафіг Трампу такий варіант? Просто продовжувати фінансування як при Байдені. Гроші невеликі для США. По-моєму цей варіант значно кращий для Трампа. В кінці кінців якщо Україна(в лиці Зе) так хоче продовжувати воювати то Трамп може подумати - "То хай воюють".
Вы понимаете что ваш прогноз значит? Это значит что даже милостивой смерти мы не заслужили.Эвтаназии. Будущее- овощ,подключенный к аппаратам.И прыгающий над этим телом злобный вурдалак, пьющий остатки крови из тонких вен. Я весь 2024 ждал Трампа. Я подожду еще до полугода, так как куча упоротых предсказывала ему проигрыш,а он выиграл.Пока еще не все потеряно.
Є ще надія що Трамп жорстко наїде на путіна. Він це може, робив це в Сирії. путін може остерігатись 4-річного конфлікту з США. Пів року достатньо для розуміння що буде робити Трамп. Але знову ж таки проблема в Зе. Він хоче "кордони 2022" або/і гаранії. По-моєму і то і то нереально. На "кордони 2022" путін ну ніяк не погодиться.
_hunter написав:А эта проблема точно существует (особенно учитывая тренды фертильности). Или вы за перенаселенность принимаете банальную бедность каких-то регионов? Потому как про "беженство" из Сеула я не слышал. Миграция из Индии, конечно, существует, но далеко не в тех количествах, что бы на плотность хоть как-то повлиять...
Большинство современных беженцев - экономические мигранты, которые бегут из нищеты и дикой жизни.
_hunter написав:А эта проблема точно существует (особенно учитывая тренды фертильности). Или вы за перенаселенность принимаете банальную бедность каких-то регионов? Потому как про "беженство" из Сеула я не слышал. Миграция из Индии, конечно, существует, но далеко не в тех количествах, что бы на плотность хоть как-то повлиять...
Большинство современных беженцев - экономические мигранты, которые бегут из нищеты и дикой жизни.
Так я ровно этому же моменту удивился: из Украины народ все 30 лет "бежит", но что-то высказываний о перенаселенности даже Киева -- я не припоминаю...
❗️США введуть найсильніші санкції і тарифи проти рф, якщо вона не погодиться завершити війну швидко, — Трамп для Fox News.
▪️Зеленський не ангел, він ніколи не повинен був допустити цієї війни. Він воює проти набагато більшої армії... Вони хоробрі, але ми давали їм мільярди доларів; ▪️Війну в Україні має бути завершено негайно. Україна спустошена внаслідок бойових дій; ▪️Україна була метою путіна завжди, але він не нападав 4 роки (поки Трамп був президентом); ▪️Планую зв'язатися з Кім Чен Ином. У нас були гарні відносини. Він дуже розумний.
Трамп сообщил ведущему Fox News Шону Хэннити, что с начала войны погибло, по оценкам, 850 000 российских солдат и 700 000 украинских солдат. ......... В четверг он сообщил журналистам в Белом доме, что президент Украины Владимир Зеленский уже заявил ему о готовности вести переговоры о прекращении войны.
«С него хватит», — сказал Трамп Хэннити.
Это к вопросу о том, что по мнению некоторых форумчан Зеленский не хочет окончания войны. Не стоит свои домыслы выдавать за истину.