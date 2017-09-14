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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 121091211012111121121211312114>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:20

  Бетон написав: ще в однієї електрика в Польщі

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stm
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:33

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Значення захоплення територій звісно поменшало, тим не менш ще має значення. Особливо значущих територій -- проливів, шельфів і т.д.
Територія може мати значення для впливу на оті проливи, острови, шельфи... і навіть Арктики))
какие территории (проливы/шельфы) были захвачены в период 1945 до 2014? сев. кипр не захвачен турцией, там живут те кто и жил. Сев.Корея тоже не захвачена корейцами, они там и до войны жили. Политические разногласия могут вызывать разделение стран (Югославия, Приднестровье, Абхазия) но к захвату аля Гитлер это не имеет отношение. То что имеет значение лично для путина не распространяется системно на весь мир. У него своё кино в голове.

Сегодня проблема перенаселения решается беженцами. Но это возможно, пока "цивилизованные страны" согласны принимать беженцев (пока им это выгодно). Если откажутся, вполне возможна война за "жизненное пространство". т.е. за территории.
Если чего-то вчера и сегодня не было, не следует, что этого не будет и завтра.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:35

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Ну і повага до 50+ в нас така ж, як і до 30+ Тобто, всім пох на твій вік/ а тим більше на твої вікові/хронічні болячки!
вспомнил одну историю с бывшей работы, умер у нас водитель, не пил, ответственный. Семья, дети. На планерке генеральный задал логистам только один вопрос на эту тему, есть кем заменить? ну умер и умер, насрать. Я думал он хотя бы поинтересуется что за человек, семья, нужна ли помощь... то ли совок то ли капитализм хз но общество очерствело, если это произошло не лично с тобой можно вообще не реагировать.

Это зависит не от общественного строя, а от конкретных людей.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:43

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Значення захоплення територій звісно поменшало, тим не менш ще має значення. Особливо значущих територій -- проливів, шельфів і т.д.
Територія може мати значення для впливу на оті проливи, острови, шельфи... і навіть Арктики))
какие территории (проливы/шельфы) были захвачены в период 1945 до 2014? сев. кипр не захвачен турцией, там живут те кто и жил. Сев.Корея тоже не захвачена корейцами, они там и до войны жили. Политические разногласия могут вызывать разделение стран (Югославия, Приднестровье, Абхазия) но к захвату аля Гитлер это не имеет отношение. То что имеет значение лично для путина не распространяется системно на весь мир. У него своё кино в голове.

Сегодня проблема перенаселения решается беженцами. Но это возможно, пока "цивилизованные страны" согласны принимать беженцев (пока им это выгодно). Если откажутся, вполне возможна война за "жизненное пространство". т.е. за территории.
Если чего-то вчера и сегодня не было, не следует, что этого не будет и завтра.

А эта проблема точно существует (особенно учитывая тренды фертильности). Или вы за перенаселенность принимаете банальную бедность каких-то регионов?
Потому как про "беженство" из Сеула я не слышал. Миграция из Индии, конечно, существует, но далеко не в тех количествах, что бы на плотность хоть как-то повлиять...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:47

  Господар Вельзевула написав:
  andrijk777 написав:Так обрізали на пів року. І? Зеленському пофіг.
Просто загинуло більше українців/знищено більше території. А винен Трамп.
Так зараз Трамп навіть обрізати не може, бо усі насліди "повішають" на Трампа. А Зе взагалі буде в шоколаді - "то все Трамп винен. Трамп обіцяв закінчити війну а по факту просто злив Україну Путіну".
По-моєму це надто сильний удар по Трампу. Нафіг Трампу такий варіант?
Просто продовжувати фінансування як при Байдені. Гроші невеликі для США. По-моєму цей варіант значно кращий для Трампа.
В кінці кінців якщо Україна(в лиці Зе) так хоче продовжувати воювати то Трамп може подумати - "То хай воюють".


Вы понимаете что ваш прогноз значит?
Это значит что даже милостивой смерти мы не заслужили.Эвтаназии.
Будущее- овощ,подключенный к аппаратам.И прыгающий над этим телом злобный вурдалак, пьющий остатки крови из тонких вен.
Я весь 2024 ждал Трампа. Я подожду еще до полугода, так как куча упоротых предсказывала ему проигрыш,а он выиграл.Пока еще не все потеряно.

Є ще надія що Трамп жорстко наїде на путіна. Він це може, робив це в Сирії. путін може остерігатись 4-річного конфлікту з США.
Пів року достатньо для розуміння що буде робити Трамп.
Але знову ж таки проблема в Зе. Він хоче "кордони 2022" або/і гаранії. По-моєму і то і то нереально. На "кордони 2022" путін ну ніяк не погодиться.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:48

  _hunter написав:А эта проблема точно существует (особенно учитывая тренды фертильности). Или вы за перенаселенность принимаете банальную бедность каких-то регионов?
Потому как про "беженство" из Сеула я не слышал. Миграция из Индии, конечно, существует, но далеко не в тех количествах, что бы на плотность хоть как-то повлиять...

Большинство современных беженцев - экономические мигранты, которые бегут из нищеты и дикой жизни.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:51

  stm написав:
  Бетон написав: ще в однієї електрика в Польщі

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Либо тупой

Хоку? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 12:56

  АндрейМ написав:
  _hunter написав:А эта проблема точно существует (особенно учитывая тренды фертильности). Или вы за перенаселенность принимаете банальную бедность каких-то регионов?
Потому как про "беженство" из Сеула я не слышал. Миграция из Индии, конечно, существует, но далеко не в тех количествах, что бы на плотность хоть как-то повлиять...

Большинство современных беженцев - экономические мигранты, которые бегут из нищеты и дикой жизни.

Так я ровно этому же моменту удивился: из Украины народ все 30 лет "бежит", но что-то высказываний о перенаселенности даже Киева -- я не припоминаю...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так я ровно этому же моменту удивился: из Украины народ все 30 лет "бежит", но что-то высказываний о перенаселенности даже Киева -- я не припоминаю...

А я дуже відчуваю перенаселення Ужгорода. Інфраструктура не справляється...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 24 січ, 2025 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:03

  Xenon написав:
..........
❗️США введуть найсильніші санкції і тарифи проти рф, якщо вона не погодиться завершити війну швидко, — Трамп для Fox News.

▪️Зеленський не ангел, він ніколи не повинен був допустити цієї війни. Він воює проти набагато більшої армії... Вони хоробрі, але ми давали їм мільярди доларів;
▪️Війну в Україні має бути завершено негайно. Україна спустошена внаслідок бойових дій;
▪️Україна була метою путіна завжди, але він не нападав 4 роки (поки Трамп був президентом);
▪️Планую зв'язатися з Кім Чен Ином. У нас були гарні відносини. Він дуже розумний.

https://www.foxnews.com/media/trump-cal ... c-pressure

................
Там есть ещё интересные цитаты:
Трамп сообщил ведущему Fox News Шону Хэннити, что с начала войны погибло, по оценкам, 850 000 российских солдат и 700 000 украинских солдат.
.........
В четверг он сообщил журналистам в Белом доме, что президент Украины Владимир Зеленский уже заявил ему о готовности вести переговоры о прекращении войны.

«С него хватит», — сказал Трамп Хэннити.

Это к вопросу о том, что по мнению некоторых форумчан Зеленский не хочет окончания войны. Не стоит свои домыслы выдавать за истину.
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