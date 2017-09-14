Остатки разгромленных под Киевом военных РФ продолжают отправлять на фронт до последнего солдата.На видео двое российских военных на Кураховском направлении, распивая алкоголь, откровенно делятся воспоминаниями о боях под Киевом и своей судьбе:Военнослужащие рассказали как десант РФ заходил с севера через Курскую, Черниговскую и Сумскую области, чтобы "за несколько дней взять столицу". Им обещали быструю победу, ордена и триумфальные парады."Нам сказали: 3-4 дня, всё закончится. А потом… как пи*ды выхватили!"Из 2700 человек одной бригады под Киевом выжили лишь 900. Остальных уничтожили или ранили. Оставшиеся "выводили" под огнём, отступая в хаосе. "Нас так провожали… Еб*ть его в рот, пи*ду нах!"Выживших после киевского разгрома отправляют на другие направления, где они "доходят" до тяжёлого ранения или гибели. Теперь их бросили на Донецкое направление под Курахова.