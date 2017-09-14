Wirująświatła написав:Banderlog сумбурненько, я вас раньше лучше понимал. Войны конечно ещё будут и гитлер от зависти прослезится. То путин просто надрачивает на сталиградскую битву и курскую дугу. Танки с ракетами - анахронизм.
тому військовий бюджет лідера цивілізованого світу більший ніж у 10 країн які йдуть за ними слідом в рейтингу?) Я пишу не сумбурно, просто Ви не хочете сприймати написане. І вірите в кінець історії. 2 і 1 ші світові війни закривають від вас попередню історію. Вони не є типовими. Війни мали і інші форми. Трохи прикладів. Ви не повірите но середньовічнна феодальна війна теж не завжди приводила до захоплень територій. Там тільки міняли владу на лояльну до переможця. колоніальні Війни британії в індії теж не схожі на 2 світову і не привели до заселення індії британцями.)
Остатки разгромленных под Киевом военных РФ продолжают отправлять на фронт до последнего солдата. На видео двое российских военных на Кураховском направлении, распивая алкоголь, откровенно делятся воспоминаниями о боях под Киевом и своей судьбе: Военнослужащие рассказали как десант РФ заходил с севера через Курскую, Черниговскую и Сумскую области, чтобы "за несколько дней взять столицу". Им обещали быструю победу, ордена и триумфальные парады. "Нам сказали: 3-4 дня, всё закончится. А потом… как пи*ды выхватили!" Из 2700 человек одной бригады под Киевом выжили лишь 900. Остальных уничтожили или ранили. Оставшиеся "выводили" под огнём, отступая в хаосе. "Нас так провожали… Еб*ть его в рот, пи*ду нах!" Выживших после киевского разгрома отправляют на другие направления, где они "доходят" до тяжёлого ранения или гибели. Теперь их бросили на Донецкое направление под Курахова.
А тут временами пытаются доказать, что отход от Киева был "жестом доброй воли" и отойти им дали очень спокойно.
там же
Бывший военнослужащий 810-й бригады делится шокирующими подробностями своего опыта на фронте:
👉 Им сообщили, что "на месте никого нет", но колонна БТРов подорвалась на минах. Огонь пулеметов и артиллерии уничтожил большинство бойцов. "Из 60 человек максимум 10 остались в живых," — рассказывает он.
👉 Контракт он подписал под давлением полиции: "Мусора принудили, сказали: всё будет ништяк." Но обещания оказались ложью. После ранения боец сбежал из госпиталя и скрывается.
💬 "На фронте одно, по телевизору другое. Нашим надают защёку, сделать ничего нельзя."
На вопрос, что он посоветует тем, кого отправляют на СВО, его ответ циничен: "Крепитесь. Готовьтесь, что надают жестко."
Этот рассказ — еще одно доказательство того, как принуждение и обман отправляют людей на войну, превращая их в расходный материал.
......... В четверг он сообщил журналистам в Белом доме, что президент Украины Владимир Зеленский уже заявил ему о готовности вести переговоры о прекращении войны.
«С него хватит», — сказал Трамп Хэннити.
Это к вопросу о том, что по мнению некоторых форумчан Зеленский не хочет окончания войны. Не стоит свои домыслы выдавать за истину.[/quote] Вы же понимаете, что "готов _только_ к переговорам, на которых будет приглашение в НАТО (войска/гарантии от Штатов/Европы)" -- это не совсем настоящая готовность?
_hunter написав:Так я ровно этому же моменту удивился: из Украины народ все 30 лет "бежит", но что-то высказываний о перенаселенности даже Киева -- я не припоминаю...
А я дуже відчуваю перенаселення Ужгорода. Інфраструктура не справляється...
Це іменно перенаселення. Теперішній спосіб економіки і господарства не може задовільнити сучасні потреби населення на цій території. Степове запоріжжя порівняно з ужгородом пустеля, но воно іще більше перенаселене. Населеність певної території вже давно більше залежить від економічних умов ніж од природніх. Десь зустрічав інфу що парі мисливців на песця в сибірі потрібна територія рівна площі москви)
detroytred написав:))) Починаючи з Південної Кореї і до іраків, лівій, сфрю, аганістанів, грузій, приднестровій і т.д.
кто их захватил? вы путаете захват территорий внешней силой с внутренним политическим противостоянием.
Захоплення. І тільки потім оті різні форми і час контролю захоплених територій. А суть та ж сама. Наявність та застосування збройних сил для оволодіння територією на початковому етапі. Саме зовнішніми.
Ні, суть різна. Ви плутаєте захоплення і анексію. Грузія - це була війна, було захоплення але не було анексії. Абхазія не рахується, вона і до війни контролювалась рф. Єдиний подібний кекс - це Кувейт. Але він також був досить швидко звільнений. Крим - вже 11 років під РФ. Це фактично перший випадок з кінця 2СВ такої відвертої агресії і порушення міжнародних норм.
_hunter написав:Так я ровно этому же моменту удивился: из Украины народ все 30 лет "бежит", но что-то высказываний о перенаселенности даже Киева -- я не припоминаю...
А я дуже відчуваю перенаселення Ужгорода. Інфраструктура не справляється...
Це іменно перенаселення. Теперішній спосіб економіки і господарства не може задовільнити сучасні потреби населення на цій території. Степове запоріжжя порівняно з ужгородом пустеля, но воно іще більше перенаселене. Населеність певної території вже давно більше залежить від економічних умов ніж од природніх. Десь зустрічав інфу що парі мисливців на песця в сибірі потрібна територія рівна площі москви)
На этой -- это на которой? -- вы зачем область отдельно от страны рассматриваете?
По такой логике "горожане" -- вообще нежиснеспособный подвид "селянина мигрировавшего"