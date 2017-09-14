Wirująświatła написав:

Успіх написав: Ну і повага до 50+ в нас така ж, як і до 30+ Тобто, всім пох на твій вік/ а тим більше на твої вікові/хронічні болячки! Ну і повага до 50+ в нас така ж, як і до 30+ Тобто, всім пох на твій вік/ а тим більше на твої вікові/хронічні болячки!

вспомнил одну историю с бывшей работы, умер у нас водитель, не пил, ответственный. Семья, дети. На планерке генеральный задал логистам только один вопрос на эту тему, есть кем заменить? ну умер и умер, насрать. Я думал он хотя бы поинтересуется что за человек, семья, нужна ли помощь... то ли совок то ли капитализм хз но общество очерствело, если это произошло не лично с тобой можно вообще не реагировать.