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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1211012111121121211312114>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:06

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Так я ровно этому же моменту удивился: из Украины народ все 30 лет "бежит", но что-то высказываний о перенаселенности даже Киева -- я не припоминаю...

А я дуже відчуваю перенаселення Ужгорода. Інфраструктура не справляється...

Так тут наоборот -- беженцы проблему создали :) Ну и вся ситуация "немного" искуственная...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:07

  Wirująświatła написав:Banderlog сумбурненько, я вас раньше лучше понимал. Войны конечно ещё будут и гитлер от зависти прослезится. То путин просто надрачивает на сталиградскую битву и курскую дугу. Танки с ракетами - анахронизм.
тому військовий бюджет лідера цивілізованого світу більший ніж у 10 країн які йдуть за ними слідом в рейтингу?)
Я пишу не сумбурно, просто Ви не хочете сприймати написане. І вірите в кінець історії. :wink:
2 і 1 ші світові війни закривають від вас попередню історію. Вони не є типовими.
Війни мали і інші форми.
Трохи прикладів. Ви не повірите но середньовічнна феодальна війна теж не завжди приводила до захоплень територій. Там тільки міняли владу на лояльну до переможця.
колоніальні Війни британії в індії теж не схожі на 2 світову і не привели до заселення індії британцями.)
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:10

❗️путін готовий до контакту з Трампом, москва чекає сигналів, – пєсков.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:11

  Wirująświatła написав:
Остатки разгромленных под Киевом военных РФ продолжают отправлять на фронт до последнего солдата.
На видео двое российских военных на Кураховском направлении, распивая алкоголь, откровенно делятся воспоминаниями о боях под Киевом и своей судьбе:
Военнослужащие рассказали как десант РФ заходил с севера через Курскую, Черниговскую и Сумскую области, чтобы "за несколько дней взять столицу". Им обещали быструю победу, ордена и триумфальные парады.
"Нам сказали: 3-4 дня, всё закончится. А потом… как пи*ды выхватили!"
Из 2700 человек одной бригады под Киевом выжили лишь 900. Остальных уничтожили или ранили. Оставшиеся "выводили" под огнём, отступая в хаосе. "Нас так провожали… Еб*ть его в рот, пи*ду нах!"
Выживших после киевского разгрома отправляют на другие направления, где они "доходят" до тяжёлого ранения или гибели. Теперь их бросили на Донецкое направление под Курахова.

https://t.me/dnicheebanoe/97049

А тут временами пытаются доказать, что отход от Киева был "жестом доброй воли" и отойти им дали очень спокойно. :mrgreen:

там же
Бывший военнослужащий 810-й бригады делится шокирующими подробностями своего опыта на фронте:

👉 Им сообщили, что "на месте никого нет", но колонна БТРов подорвалась на минах. Огонь пулеметов и артиллерии уничтожил большинство бойцов.
"Из 60 человек максимум 10 остались в живых," — рассказывает он.

👉 Контракт он подписал под давлением полиции:
"Мусора принудили, сказали: всё будет ништяк."
Но обещания оказались ложью. После ранения боец сбежал из госпиталя и скрывается.

💬 "На фронте одно, по телевизору другое. Нашим надают защёку, сделать ничего нельзя."

На вопрос, что он посоветует тем, кого отправляют на СВО, его ответ циничен:
"Крепитесь. Готовьтесь, что надают жестко."

Этот рассказ — еще одно доказательство того, как принуждение и обман отправляют людей на войну, превращая их в расходный материал.
Тоже очень похоже на рассказы наших солдат.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:13

  ЛАД написав:
.........
В четверг он сообщил журналистам в Белом доме, что президент Украины Владимир Зеленский уже заявил ему о готовности вести переговоры о прекращении войны.

«С него хватит», — сказал Трамп Хэннити.

Это к вопросу о том, что по мнению некоторых форумчан Зеленский не хочет окончания войны. Не стоит свои домыслы выдавать за истину.[/quote]
Вы же понимаете, что "готов _только_ к переговорам, на которых будет приглашение в НАТО (войска/гарантии от Штатов/Европы)" -- это не совсем настоящая готовность?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:15

  stm написав:
  Бетон написав: ще в однієї електрика в Польщі

Человек как меч
Либо делает свое дело
Либо тупой

або:
"ти ввійшов в мене як спис, і обвис" (с)(тм)
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 24 січ, 2025 13:16, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:15

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Так я ровно этому же моменту удивился: из Украины народ все 30 лет "бежит", но что-то высказываний о перенаселенности даже Киева -- я не припоминаю...

А я дуже відчуваю перенаселення Ужгорода. Інфраструктура не справляється...

Це іменно перенаселення. Теперішній спосіб економіки і господарства не може задовільнити сучасні потреби населення на цій території.
Степове запоріжжя порівняно з ужгородом пустеля, но воно іще більше перенаселене.
Населеність певної території вже давно більше залежить від економічних умов ніж од природніх. Десь зустрічав інфу що парі мисливців на песця в сибірі потрібна територія рівна площі москви)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:18

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:)))
Починаючи з Південної Кореї і до іраків, лівій, сфрю, аганістанів, грузій, приднестровій і т.д.
кто их захватил? вы путаете захват территорий внешней силой с внутренним политическим противостоянием.

Захоплення.
І тільки потім оті різні форми і час контролю захоплених територій.
А суть та ж сама.
Наявність та застосування збройних сил для оволодіння територією на початковому етапі. Саме зовнішніми.

Ні, суть різна. Ви плутаєте захоплення і анексію. Грузія - це була війна, було захоплення але не було анексії. Абхазія не рахується, вона і до війни контролювалась рф.
Єдиний подібний кекс - це Кувейт. Але він також був досить швидко звільнений.
Крим - вже 11 років під РФ. Це фактично перший випадок з кінця 2СВ такої відвертої агресії і порушення міжнародних норм.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:18

  Дюрі-бачі написав:
  АндрейМ написав:неконституційно.

Такими темпами і Янукович треба вважати "легітимний", бо він втік не за конституцією...

+++
І, головне, замінили його неконституційно.
Але про це АндрейМ чомусь не згадує.
Бувають непередбачувані ситуації.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:21

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Так я ровно этому же моменту удивился: из Украины народ все 30 лет "бежит", но что-то высказываний о перенаселенности даже Киева -- я не припоминаю...

А я дуже відчуваю перенаселення Ужгорода. Інфраструктура не справляється...

Це іменно перенаселення. Теперішній спосіб економіки і господарства не може задовільнити сучасні потреби населення на цій території.
Степове запоріжжя порівняно з ужгородом пустеля, но воно іще більше перенаселене.
Населеність певної території вже давно більше залежить від економічних умов ніж од природніх. Десь зустрічав інфу що парі мисливців на песця в сибірі потрібна територія рівна площі москви)

На этой -- это на которой? -- вы зачем область отдельно от страны рассматриваете?

По такой логике "горожане" -- вообще нежиснеспособный подвид "селянина мигрировавшего" :wink:
_hunter
 
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