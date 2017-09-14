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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12111121121211312114>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 123
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
32%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
21
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:23

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:Так я ровно этому же моменту удивился: из Украины народ все 30 лет "бежит", но что-то высказываний о перенаселенности даже Киева -- я не припоминаю...

А я дуже відчуваю перенаселення Ужгорода. Інфраструктура не справляється...

Це іменно перенаселення. Теперішній спосіб економіки і господарства не може задовільнити сучасні потреби населення на цій території.
Степове запоріжжя порівняно з ужгородом пустеля, но воно іще більше перенаселене.
Населеність певної території вже давно більше залежить від економічних умов ніж од природніх. Десь зустрічав інфу що парі мисливців на песця в сибірі потрібна територія рівна площі москви)

Комусь $120..$180 на місяць буде достатньо закрити базові потреби,
https://fi202x.blogspot.com/2025/01/120-2024.html
а кому "подорож в Париж і окуляри за 350євро" то "існування на межі бідності"

як кажуть економісти: потреби людини нескінченні, але ресурси обмежені.
Але бачу, що знайшли вихід: соціалочки та інші "віртуально-цифрові" штучки.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 24 січ, 2025 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:25

  Дюрі-бачі написав:prodigy А що Ви хочете почути?
От візьмемо мене: я маю відстрочку за роботою, а якщо б не мав, то іншими способами б ухилявся. Я чудово розумію, що на фронті за кілька днів я 200 чи 300.
Фронту трохи допомагаю, скоріш для чистоти совісті: доначу знайомим на збори десь 5% свого доходу.
Я б звісно хотів повної перемоги України, чи, як мінімум, стійкого миру з гарантіями. Якщо цього не буде, то я буду боротись за те, щоб покинути Україну.


ПЛЯ ..... як же можна однією фразою перекреслити все позитивне про себе ....

..... ех ....
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:26

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  АндрейМ написав:неконституційно.

Такими темпами і Янукович треба вважати "легітимний", бо він втік не за конституцією...

+++
І, головне, замінили його неконституційно.
Але про це АндрейМ чомусь не згадує.
Бувають непередбачувані ситуації.

Ситуации бывают, конечно. Но пока они ни на что глобально не влияют -- да и фиг с ними.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:28

  Letusrock написав:
  prodigy написав:5.Досить мала група (6-7 форумчан), які бажають перемоги, а не капітуляції, тому роеально розуміють, що війна буде тривати по пре всі заяви Трампа, бо такова ситуація, що путін відчуває свою сили. Треба позбавити цього маняка сили. Допомога військовим всіма можливостями.

тільки ви забули додати що ця мала група або порішали відстрочку, або не той гендер або 60+, саме тому для них не проблема "бажати тільки перемоги" і "війна на роки"



війна на роки для нас це незворотній стан за часи пуйла, зрозуміло чи ні? не зважаючи на бажання і домовленності, армію ніхто теперь скорочувати не наважиться

стосовно відстрочки: до 4 лютого треба пройти влк тим, у кого закінчується термін відсрочки(6міс), тиж кому скасували інвалідність, обмежено придатним-це тисячі людей

Закон України від 21.03.2024 № 3621-IX скасовав статус «обмежено придатний» та передбачив, що громадяни, визнані раніше обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд. Зробити це слід упродовж дев'яти місяців з дня набрання чинності закону, тобто до 04.02.2025


зайшов випадково до поліклініки-там движуха конкретна
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 24 січ, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:29

Для графа Де Ля Фер...©)))

  flyman написав:Комусь $120..$180 на місяць буде достатньо закрити базові потреби,
https://fi202x.blogspot.com/2025/01/120-2024.html
а кому "подорож в Париж і окуляри за 350євро" то "існування на межі бідності"

Тому перший - не йде воювати за шалені гроші, бо достатньо і мінімум(120-180дол/міс)
А другої - чоловік теж не йде воювати, бо це мізер для його жінки, яка сама може насосати окуляри на раз-два, чи два зразу... :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:30

  ЛАД написав:Это к вопросу о том, что по мнению некоторых форумчан Зеленский не хочет окончания войны. Не стоит свои домыслы выдавать за истину.

Віримо, особливо після "майських шашликів".
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:ПЛЯ ..... як же можна однією фразою перекреслити все позитивне про себе ....


Ось що буває, коли кажеш правду.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:32

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  АндрейМ написав:неконституційно.

Такими темпами і Янукович треба вважати "легітимний", бо він втік не за конституцією...

+++
І, головне, замінили його неконституційно.
Але про це АндрейМ чомусь не згадує.
Бувають непередбачувані ситуації.

Це як "неконституційно"? Знову ЛАД спалився на наратівах.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:32

  d44 написав:
  prodigy написав:якщо буде значна перевага в артилерії, далекобійній зброї-то це дасть можливість розматувати орків на стадії логістики, не давати ворогу сосредоточуватись (накопичати лс), піхота потрібна для оборони

наступати ми не будемо, знищим всіх і потім буде як наступ в Харківській області-де було просування по 100км за 3 дні.
навіть сьогодні не проблема прорвати лінії орків (коли вони постійно в наступі, оборону вони невстишають будувати. Проблема, що відсутність дастатньої кількості резервів не принесе користі від цього прориву (бо для закрівлення в прорив вводять війська пітримки першого ешелону. Тому на сьогодні треба сворити ці резерви.Війна буде тривати ще рік -півтора мінімум, тому не розводите срачі і пишіть про здоровий глузд
Ви такий мрійник, як Зеленський і команда.


а ви до якої категорії себе відносите? чи згодні ви на мир за будь яку ціну?(нетривалий звісно мир)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:34

  Успіх написав:
  flyman написав:Комусь $120..$180 на місяць буде достатньо закрити базові потреби,
https://fi202x.blogspot.com/2025/01/120-2024.html
а кому "подорож в Париж і окуляри за 350євро" то "існування на межі бідності"

Тому перший - не йде воювати за шалені гроші, бо достатньо і мінімум(120-180дол/міс)
А другої - чоловік теж не йде воювати, бо це мізер для його жінки, яка сама може насосати окуляри на раз-два, чи два зразу... :mrgreen: :lol:

Успіха таки у ВСУ навчився вибудовувати притомні логічні причинно-наслідкові ланцюги. Ростеш!!!
Але не все так однозначно.
Люди переважно не раціональні істоти, скоріше навпаки.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 24 січ, 2025 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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